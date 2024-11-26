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Митрофанов назвал невысокими шансы провести матч сборной России с КНР в 2025 году

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов считает, что шансы на проведение товарищеского матча сборных России и Китая по футболу в 2025 году являются невысокими.

«Что касается матча с командой Китая, то нужно будет смотреть по их свободному времени. В следующем году у азиатских команд не так много свободных окон. Невысокие шансы, что матч пройдет в следующем году», — цитирует Митрофанова ТАСС.

11 марта этого года президент РФС Александр Дюков сообщал, что организация находится в контакте с китайской федерацией по поводу проведения товарищеского матча.

14&nbsp;октября. Молодежная сборная России победила Китай (1:0). Китайская стена рухнула: сборные России выиграли все матчи в Поднебесной
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Максим Митрофанов
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