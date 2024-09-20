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«Спартаку» лучше без Соболева». Интервью Томаша Амарала — о форме Виллиана Жозе, отказе от Глушенкова и трансферах

Спортивный директор «Спартака» подвел итоги работы в летнее трансферное окно
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Томаш Амарал.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Спортивный директор красно-белых отчитался за летнее трансферное окно.

Для нас стало сюрпризом, что Виллиан Жозе приехал в такой форме

— За какое место «Спартак» готов бороться с учетом нынешнего состава?

— Он готов биться за победу в каждом матче. Я никогда не обещал титулов, но этот состав готов побеждать в каждой игре. Мы разочарованы, когда не побеждаем. «Спартак» всегда играет на победу. Надеюсь, в воскресенье [с «Динамо"] мы покажем то же, что и в кубковом матче с «Крыльями».

— Довольны ли вы атакующей линией, которая осталась в «Спартаке» после закрытия трансферного окна?

— Да.

 
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— Что вы можете ответить тем, кто считает, что вы делаете свою работу не очень хорошо? Привезти Кордобу, Даку и двух игроков из прошлого клуба главного тренера может, по сути, любой спортивный директор.

— Это мнение тех людей, кто так считает. Не могу это комментировать. Что касается двух футболистов из предыдущей команды главного тренера, то такое в футболе не впервые. И не в последний раз. Мы следили за ними (Абена и Мангаш, — Прим. «СЭ»), обсудили с главным тренером, который знал их лучше. Сейчас ребята показывают себя на поле. Вы видите их отношение к делу.

— Генеральный директор клуба Олег Малышев сказал, что пока разочарован игрой Виллиана Жозе. По-вашему, этот футболист способен раскрыться?

— Мы ожидали, что он начнет сезон лучше, но этого не произошло. В прошлом сезоне в «Бетисе» он оформил «14+6». Вопрос к вам: вы бы подписали такого футболиста?

— Нет.

— Это ваше мнение. Я его уважаю.

 
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— Возможно ли, что Жозе повторит путь Угальде и все же раскроется в «Спартаке» позднее?

— Да, мы надеемся на это. Ожидаем от него, что он будет работать так, как работал последние недели. Возможно, действительно повторит путь Угальде. В таком случае кому-то из вас придется забрать свои слова обратно. Если этого не произойдет, естественно, я понесу за это ответственность. В этом плане я ничего не боюсь.

— Вы говорили, что хотите брать игроков на будущее, чтобы их потом можно было продать. Но Жозе 32 года. Вас это не смутило?

— Здесь я предлагаю посмотреть на полную картину: мы подписываем Жозе, учитывая, что у нас есть Угальде. Опыт, который есть у Виллиана, может быть также полезным и для Манфреда. Может, он что-то посоветовал ему — и поэтому Угальде начал забивать.

 
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— То есть вы купили Жозе, чтобы он помог продать Угальде?

— В том числе чтобы помочь Угальде и всей команде стать лучше. Естественно, и играть тоже. Надеемся, что играть он будет хорошо.

— Вы советовались с главным тренером перед трансфером Жозе?

— Конечно, Станковичу нравился Виллиан. Для нас стало сюрпризом, когда он приехал в такой форме. В этом плане он повел себя непрофессионально. Но уже сейчас он достаточно скинул [лишнего веса].

Фото Александр Федоров, "СЭ"

Соболев сказал, что не видит возможности стать чемпионом в «Спартаке»

— Уход Александра Соболева в «Зенит» — это нормально?

— Нам лучше без Соболева. Потому что нам нужны люди, которые хотят здесь находиться и биться за команду. Александр показал, что не хочет.

— Когда вы это поняли?

— Когда он мне и тренеру сказал, что не хочет быть частью этой команды. Это случилось после матча с «Оренбургом».

— «Спартак» до последнего хотел купить Джона Кордобу и Мирлинда Даку.

— Что касается Кордобы, то «Краснодар» назвал сумму, и игрок назвал сумму. Цифры, которые просил футболист, нас не устроили.

 
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— То есть «Спартак» был готов заплатить за Кордобу 15 миллионов?

— Мы анализировали не только цифры, но и необходимость [игрока для команды].

— Вернемся к Соболеву: когда вы впервые услышали от Александра о желании уйти из «Спартака»?

