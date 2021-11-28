Семак вернул «автобус». Но победил ЦСКА

«Зенит» в не самом ярком матче обыграл армейцев в Москве и сохранил отрыв от второго места.

Серия побед

Сергей Семак уже давно не ассоциируется с ЦСКА, хотя именно в красно-синем клубе стал известен в России и Европе. Почему-то считается, что тренерам легче играть против бывших команд, но это далеко не всегда работает. И уж точно никак не могло относиться к Семаку, который ушел от армейцев 17 лет назад.

Однако Сергею Богдановичу во главе «Зенита» все время удаются матчи с ЦСКА. При нем сине-бело-голубые одержали теперь уже пять побед подряд (а если учитывать еще и товарищеский спарринг в начале 2020-го, то шесть).

Но нельзя назвать все эти встречи простыми. Пожалуй, только первая после выхода из локдауна в июне прошлого года сложилась для «Зенита» легко (4:0 в Москве), а в других пришлось напрячься.

Осторожный Семак

На этот раз чемпионам России совершенно не удались первые полчаса. «Зенит» играл так медленно и осторожно, будто продолжается противостояние с «Мальме», после которого Семака критиковали. Даже авторитетные люди вроде Андрея Аршавина выразили недовольство якобы оборонительной схемой в три центральных защитника. Хотя дело не столько в расстановке, сколько в крайне осторожном плане на матч.

На ЦСКА Семак сохранил блок 3-4-2-1 и сделал лишь две замены в основе: Кузяев вышел вместо травмированного Вендела, а Азмун — вместо провалившегося с «Мальме» Дзюбы. Выбор состава и схемы не удивил, а вот тактика могла бы быть иной. Это в Лиге чемпионов мы привыкли к низкому блоку питерцев, а в РПЛ они преимущественно действуют с позиции силы.

Но — осознанно или нет — «Зенит» отдал мяч на первых минутах, причем отказался от активного высокого прессинга. На отдельных отрезках ЦСКА оказывал реальное давление на оборону гостей. У красно-синих как раз высокий прессинг был, и гости нередко терялись под давлением — особенно Кержаков, плохо играющий ногами.

Нелогичный гол Клаудиньо

ЦСКА вообще по первому тайму был ближе к голу. И мог забить уже на 6-й минуте, когда Кержаков отразил удар Заболотного в штангу. Возможно, это ключевой момент всей встречи: «Зенит» часто в этом сезоне включается только после пропущенных мячей, а тут продолжил терпеть.

Позиционные атаки гости не проводили совсем. Вероятно, причина в отсутствии Вендела: без бразильца «Зениту» тяжелее выходить из-под прессинга и продвигать мяч в середине поля, а Кузяев оказался больше сфокусирован на обороне. Периодически при выходе со своей половины в опорную зону с левого фланга смещался Дуглас Сантос, но это почти не работало.

А вот план Алексея Березуцкого ясен. Он, как и против «Химок», одел ЦСКА в схему с тремя центральными защитниками, но теперь команда обошлась без ранних удалений и могла спокойно играть. Когда «Зенит» владел мячом на своей половине, армейцы четко разбирали соперников и вынуждали их ошибиться. Гости почему-то брезговали длинными передачами даже под прессингом. Но забили. Хотя гол в ворота Акинфеева совсем не назревал — Клаудиньо помог рикошет.

Закрывшийся чемпион

Березуцкий понимал, что с таким «Зенитом» можно и нужно сражаться на равных. Но ресурсов у ЦСКА не так много. Вероятно, по этой причине он решил удивить Семака, временно превратив Мухина в нападающего. Опорный хавбек чуть не забил в начале второго тайма и вообще до замены оставался активен впереди.

А вот Семак не собирался никого удивлять, а лишь упрощал игру. В середине второго тайма тренер «Зенита» разменял Кузяева на Кругового — таким образом сохранилась структура (Дуглас окончательно ушел в опорную зону), но увеличилось число номинальных защитников на поле до шести. Сине-бело-голубые существенно понизили оборонительный блок и теперь строго работали по счету. Владение мячом ЦСКА во втором тайме достигло 68 процентов — таким осторожным «Зенит», пожалуй, в этом чемпионате еще не выглядел.

Моменты у гостей возникали, но только после контратак небольшими силами. Статистический плюс второго тайма для «Зенита» — появились удары из штрафной. До перерыва их у лидеров РПЛ не было вообще. ЦСКА, напротив, почти все свои нанес из района 11-метровой отметки. И уж один забитый мяч точно заслужил. Однако вскрыть «автобус» гостей не так просто.

В добавленное время ЦСКА уже не думал об обороне, так что Дзюба с Мостовым соорудили гол почти без сопротивления. «Зенит» добыл три очка, но без блеска.