«Весной армейцы сначала тоже всех рвали, а потом...» Ветеран ЦСКА Масалитин — о конкуренции с «Зенитом»
— Счет, конечно, приятный: бодрый старт, шесть очков, пять голов. Но, на мой взгляд, команда все равно пока еще находится в стадии становления. Рано делать глобальные выводы, — уверен бывший форвард красно-синих Валерий Масалитин. — Сегодня армейцы уже не показали той яркой игры, которая была с «Уралом». Считаю, ЦСКА и «Сочи» играли в схожей манере. Но за счет индивидуальных действий Карраскаля и Медины красно-синие впереди выглядели поострее.
Не стоит забывать о серьезных потерях южан. Родригао и Кассьера перешли в «Зенит». Нобоа еще не набрал форму. Отсюда дефицит ярких исполнителей. А в ЦСКА такие ребята есть.
Но, опять же, все решили эпизоды. Первый гол хозяев получился классным. Карраскаль быстро оценил ситуацию, Медину вывели один на один. И тот все здорово сделал. Но почти сразу же такой же момент был у «Сочи», однако Мелкадзе не переиграл Акинфеева. Игорь спас.
А второй гол хозяев — это уже исполнительское мастерство Акинфеева и Карраскаля. Загляденье!
И тем не менее ЦСКА еще строится. Нет четкого, быстрого перехода из обороны в атаку. Когда армейцев прессингуют — многовато потерь на своей половине поля. Такие недочеты надо сводить на нет.
Тройка центральных защитников, как ни крути, экспериментальная. Не всем хватает навыков, сыгранности. Моментами, смотрю, и Набабкин устает, и Зайнутдинов порой теряется в этой позиции.
Знаете, что настораживает? Помните, как весной ЦСКА разрывал соперников... Пять матчей провел на одном дыхании, а что было потом? Пошли даже разговоры про чемпионство, а в итоге — только пятое место.
Я бы пока, кстати, не переоценивал Карраскаля, вновь вспоминая весеннюю часть прошлого чемпионата. Поначалу и он, и Языджи, и Медина, и Гбамен смотрелись очень мощно. Всех терзали! А затем наступил спад. Причем у всех. Команда посыпалась. Где гарантия, что история, не дай бог, не повторится?
Сильно ли поменялся Чалов после возвращения из аренды? В плане подыгрыша и индивидуального мастерства он неплох. Но все равно от нападающего ждут голов. Всегда. За две игры он пробил всего несколько раз. Федор, играй острее, двигай мяч больше вперед! Главное — реализация.
Мне, честно говоря, обидно за молодого Яковлева. Способный мальчишка, но сейчас шансов ему не дадут. Есть Чалов, Заболотный. Еще Гайч. Едва ли Яковлев получит достаточно игровой практики. Думаю, ему надо уходить в аренду. А то так можно пересидеть, перегореть...
Бросит ли ЦСКА перчатку «Зениту»? Поборются ли армейцы за чемпионство? Ребят, я вас попрошу не перехваливать команду! Шесть очков — это здорово, но еще раз призываю вас вспомнить весну. Впереди 28 туров. Вы чего?
Настораживает еще и то, что Федотов довольно поздно принял команду. Боюсь, что у него было мало времени на подготовку. Не исключаю, что еще наступит физический спад. Так что давайте обойдемся пока без долгосрочных прогнозов. Не пойте дифирамбы ЦСКА!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|
|
Андрей Мостовой
Зенит
|2
|П
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1