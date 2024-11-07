Посол Аргентины не исключил проведение товарищеского матча с Россией

Посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра считает, что товарищеский матч сборных России и Аргентины по футболу должен пройти летом в свободный слот для южноамериканской команды.

«Было бы прекрасно увидеть Месси здесь, да и всех остальных игроков. Возможен ли матч? Этот вопрос должен быть поднят между двумя федерациями. Этим летом один аргентинский клуб приезжал в Россию для участия в предсезонных матчах, они приезжали в Санкт-Петербург. Они были здесь две недели, провели матчи, в том числе с «Зенитом».

На вопрос, может ли посол помочь организовать матч, Виейра ответил: «Основная проблема — найти слот, время, чтобы сыграть матч. Сейчас у Аргентины много матчей, в том числе и в отборе на чемпионат мира 2026 года. Довольно сложно найти время, чтобы организовать встречу, она должна быть летом. Это должны решать федерации, я знаю, что они могут обговорить этот вопрос. Сейчас Россия довольно далеко от Аргентины, возможно, этот матч придется провести в другом месте, где-нибудь посередине между Аргентиной и Россией», — сообщил посол ТАСС.