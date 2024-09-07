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Севикян перешел в «Локомотив», Артур Гомес — в «Динамо», «Спартак» отказался от Глебова?

«Локомотив» арендовал Севикяна у «Ференцвароша» с правом выкупа
Семен Волков
корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Крузейро» Артур Гомес.
Фото Global Look Press
Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Гомес — в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», 26-летний футболист «Крузейро» Артур Гомес успешно прошел медосмотр в московском «Динамо» и заключил с клубом пятилетний контракт. Бразильский полузащитник обошелся бело-голубым в 5,5 миллиона евро.

26-летний Гомес выступает за «Крузейро» с июля 2023 года. В общей сложности футболист провел 59 матчей за команду, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Эдгар Севикян.
Фото ФК «Локомотив»

Севикян — в «Локомотиве»

Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян на правах аренды перешел в «Локомотив», сообщает пресс-служба железнодорожников. Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона и предусматривает право выкупа.

Севикян в январе этого года перешел в венгерский клуб из «Пари НН». С того момента 23-летний полузащитник провел за «Ференцварош» 17 матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Миранчук интересен «Фейеноорду»

Как стало известно «СЭ», нидерландский «Фейеноорд» проявляет интерес к российскому полузащитнику Антону Миранчуку.

Контракт 28-летнего Миранчука с «Локомотивом» завершился летом. Стороны не смогли договориться о продлении, и футболист до сих пор находится в статусе свободного агента.

Миранчук — воспитанник «Локомотива». В минувшем сезоне полузащитник забил восемь голов и сделал семь результативных передач в 38 матчах во всех турнирах.

Даниил Уткин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Уткин уезжает в Турцию?

24-летний центральный полузащитник «Ростова» Даниил Уткин близок к переходу в турецкий «Хатайспор», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, вчера российский футболист должен был отправиться на медосмотр. Отмечается, что турецкий клуб арендует Уткина с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Уткин принял участие в семи матчах во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Данил Глебов (с мячом).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глебов не перейдет в «Спартак»?

«Спартак» приостановил переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По сведениям источника, причина такого решения — игра хавбека красно-белых Наиля Умярова, которую высоко ценит главный тренер московского клуба Деян Станкович. Отмечается, что между «Ростовом» и «Спартаком» была согласована сумма перехода в районе 8-10 миллионов евро.

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«Спартак» параллельно работает над вариантами усиления позиции в центре поля среди зарубежных футболистов. Также отмечается, что красно-белые потенциально могут вернуться к кандидатуре Глебова до закрытия трансферного окна в России (это произойдет в ночь на 13 сентября).

24-летний Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне Глебов провел 10 матчей во всех турнирах, отличился одним голом.

Данил Глебов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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