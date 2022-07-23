«Весной армейцы сначала тоже всех рвали, а потом...» Ветеран ЦСКА Масалитин — о конкуренции с «Зенитом»

Монолог экс-нападающего ЦСКА после разгрома «Сочи».

— Счет, конечно, приятный: бодрый старт, шесть очков, пять голов. Но, на мой взгляд, команда все равно пока еще находится в стадии становления. Рано делать глобальные выводы, — уверен бывший форвард красно-синих Валерий Масалитин. — Сегодня армейцы уже не показали той яркой игры, которая была с «Уралом». Считаю, ЦСКА и «Сочи» играли в схожей манере. Но за счет индивидуальных действий Карраскаля и Медины красно-синие впереди выглядели поострее.

Не стоит забывать о серьезных потерях южан. Родригао и Кассьера перешли в «Зенит». Нобоа еще не набрал форму. Отсюда дефицит ярких исполнителей. А в ЦСКА такие ребята есть.

Но, опять же, все решили эпизоды. Первый гол хозяев получился классным. Карраскаль быстро оценил ситуацию, Медину вывели один на один. И тот все здорово сделал. Но почти сразу же такой же момент был у «Сочи», однако Мелкадзе не переиграл Акинфеева. Игорь спас.

А второй гол хозяев — это уже исполнительское мастерство Акинфеева и Карраскаля. Загляденье!

И тем не менее ЦСКА еще строится. Нет четкого, быстрого перехода из обороны в атаку. Когда армейцев прессингуют — многовато потерь на своей половине поля. Такие недочеты надо сводить на нет.

Тройка центральных защитников, как ни крути, экспериментальная. Не всем хватает навыков, сыгранности. Моментами, смотрю, и Набабкин устает, и Зайнутдинов порой теряется в этой позиции.

Знаете, что настораживает? Помните, как весной ЦСКА разрывал соперников... Пять матчей провел на одном дыхании, а что было потом? Пошли даже разговоры про чемпионство, а в итоге — только пятое место.

Я бы пока, кстати, не переоценивал Карраскаля, вновь вспоминая весеннюю часть прошлого чемпионата. Поначалу и он, и Языджи, и Медина, и Гбамен смотрелись очень мощно. Всех терзали! А затем наступил спад. Причем у всех. Команда посыпалась. Где гарантия, что история, не дай бог, не повторится?

Сильно ли поменялся Чалов после возвращения из аренды? В плане подыгрыша и индивидуального мастерства он неплох. Но все равно от нападающего ждут голов. Всегда. За две игры он пробил всего несколько раз. Федор, играй острее, двигай мяч больше вперед! Главное — реализация.

Мне, честно говоря, обидно за молодого Яковлева. Способный мальчишка, но сейчас шансов ему не дадут. Есть Чалов, Заболотный. Еще Гайч. Едва ли Яковлев получит достаточно игровой практики. Думаю, ему надо уходить в аренду. А то так можно пересидеть, перегореть...

Бросит ли ЦСКА перчатку «Зениту»? Поборются ли армейцы за чемпионство? Ребят, я вас попрошу не перехваливать команду! Шесть очков — это здорово, но еще раз призываю вас вспомнить весну. Впереди 28 туров. Вы чего?

Настораживает еще и то, что Федотов довольно поздно принял команду. Боюсь, что у него было мало времени на подготовку. Не исключаю, что еще наступит физический спад. Так что давайте обойдемся пока без долгосрочных прогнозов. Не пойте дифирамбы ЦСКА!