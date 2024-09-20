«Спартаку» лучше без Соболева». Интервью Томаша Амарала — о форме Виллиана Жозе, отказе от Глушенкова и трансферах
Для нас стало сюрпризом, что Виллиан Жозе приехал в такой форме
— За какое место «Спартак» готов бороться с учетом нынешнего состава?
— Он готов биться за победу в каждом матче. Я никогда не обещал титулов, но этот состав готов побеждать в каждой игре. Мы разочарованы, когда не побеждаем. «Спартак» всегда играет на победу. Надеюсь, в воскресенье [с «Динамо"] мы покажем то же, что и в кубковом матче с «Крыльями».
— Довольны ли вы атакующей линией, которая осталась в «Спартаке» после закрытия трансферного окна?
— Да.
— Что вы можете ответить тем, кто считает, что вы делаете свою работу не очень хорошо? Привезти Кордобу, Даку и двух игроков из прошлого клуба главного тренера может, по сути, любой спортивный директор.
— Это мнение тех людей, кто так считает. Не могу это комментировать. Что касается двух футболистов из предыдущей команды главного тренера, то такое в футболе не впервые. И не в последний раз. Мы следили за ними (Абена и Мангаш, — Прим. «СЭ»), обсудили с главным тренером, который знал их лучше. Сейчас ребята показывают себя на поле. Вы видите их отношение к делу.
— Генеральный директор клуба Олег Малышев сказал, что пока разочарован игрой Виллиана Жозе. По-вашему, этот футболист способен раскрыться?
— Мы ожидали, что он начнет сезон лучше, но этого не произошло. В прошлом сезоне в «Бетисе» он оформил «14+6». Вопрос к вам: вы бы подписали такого футболиста?
— Нет.
— Это ваше мнение. Я его уважаю.
— Возможно ли, что Жозе повторит путь Угальде и все же раскроется в «Спартаке» позднее?
— Да, мы надеемся на это. Ожидаем от него, что он будет работать так, как работал последние недели. Возможно, действительно повторит путь Угальде. В таком случае кому-то из вас придется забрать свои слова обратно. Если этого не произойдет, естественно, я понесу за это ответственность. В этом плане я ничего не боюсь.
— Вы говорили, что хотите брать игроков на будущее, чтобы их потом можно было продать. Но Жозе 32 года. Вас это не смутило?
— Здесь я предлагаю посмотреть на полную картину: мы подписываем Жозе, учитывая, что у нас есть Угальде. Опыт, который есть у Виллиана, может быть также полезным и для Манфреда. Может, он что-то посоветовал ему — и поэтому Угальде начал забивать.
— То есть вы купили Жозе, чтобы он помог продать Угальде?
— В том числе чтобы помочь Угальде и всей команде стать лучше. Естественно, и играть тоже. Надеемся, что играть он будет хорошо.
— Вы советовались с главным тренером перед трансфером Жозе?
— Конечно, Станковичу нравился Виллиан. Для нас стало сюрпризом, когда он приехал в такой форме. В этом плане он повел себя непрофессионально. Но уже сейчас он достаточно скинул [лишнего веса].
Соболев сказал, что не видит возможности стать чемпионом в «Спартаке»
— Уход Александра Соболева в «Зенит» — это нормально?
— Нам лучше без Соболева. Потому что нам нужны люди, которые хотят здесь находиться и биться за команду. Александр показал, что не хочет.
— Когда вы это поняли?
— Когда он мне и тренеру сказал, что не хочет быть частью этой команды. Это случилось после матча с «Оренбургом».
— «Спартак» до последнего хотел купить Джона Кордобу и Мирлинда Даку.
— Что касается Кордобы, то «Краснодар» назвал сумму, и игрок назвал сумму. Цифры, которые просил футболист, нас не устроили.
— То есть «Спартак» был готов заплатить за Кордобу 15 миллионов?
— Мы анализировали не только цифры, но и необходимость [игрока для команды].
— Вернемся к Соболеву: когда вы впервые услышали от Александра о желании уйти из «Спартака»?