— Его позиция менялась: то хочет, то не хочет. У нас состоялся серьезный разговор с Соболевым и Деяном, в котором Александр сказал, что не видит здесь мотивации и возможности стать чемпионом.

 
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— Был ли вариант обмена Соболева на Кордобу?

— Люди об этом говорили, но ничего конкретного не было.

— Вопрос про Данила Глебова: вы действительно не стали выкупать его из «Ростова», так как опасались, что возрастет конкуренция для Умярова?

— За Глебовым чем больше следишь, тем больше он нравится. Этот игрок — лидер на поле. Мы действительно делали запрос, но, узнав цену, приняли решение, что это не стоит того. Но мы за ним следим.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

— Было ли предложение от «Рубина» по Дуарте?

— Да, мы получили предложение от «Рубина», но оно было недостаточно хорошим.

— Входит ли Дуарте в планы «Спартака»?

— Он пропустит почти всю предсезонную подготовку. У него была травма, потом он восстановился, прошло две-три тренировки — и опять травма. Из-за этого Алексис потерял форму, пропустил важный период, когда тренер готовил команду к сезону. Естественно, в этом отношении он отстает от других футболистов на своей позиции. Но это настоящий профессионал и работяга.

 
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— Поступало ли вам предложение по Зиньковскому от «Локомотива»?

— Нет, ничего не было.

— Клуб рассчитывает на Антона?

— В прошлом сезоне у нас была абсолютно разбалансированная команда. Сейчас ситуация стала гораздо лучше. Если мы говорим про вингеров, то есть Зиньковский, Маркиньос, Медина и Бонгонда. То есть четыре футболиста на две позиции.

— Насколько близок был «Спартак» к трансферу Актюркоглу?

— Мы не были близки по этому трансферу. Все происходило до Евро, но потом мы поняли, что у него цель — играть в Европе.

— Мы правильно понимаем, что в переговорах по иностранным футболистам участие принимаете вы, а в случае с российскими игроками — агент Павел Андреев?

— Андреев принимал участие в переговорах по Соболеву. В других переговорах он не участвовал.

 
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Глушенков? Мы подписываем игроков не только на поле, но и в раздевалку

— Писали, что Андреев предлагал вам взять Максима Глушенкова, но Артем Ребров выступил против. Это так?

— Андреев может предлагать нам игроков. В случае с Глушенковым мы приняли отрицательное решение. Потому что подписываем футболистов не только на поле, но и в раздевалку.

— Ребров говорил, что Глушенков испортит раздевалку?

— Я ежедневно общаюсь с Артемом. Он легенда клуба и хорошо разбирается в российском футболе. Но деталей на этот счет вам не скажу. Когда мы анализируем футболиста, получаем информацию не только из нашего клуба.

 
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— Был ли интерес к Сергею Пиняеву?

— Он интересный игрок с хорошим потенциалом. Мы проанализировали цифры и приняли решение не брать его.

— А чем в принципе занимается Артем Ребров в клубе?

— Он технический координатор. Он знает всех игроков из академии, молодых футболистов, все о нашей раздевалке. Он моя правая рука. Я ему очень доверяю.

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

— Вы довольны работой Станковича? Можете ли назвать Деяна и Барко двумя самыми успешным сделками межсезонья?

— Конечно, я очень доволен Станковичем. Это хороший тренер с сильным характером.

— Какой результат вас устроит в конце сезона?

— Только первое место. Недавно мы праздновали десятилетие стадиона — с фанатами, выступлением МакSим. Именно ради таких моментов мы и живем! Надеюсь, сможем повторить этот праздник.

 
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— Нобель Арустамян в интервью «СЭ» раскритиковал «Спартак», сказав, что главная задача сейчас — избавиться от игроков, которые не нужны. Согласны ли вы, что есть много футболистов, которые не вписываются в команду?

— Конечно же, главной целью «Спартака» не может быть избавление от игроков. Представьте, что мы такое скажем. Естественно, цель «Спартака» — побеждать.

— Какую оценку вы себе поставите за летнее трансферное окно?

— По десятибалльной шкале — семерка.

 

Александр Соболев
Виллиан Жозе
Данил Глебов
Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Рикарду Мангаш
Томаш Амарал
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