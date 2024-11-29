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Сегодня, 23:17

В Таджикистане допустили участие сборной России в Кубке наций ЦАФА

Руслан Минаев
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Пресс-атташе сборной Таджикистана Фаридун Салиев прокомментировал участие сборной России в Кубка наций ЦАФА.

«В сентябре следующего года пройдет Кубок наций ЦАФА. Знаю то, что шесть команд региона будут в нем участвовать. Думаю, Россия тоже заинтересована принять участие в этом турнире, так как команда может сыграть минимум три матча. Но заинтересованность в участии должна исходить от самой сборной России. В 2023 году турнир проходил в июне. В сентябре же в нашем регионе не будет жарко, как два года назад. Сейчас будет удобное время для всех команд», — цитирует Салиева «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Сборная России по футболу
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