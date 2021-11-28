ЦСКА — «Зенит»: моменты матча, видео
ЦСКА в центральном матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России принимает на своем поле «Зенит».
Игроки вышли на матч в майках с поздравлением с Днем матери.
Минута молчания перед игрой.
Перфоманс болельщиков ЦСКА.
Спасение Кержакова после атаки Заболотного.
Болельщики ЦСКА и «Зенита» устроили перекличку «Нам не нужен Fan ID».
Тренерский штаб сборной России на трибуне.
Баннер в память о Германе Зонине.
Гол Клаудиньо в первом тайме.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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