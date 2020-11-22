Лидер, но без отрыва. ЦСКА не смог победить «Сочи»

Армейцы сыграли вничью в 15-м туре РПЛ (1:1)

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

15-й тур

ЦСКА (Москва) — «Сочи» — 1:1 (1:1)

Голы: Сигурдссон, 5 (1:0). Бурмистров, 23 (1:1).

ЦСКА: Акинфеев, Тикнизян (Эджуке, 64), Дивеев, Магнуссон, Щенников (Бистрович, 64), Марадишвили, Зайнутдинов, Сигурдссон (Ахметов, 69), Влашич, Обляков, Чалов (Гайч, 69).

«Сочи»: Джанаев, Миладинович, Мевля, Новосельцев, Терехов, Юсупов, Цаллагов, Маргасов, Жоаузинью, А.Заболотный (Дуганджич, 83), Бурмистров (Пруцев, 81).

Предупреждения: Жоаузинью, 32. Марадишвили, 68. Ахметов, 71. Юсупов, 80. Гайч, 90+2.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Петросян (Бронницы).

22 ноября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

ЦСКА повезло: конкуренты по чемпионской гонке накануне потеряли очки. У «Спартака» и «Динамо» — очная ничья. А «Зенит» не справился на выезде с «Ахматом». Лучшая возможность для армейцев увеличить отрыв в таблице.

Правда, соперник серьезный — «Сочи», неожиданно превратившийся из аутсайдера в претендента на еврокубки. «Спартак», «Краснодар», «Ростов», «Локомотив» — все они оступались против команды Владимира Федотова.

Главная неожиданность в стартовом составе ЦСКА — появление Игоря Дивеева. 19 ноября стало известно, что центральный защитник красно-синих получил ряд повреждений в матче за сборную России против Сербии. Среди них — перелом носа со смещением. Впрочем, заменить его некем, учитывая травмы Бруно Фукса и Вадима Карпова.

У «Сочи» — стандартные три центральных защитника, а в нападении — Антон Заболотный, не реализовавший несколько явных моментов в игре за национальную команду. В клубе же у него все отлично: 3 гола при 3,28 xG.

Перед началом встречи на «ВЭБ Арене» зрителей поздравили с Днем сыновей. А также вспомнили о победе женской команды ЦСКА в чемпионате России.

ЦСКА быстро вышел вперед. Сработали:

1. Длинный заброс от Дивеева из середины поля.

2. Прием и прострел Влашича в штрафной площади.

3. Неудачный отскок от Мевли — прямо на набегавшего Сигурдссона.

Атаки армейцев — разнообразны. Здесь и длинные забросы от защитников, как перед голом исландца. И игра на переходах владения — опция, включившаяся после забитого мяча. И индивидуальные действия Влашича. Хорват в очередной раз заставил восхищаться собой. И передачами, перед которыми он успевает все продумать. И заряженностью на борьбу: в одном из эпизодов Никола потерял мяч при попытке обыгрыша один в один, но сразу же добежал до соперника, задержав контратаку.

«Сочи» действовал более просто, но эффективно — это игра верхом и попытки заработать угловые. Логично, когда в составе габаритный Заболотный. Правда, отличился не он, а Никита Бурмистров, впрочем с использованием кросса от Маргасова с правого фланга. Бурмистров выиграл борьбу у Дивеева и протолкнул мяч в ворота армейцев.

Счет в первом тайме мог бы быть и 2:1 в пользу гостей. Однако гол Юсупова отменили из-за офсайда — использовался ВАР. Примечательно другое: мяч забивался, когда один из игроков хозяев лежал на газоне. Футболисты «Сочи» не остановились — так что там с премиями за фэйр-плей?

С началом второго тайма преимущество перешло к «Сочи». Во-первых, гости подравняли контроль мяча. Во-вторых, проснулся Заболотный. Вот только не до конца, как и в матчах за сборную России. Сначала удар Антона потащил Акинфеев. Затем Заболотный грамотно открылся между двумя защитниками, но не попал в дальний угол. После промахнулся мимо кросса Терехова в штрафную.

Если во время второй осечки Заболотный с досады ударил по рекламному щиту, то после третьей — смеялся. Кажется, реализация моментов форвардом «Сочи» окончательно превратится в мем. Еще один.

Все замены Виктора Гончаренко оказались направлены на усиление атаки. Здесь и дриблер Эджуке, и Ахметов с его передачами, и габариты в лице Гайча и Бистровича.

Не помогло. До конца встречи красно-синие демонстрировали лишь стерильное владение, а персонально Эджуке — попытки упереться в лицевую линию в результате обыгрыша. Кажется, нигерийцу стоит взять пример с защитника «Спартака» Айртона. Ранее тот действовал в похожем стиле, но затем научился отдавать пасы под удар.

ЦСКА по-прежнему единоличный лидер, только упустил возможность оторваться от конкурентов еще больше. А так от «Зенита» красно-синих отделяет всего одно очко, от «Спартака» — три.