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«Зенит» победит «Акрон», а «Спартак» не проиграет «Краснодару». Прогнозы на 12-й тур РПЛ

Сафонов и Малежик сделали прогнозы на матчи 12-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
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11 мая 2024 года. 28-й тур РПЛ. «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:0).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают футбольный агент Алексей Сафонов и музыкант Вячеслав Малежик.

«Акрон» — «Зенит»

Алексей Сафонов — 1:3. «Зенит» явный фаворит этой встречи. «Акрон» крепкая команда, но пока не хватает мастерства.

Вячеслав Малежик — 1:2. Дзюба сыграет против «Зенита», ему есть что доказывать. Но действующий чемпион должен забирать три очка.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
18 окт, 18:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Зенит

«Ахмат» — «Факел»

Алексей Сафонов — 1:0. Матч за шесть очков. Будет аккуратный футбол, а «Ахмат» одержит первую победу в РПЛ.

Вячеслав Малежик — 1:0. Мой друг, Сергей Ташуев, тренировал и «Факел», и «Ахмат». Для него это очень важный матч.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
18 окт, 20:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Факел

«Пари НН» — «Ростов»

Алексей Сафонов — 2:1. Может быть, смена тренера в «Пари НН» эмоционально поможет команде, и она победит.

Вячеслав Малежик — 1:1. Гончаренко и Карпин интересные и крепкие тренеры нашего чемпионата, жду ничью.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Ростов

«Химки» — «Локомотив»

Алексей Сафонов — 1:3. «Локомотив» отлично играет в этом сезоне, жду его победы в Химках.

Вячеслав Малежик — 1:2. «Локомотив» — быстрая, молодая и результативная команда. На нее приятно смотреть.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Локомотив

«Спартак» — «Краснодар»

Алексей Сафонов — 2:1. Думаю, что в этом матче «Краснодар» потерпит первое поражение в РПЛ в этом сезоне.

Вячеслав Малежик — 2:2. Хочется увидеть яркий футбол в главном матче тура, с обилием голов.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

«Динамо» Мх — ЦСКА

Алексей Сафонов — 1:1. «Динамо» Махачкала приучило нас, что борется до конца и не уступает в борьбе.

Вячеслав Малежик — 1:1. ЦСКА выше классом, но «Динамо» Махачкала играет дома, где хорошо себя проявляет.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
ЦСКА

«Оренбург» — «Крылья Советов»

Алексей Сафонов — 1:2. Поставлю на победу Самары. Все разговоры о смене тренера сошли на нет.

Вячеслав Малежик — 1:1. Фактор нового тренера и домашнего стадиона сыграет свою роль в результате этого матча.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
20 окт, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Крылья Советов

«Рубин» — «Динамо»

Алексей Сафонов — 1:2. Не знаю, кто будет забивать у «Рубина» в отстутствие Даку. Поставлю на победу «Динамо».

Вячеслав Малежик — 1:2. Как давний болельщик «Динамо» поставлю на победу родной команды с победным голом в конце второго тайма.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
20 окт, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Рубин
Динамо

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ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сафонов
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«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
 - : -
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 - : -
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 - : -
19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 - : -
19.10 19:00
Динамо Мх – ЦСКА
 - : -
20.10 16:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
20.10 19:00
Рубин – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 8 1 2
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 9 1 2
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