«Зенит» победит «Акрон», а «Спартак» не проиграет «Краснодару». Прогнозы на 12-й тур РПЛ
Алексей Сафонов — 1:3. «Зенит» явный фаворит этой встречи. «Акрон» крепкая команда, но пока не хватает мастерства.
Вячеслав Малежик — 1:2. Дзюба сыграет против «Зенита», ему есть что доказывать. Но действующий чемпион должен забирать три очка.
Алексей Сафонов — 1:0. Матч за шесть очков. Будет аккуратный футбол, а «Ахмат» одержит первую победу в РПЛ.
Вячеслав Малежик — 1:0. Мой друг, Сергей Ташуев, тренировал и «Факел», и «Ахмат». Для него это очень важный матч.
Алексей Сафонов — 2:1. Может быть, смена тренера в «Пари НН» эмоционально поможет команде, и она победит.
Вячеслав Малежик — 1:1. Гончаренко и Карпин интересные и крепкие тренеры нашего чемпионата, жду ничью.
Алексей Сафонов — 1:3. «Локомотив» отлично играет в этом сезоне, жду его победы в Химках.
Вячеслав Малежик — 1:2. «Локомотив» — быстрая, молодая и результативная команда. На нее приятно смотреть.
Алексей Сафонов — 2:1. Думаю, что в этом матче «Краснодар» потерпит первое поражение в РПЛ в этом сезоне.
Вячеслав Малежик — 2:2. Хочется увидеть яркий футбол в главном матче тура, с обилием голов.
Алексей Сафонов — 1:1. «Динамо» Махачкала приучило нас, что борется до конца и не уступает в борьбе.
Вячеслав Малежик — 1:1. ЦСКА выше классом, но «Динамо» Махачкала играет дома, где хорошо себя проявляет.
Алексей Сафонов — 1:2. Поставлю на победу Самары. Все разговоры о смене тренера сошли на нет.
Вячеслав Малежик — 1:1. Фактор нового тренера и домашнего стадиона сыграет свою роль в результате этого матча.
Алексей Сафонов — 1:2. Не знаю, кто будет забивать у «Рубина» в отстутствие Даку. Поставлю на победу «Динамо».
Вячеслав Малежик — 1:2. Как давний болельщик «Динамо» поставлю на победу родной команды с победным голом в конце второго тайма.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2