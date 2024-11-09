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Уилкшир: «Не думаю, что России нужны такие игры, как с Брунеем»

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Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир усомнился в необходимости проведения товарищеского матча между сборными России и Брунея.

«Если честно, не думаю, что такие игры нужны сборной России. Этот не тот уровень, на котором может или должна находиться команда. Естественно, это хорошая возможность собрать игроков вместе, но по таким играм нельзя делать каких-то реальных выводов», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

Национальная команда России сыграет с Брунеем 15 ноября в Краснодаре, а 19-го проведет встречу с Сирией в Волгограде. Российской сборной не удалось найти оппонента на прошедший октябрьский сбор.

Источник: «РБ Спорт»
Люк Уилкшир
Футбол
Сборная Брунея по футболу
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