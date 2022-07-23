Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:30

«Весной армейцы сначала тоже всех рвали, а потом...» Ветеран ЦСКА Масалитин — о конкуренции с «Зенитом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Монолог экс-нападающего ЦСКА после разгрома «Сочи».
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
23 июл, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:0
Сочи

— Счет, конечно, приятный: бодрый старт, шесть очков, пять голов. Но, на мой взгляд, команда все равно пока еще находится в стадии становления. Рано делать глобальные выводы, — уверен бывший форвард красно-синих Валерий Масалитин. — Сегодня армейцы уже не показали той яркой игры, которая была с «Уралом». Считаю, ЦСКА и «Сочи» играли в схожей манере. Но за счет индивидуальных действий Карраскаля и Медины красно-синие впереди выглядели поострее.

Не стоит забывать о серьезных потерях южан. Родригао и Кассьера перешли в «Зенит». Нобоа еще не набрал форму. Отсюда дефицит ярких исполнителей. А в ЦСКА такие ребята есть.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;: Хесус Медина. Карраскаль и Медина великолепны, Акинфеев — спасатель и плеймейкер. ЦСКА не оставил шансов «Сочи»

Но, опять же, все решили эпизоды. Первый гол хозяев получился классным. Карраскаль быстро оценил ситуацию, Медину вывели один на один. И тот все здорово сделал. Но почти сразу же такой же момент был у «Сочи», однако Мелкадзе не переиграл Акинфеева. Игорь спас.

А второй гол хозяев — это уже исполнительское мастерство Акинфеева и Карраскаля. Загляденье!

И тем не менее ЦСКА еще строится. Нет четкого, быстрого перехода из обороны в атаку. Когда армейцев прессингуют — многовато потерь на своей половине поля. Такие недочеты надо сводить на нет.

Тройка центральных защитников, как ни крути, экспериментальная. Не всем хватает навыков, сыгранности. Моментами, смотрю, и Набабкин устает, и Зайнутдинов порой теряется в этой позиции.

Футболисты ЦСКА празднуют третий гол.

Знаете, что настораживает? Помните, как весной ЦСКА разрывал соперников... Пять матчей провел на одном дыхании, а что было потом? Пошли даже разговоры про чемпионство, а в итоге — только пятое место.

Я бы пока, кстати, не переоценивал Карраскаля, вновь вспоминая весеннюю часть прошлого чемпионата. Поначалу и он, и Языджи, и Медина, и Гбамен смотрелись очень мощно. Всех терзали! А затем наступил спад. Причем у всех. Команда посыпалась. Где гарантия, что история, не дай бог, не повторится?

Сильно ли поменялся Чалов после возвращения из аренды? В плане подыгрыша и индивидуального мастерства он неплох. Но все равно от нападающего ждут голов. Всегда. За две игры он пробил всего несколько раз. Федор, играй острее, двигай мяч больше вперед! Главное — реализация.

Мне, честно говоря, обидно за молодого Яковлева. Способный мальчишка, но сейчас шансов ему не дадут. Есть Чалов, Заболотный. Еще Гайч. Едва ли Яковлев получит достаточно игровой практики. Думаю, ему надо уходить в аренду. А то так можно пересидеть, перегореть...

Бросит ли ЦСКА перчатку «Зениту»? Поборются ли армейцы за чемпионство? Ребят, я вас попрошу не перехваливать команду! Шесть очков — это здорово, но еще раз призываю вас вспомнить весну. Впереди 28 туров. Вы чего?

Настораживает еще и то, что Федотов довольно поздно принял команду. Боюсь, что у него было мало времени на подготовку. Не исключаю, что еще наступит физический спад. Так что давайте обойдемся пока без долгосрочных прогнозов. Не пойте дифирамбы ЦСКА!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Валерий Масалитин
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Арбузная диета: вред или польза
Хави дали визу в США, чтобы обняться с Левандовски и обыграть «Реал». Как «Барселона» входит в новый сезон
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Владимир Федотов рассказал о перспективах нападающего Гайча в ЦСКА
Точилин — о разгроме от ЦСКА: «Тяжело комментировать игры с таким счетом. Мы должны сделать определенные выводы»
Владимир Федотов: «Я бы отметил всю команду, а не отдельно взятых футболистов»
Владимир Федотов: «Сочи» не просто так завоевал серебро в прошлом сезоне»
Заболотный сравнил «Зенит» с «Баварией»
Чанов — об игре Акинфеева в матче с «Сочи»: «Среди вратарей он является лидером в нашей стране»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карраскаль и Медина великолепны, Акинфеев — спасатель и плеймейкер. ЦСКА не оставил шансов «Сочи»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 2
Андрей Мостовой

Андрей Мостовой

Зенит

 2
П
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости