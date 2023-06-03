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Сегодня, 19:15

ЦСКА «прибил» «Ростов» за 33 минуты и забрал себе серебряные медали. Федотов показывает свой класс второй сезон подряд

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Футболисты ЦСКА празднуют гол в ворота «Ростова».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Эпизод с фолом в матче ЦСКА — «Ростов».
Фото Кадр трансляции Матч Премьер
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Интрига умерла слишком быстро — 4:1.

Когда ЦСКА проиграл в дерби «Спартаку», а затем сыграл вничью с «Краснодаром» в 29-м туре, казалось, что таким образом армейцы открыли принципиальному сопернику дорогу к серебру. Но команда Абаскаля бездарно упустила свой шанс, сыграв дома вничью с «Пари НН».

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
4:1
Ростов

Когда «Ростов» проиграл три матча подряд с общим счетом 0:6, казалось, что призовые места уплывают из рук Карпина и его парней. Но победа над «Ахматом» в 29-м туре вновь вернула команде с Дона надежду на серебро (или как минимум на место в тройке) — нужно было обыгрывать ЦСКА в Москве и надеяться на осечку «Спартака» в Самаре.

Так сложилось, что в последнем туре РПЛ сезона-2022/23 мы получили интересную турнирную интригу — пусть не чемпионскую, но какая уж есть. Преодолевший тяжелый осенний отрезок ЦСКА — против «Ростова», забравшегося так высоко с откровенно средним составом.

Но на поле вряд ли хоть один человек увидел матч равных команд. «Ростов» с первых минут сел на свою половину поля по схеме 5-4-1, а ЦСКА врубил давление на полную. Как итог — уже на восьмой минуте гости привезли себе гол: Песьяков под давлением отдал передачу-подставу на Уткина, который (также под прессингом) сделал кошмарный пас назад и вывел на убойную позицию Медину. Техничному парагвайцу оставалось лишь качнуть Осипенко, убрать мяч под рабочую левую и отправить его в ближний угол.

И вот тут невозможно не вспомнить про потери «Ростова». Мало того что Карпину по ходу сезона приходилось лепить претендента на медали из весьма скудного материала, так еще к решающему матчу «Ростов» остался без двух ключевых игроков: нападающий Комличенко пропускает уже третий матч из-за травмы, а опорник Глебов — по причине перебора желтых карточек. И как раз последнего «Ростову» не хватало дико — подменявший капитана Селява не справлялся совершенно: терял позицию, упускал оппонентов, был плох при развитии атак. Не просто так белоруса убрали с поля уже на 27-й минуте — вместо него вышел молодой Алексей Миронов.

ЦСКА же в оптимальном и сыгранном составе пользовался этой преференцией по полной. 17-я минута — и Чалов делает счет 2:0. Да, есть вопросы по назначенному Кукуляком пенальти — показалось, что Федор начал заваливаться до того, как ему наступили на ногу.

Эпизод с фолом в матче ЦСКА — «Ростов».
Фото Кадр трансляции Матч Премьер

Но тема судейства в этом сезоне РПЛ настолько опостылела, что просто констатируем факт: ЦСКА давил и создавал опасные моменты и без 11-метрового, «Ростов» же после 0:2 окончательно опустил руки — в таком аморфном состоянии команду Карпина мы видели редко.

Третий гол ЦСКА также вытекал из логики игры. Подача Медины с углового, прыжок Виллиана Роши — вынимайте, 3:0. 33-я минута — и Чалов оформляет дубль, 4:0. Показательно, что армейцам для гола хватило двух передач — диагонали Дивеева со своей половины поля и подачи на дальнюю от Зайнутдинова.

Ну а что «Ростов»? «Ростов» за весь тайм сподобился на один удар (против шести у ЦСКА) и, казалось, просто ждал, когда можно будет убежать в раздевалку. Как тут не вспомнить, что в последнем туре прошлого сезона Владимир Федотов у руля «Сочи» завоевывал серебро в том же стиле? Его команда так же куражилась в игре против «Динамо», только тогда после первого тайма южане вели 1:4.

Второй тайм логичным образом превратился в формальность, хотя сразу после перерыва «Ростов» чуть было не отквитал один мяч — заменивший Байрамяна Комаров зарядил в перекладину. Да и вообще гости смотрелись куда активнее после перерыва — чаще били, подавали в штрафную, владели мячом. Крайний защитник Чернов на 78-й минуте все же размочил счет, но на итоговый результат это повлиять уже не могло.

ЦСКА уверенно победил и забрал себе серебряные медали. И тут невозможно не отметить Федотова, который второй сезон подряд занимает вторую строчку — считай, берет чемпионат среди равных, учитывая гигантское превосходство «Зенита» над остальными командами лиги. Армейцы перед началом сезона не впечатляли уровнем состава — Чалов переживал тяжелые времена и даже уезжал в Швейцарию, чтобы перезапустить карьеру; Обляков, Кучаев и Зайнутдинов будто притормозили в развитии; откровенно напряженной ситуация была с центральными защитниками. Не забываем и про массовый отъезд легионеров — Фернандес, Эджуке, Бийол, Бохинен, Гайч, Магнуссон, Сигурдссон, Шкурин и Бистрович покинули Россию.

Но Федотов (не без грамотной селекции) настроил все так, что ЦСКА не просто не просел в качестве, а стал сильнее и монолитнее.

РПЛ 30 тур: онлайн всех матчей. ЦСКА разгромил «Ростов» и взял серебро, «Спартак» стал третьим. Онлайн-трансляция РПЛ: кто с медалями, кто в стыки

Да, на отдельных отрезках «Спартак» смотрелся ярче армейцев, а «Ростов» влюблял в себя прогрессом молодых и работой Карпина. Но все же именно ЦСКА больше других заслужил это серебро. Следующий шаг — навязать борьбу «Зениту» в борьбе за золото. Нереально? Кажется, Федотов за свою карьеру слышал это слово не раз и также не раз доказывал, что упорным трудом можно сделать невозможное реальностью.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
12
58
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Исторический матч Карпина. В «Ростов» никто не верил, но до уникального результата — один шаг

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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