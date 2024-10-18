«Зенит» победит «Акрон», а «Спартак» не проиграет «Краснодару». Прогнозы на 12-й тур РПЛ

Сафонов и Малежик сделали прогнозы на матчи 12-го тура РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают футбольный агент Алексей Сафонов и музыкант Вячеслав Малежик.

«Акрон» — «Зенит»

Алексей Сафонов — 1:3. «Зенит» явный фаворит этой встречи. «Акрон» крепкая команда, но пока не хватает мастерства.

Вячеслав Малежик — 1:2. Дзюба сыграет против «Зенита», ему есть что доказывать. Но действующий чемпион должен забирать три очка.

«Ахмат» — «Факел»

Алексей Сафонов — 1:0. Матч за шесть очков. Будет аккуратный футбол, а «Ахмат» одержит первую победу в РПЛ.

Вячеслав Малежик — 1:0. Мой друг, Сергей Ташуев, тренировал и «Факел», и «Ахмат». Для него это очень важный матч.

«Пари НН» — «Ростов»

Алексей Сафонов — 2:1. Может быть, смена тренера в «Пари НН» эмоционально поможет команде, и она победит.

Вячеслав Малежик — 1:1. Гончаренко и Карпин интересные и крепкие тренеры нашего чемпионата, жду ничью.

«Химки» — «Локомотив»

Алексей Сафонов — 1:3. «Локомотив» отлично играет в этом сезоне, жду его победы в Химках.

Вячеслав Малежик — 1:2. «Локомотив» — быстрая, молодая и результативная команда. На нее приятно смотреть.

«Спартак» — «Краснодар»

Алексей Сафонов — 2:1. Думаю, что в этом матче «Краснодар» потерпит первое поражение в РПЛ в этом сезоне.

Вячеслав Малежик — 2:2. Хочется увидеть яркий футбол в главном матче тура, с обилием голов.

«Динамо» Мх — ЦСКА

Алексей Сафонов — 1:1. «Динамо» Махачкала приучило нас, что борется до конца и не уступает в борьбе.

Вячеслав Малежик — 1:1. ЦСКА выше классом, но «Динамо» Махачкала играет дома, где хорошо себя проявляет.

«Оренбург» — «Крылья Советов»

Алексей Сафонов — 1:2. Поставлю на победу Самары. Все разговоры о смене тренера сошли на нет.

Вячеслав Малежик — 1:1. Фактор нового тренера и домашнего стадиона сыграет свою роль в результате этого матча.

«Рубин» — «Динамо»

Алексей Сафонов — 1:2. Не знаю, кто будет забивать у «Рубина» в отстутствие Даку. Поставлю на победу «Динамо».

Вячеслав Малежик — 1:2. Как давний болельщик «Динамо» поставлю на победу родной команды с победным голом в конце второго тайма.