— Его позиция менялась: то хочет, то не хочет. У нас состоялся серьезный разговор с Соболевым и Деяном, в котором Александр сказал, что не видит здесь мотивации и возможности стать чемпионом.
— Был ли вариант обмена Соболева на Кордобу?
— Люди об этом говорили, но ничего конкретного не было.
— Вопрос про Данила Глебова: вы действительно не стали выкупать его из «Ростова», так как опасались, что возрастет конкуренция для Умярова?
— За Глебовым чем больше следишь, тем больше он нравится. Этот игрок — лидер на поле. Мы действительно делали запрос, но, узнав цену, приняли решение, что это не стоит того. Но мы за ним следим.
— Было ли предложение от «Рубина» по Дуарте?
— Да, мы получили предложение от «Рубина», но оно было недостаточно хорошим.
— Входит ли Дуарте в планы «Спартака»?
— Он пропустит почти всю предсезонную подготовку. У него была травма, потом он восстановился, прошло две-три тренировки — и опять травма. Из-за этого Алексис потерял форму, пропустил важный период, когда тренер готовил команду к сезону. Естественно, в этом отношении он отстает от других футболистов на своей позиции. Но это настоящий профессионал и работяга.
— Поступало ли вам предложение по Зиньковскому от «Локомотива»?
— Нет, ничего не было.
— Клуб рассчитывает на Антона?
— В прошлом сезоне у нас была абсолютно разбалансированная команда. Сейчас ситуация стала гораздо лучше. Если мы говорим про вингеров, то есть Зиньковский, Маркиньос, Медина и Бонгонда. То есть четыре футболиста на две позиции.
— Насколько близок был «Спартак» к трансферу Актюркоглу?
— Мы не были близки по этому трансферу. Все происходило до Евро, но потом мы поняли, что у него цель — играть в Европе.
— Мы правильно понимаем, что в переговорах по иностранным футболистам участие принимаете вы, а в случае с российскими игроками — агент Павел Андреев?
— Андреев принимал участие в переговорах по Соболеву. В других переговорах он не участвовал.
Глушенков? Мы подписываем игроков не только на поле, но и в раздевалку
— Писали, что Андреев предлагал вам взять Максима Глушенкова, но Артем Ребров выступил против. Это так?
— Андреев может предлагать нам игроков. В случае с Глушенковым мы приняли отрицательное решение. Потому что подписываем футболистов не только на поле, но и в раздевалку.
— Ребров говорил, что Глушенков испортит раздевалку?
— Я ежедневно общаюсь с Артемом. Он легенда клуба и хорошо разбирается в российском футболе. Но деталей на этот счет вам не скажу. Когда мы анализируем футболиста, получаем информацию не только из нашего клуба.
— Был ли интерес к Сергею Пиняеву?
— Он интересный игрок с хорошим потенциалом. Мы проанализировали цифры и приняли решение не брать его.
— А чем в принципе занимается Артем Ребров в клубе?
— Он технический координатор. Он знает всех игроков из академии, молодых футболистов, все о нашей раздевалке. Он моя правая рука. Я ему очень доверяю.
— Вы довольны работой Станковича? Можете ли назвать Деяна и Барко двумя самыми успешным сделками межсезонья?
— Конечно, я очень доволен Станковичем. Это хороший тренер с сильным характером.
— Какой результат вас устроит в конце сезона?
— Только первое место. Недавно мы праздновали десятилетие стадиона — с фанатами, выступлением МакSим. Именно ради таких моментов мы и живем! Надеюсь, сможем повторить этот праздник.
— Нобель Арустамян в интервью «СЭ» раскритиковал «Спартак», сказав, что главная задача сейчас — избавиться от игроков, которые не нужны. Согласны ли вы, что есть много футболистов, которые не вписываются в команду?
— Конечно же, главной целью «Спартака» не может быть избавление от игроков. Представьте, что мы такое скажем. Естественно, цель «Спартака» — побеждать.
— Какую оценку вы себе поставите за летнее трансферное окно?
— По десятибалльной шкале — семерка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1