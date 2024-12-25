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Сегодня, 13:20

РФС ведет переговоры об организации для сборной десяти матчей в следующем году

Алина Савинова
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос по поводу организации матчей для национальной команды в 2025 году.

В среду президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборная России в первой половине следующего года проведет товарищеские игры против соперников из Европы.

«Когда будет полная уверенность, мы скажем, с кем будут матчи. В данный момент переговоры ведутся на все пять окон, на все 10 матчей. Есть предварительные договоренности о нескольких матчах на осень. Это различные сборные из разных конфедераций», — цитирует Митрофанова РИА Новости.

Российские футболисты отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2024-м команда Валерия Карпина провела пять товарищеских матчей, во всех из которых одержала победы. Игра с Парагваем, которая должна была пройти в марте в Москве, была отменена из-за теракта в «Крокусе». Также в сентябре из-за тайфуна «Яги» во Вьетнаме не состоялась встреча сборной России с Таиландом.

Источник: РИА Новости
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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