Лидер, но без отрыва. ЦСКА не смог победить «Сочи»
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
15-й тур
ЦСКА (Москва) — «Сочи» — 1:1 (1:1)
Голы: Сигурдссон, 5 (1:0). Бурмистров, 23 (1:1).
ЦСКА: Акинфеев, Тикнизян (Эджуке, 64), Дивеев, Магнуссон, Щенников (Бистрович, 64), Марадишвили, Зайнутдинов, Сигурдссон (Ахметов, 69), Влашич, Обляков, Чалов (Гайч, 69).
«Сочи»: Джанаев, Миладинович, Мевля, Новосельцев, Терехов, Юсупов, Цаллагов, Маргасов, Жоаузинью, А.Заболотный (Дуганджич, 83), Бурмистров (Пруцев, 81).
Предупреждения: Жоаузинью, 32. Марадишвили, 68. Ахметов, 71. Юсупов, 80. Гайч, 90+2.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).
ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Петросян (Бронницы).
22 ноября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
ЦСКА повезло: конкуренты по чемпионской гонке накануне потеряли очки. У «Спартака» и «Динамо» — очная ничья. А «Зенит» не справился на выезде с «Ахматом». Лучшая возможность для армейцев увеличить отрыв в таблице.
Правда, соперник серьезный — «Сочи», неожиданно превратившийся из аутсайдера в претендента на еврокубки. «Спартак», «Краснодар», «Ростов», «Локомотив» — все они оступались против команды Владимира Федотова.
Главная неожиданность в стартовом составе ЦСКА — появление Игоря Дивеева. 19 ноября стало известно, что центральный защитник красно-синих получил ряд повреждений в матче за сборную России против Сербии. Среди них — перелом носа со смещением. Впрочем, заменить его некем, учитывая травмы Бруно Фукса и Вадима Карпова.
??? Состав ?? на матч #ЦСКАсочи! pic.twitter.com/jxIMY1bK8c— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 22, 2020
У «Сочи» — стандартные три центральных защитника, а в нападении — Антон Заболотный, не реализовавший несколько явных моментов в игре за национальную команду. В клубе же у него все отлично: 3 гола при 3,28 xG.
Состав на сегодняшнюю игру #ЦСКАСочи pic.twitter.com/IQF8SkZwal— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) November 22, 2020
Перед началом встречи на «ВЭБ Арене» зрителей поздравили с Днем сыновей. А также вспомнили о победе женской команды ЦСКА в чемпионате России.
ЦСКА быстро вышел вперед. Сработали:
1. Длинный заброс от Дивеева из середины поля.
2. Прием и прострел Влашича в штрафной площади.
3. Неудачный отскок от Мевли — прямо на набегавшего Сигурдссона.
? Второй гол Сигурдссона в сезоне Тинькофф РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 22, 2020
? #ЦСКАСочи на #МАТЧПРЕМЬЕР
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Атаки армейцев — разнообразны. Здесь и длинные забросы от защитников, как перед голом исландца. И игра на переходах владения — опция, включившаяся после забитого мяча. И индивидуальные действия Влашича. Хорват в очередной раз заставил восхищаться собой. И передачами, перед которыми он успевает все продумать. И заряженностью на борьбу: в одном из эпизодов Никола потерял мяч при попытке обыгрыша один в один, но сразу же добежал до соперника, задержав контратаку.
«Сочи» действовал более просто, но эффективно — это игра верхом и попытки заработать угловые. Логично, когда в составе габаритный Заболотный. Правда, отличился не он, а Никита Бурмистров, впрочем с использованием кросса от Маргасова с правого фланга. Бурмистров выиграл борьбу у Дивеева и протолкнул мяч в ворота армейцев.
? Этот гол Никиты Бурмистрова стал пятым в текущем сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 22, 2020
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Счет в первом тайме мог бы быть и 2:1 в пользу гостей. Однако гол Юсупова отменили из-за офсайда — использовался ВАР. Примечательно другое: мяч забивался, когда один из игроков хозяев лежал на газоне. Футболисты «Сочи» не остановились — так что там с премиями за фэйр-плей?
С началом второго тайма преимущество перешло к «Сочи». Во-первых, гости подравняли контроль мяча. Во-вторых, проснулся Заболотный. Вот только не до конца, как и в матчах за сборную России. Сначала удар Антона потащил Акинфеев. Затем Заболотный грамотно открылся между двумя защитниками, но не попал в дальний угол. После промахнулся мимо кросса Терехова в штрафную.
Если во время второй осечки Заболотный с досады ударил по рекламному щиту, то после третьей — смеялся. Кажется, реализация моментов форвардом «Сочи» окончательно превратится в мем. Еще один.
Все замены Виктора Гончаренко оказались направлены на усиление атаки. Здесь и дриблер Эджуке, и Ахметов с его передачами, и габариты в лице Гайча и Бистровича.
Не помогло. До конца встречи красно-синие демонстрировали лишь стерильное владение, а персонально Эджуке — попытки упереться в лицевую линию в результате обыгрыша. Кажется, нигерийцу стоит взять пример с защитника «Спартака» Айртона. Ранее тот действовал в похожем стиле, но затем научился отдавать пасы под удар.
ЦСКА по-прежнему единоличный лидер, только упустил возможность оторваться от конкурентов еще больше. А так от «Зенита» красно-синих отделяет всего одно очко, от «Спартака» — три.
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