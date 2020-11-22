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Виктор Гончаренко: «Почему Дивеев вышел без маски? Он — боец, наполучал по носу»

Наталья Юрина
Наталья Юрина
Корреспондент
Сегодня, 17:40
22 ноября. Москва. ЦСКА — «Сочи» — 1:1. Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
22 ноября. Москва. ЦСКА — «Сочи» — 1:1. Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер армейцев объяснил причины ничьей в игре 15-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1)
ЦСКА — Сочи
22&nbsp;ноября. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Федор Чалов и&nbsp;Ибрагим Цаллагов.Лидер, но без отрыва. ЦСКА не смог победить «Сочи»

О матче

— В начале встречи и ее концовке доминировали, — начал Гончаренко. — Не хватало привычного для нас движения, позиционных атак. Не было качественного завершения. Пытались заменами усилить игру и забить.

О травмированных и состоянии Дивеева

— Футболисты по разным причинам выбыли. Не буду объяснять. Дивеев вышел на поле, несмотря на перелом носа? Он — боец. Хоть и наполучал сегодня по травмированному месту. Почему вышел без защитной маски? В ней неудобно. Приняли решение, что сыграет без нее.

Выступать на три фронта — РПЛ, Лига Европы и сборные — тяжело. Требуется каждые три дня матчи проводить. Иногда из-за этого у футболистов хорошее эмоциональное и физическое состояние, но бывает оно снижается.

О позициях Марадишвили и Зайнутдинова

— Марадишвили — опорник. А Зайнутдинов и раньше играл крайнего защитника. Поэтому решили, что выйдет справа.

На вопросы журналистов также ответил главный тренер «Сочи» Владимир Федотов.

Об игре

— Проблема в том, что мы, пока не получим пинок в виде гола, не включаемся в матч. Далее все стало получше. Получалась игра флангами, гол забили, имели ряд моментов. Потом забили еще, но там рассмотрели какой-то офсайд.

О состоянии Жоаузинью

— Столкновение Жоаузинью? С ним ничего серьезного. Через несколько секунд стало понятно, что ничего страшного не произошло. Что и показал дальнейший ход событий — бразилец выглядел очень хорошо.

Об итогах первого круга РПЛ

— Что-то получилось, а что-то — нет. Мы дома недосчитались несколько важных очков. Но все по делу: где-то приобретаешь, где-то теряешь. Был баланс.

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