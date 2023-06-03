ЦСКА «прибил» «Ростов» за 33 минуты и забрал себе серебряные медали. Федотов показывает свой класс второй сезон подряд
Когда ЦСКА проиграл в дерби «Спартаку», а затем сыграл вничью с «Краснодаром» в 29-м туре, казалось, что таким образом армейцы открыли принципиальному сопернику дорогу к серебру. Но команда Абаскаля бездарно упустила свой шанс, сыграв дома вничью с «Пари НН».
Когда «Ростов» проиграл три матча подряд с общим счетом 0:6, казалось, что призовые места уплывают из рук Карпина и его парней. Но победа над «Ахматом» в 29-м туре вновь вернула команде с Дона надежду на серебро (или как минимум на место в тройке) — нужно было обыгрывать ЦСКА в Москве и надеяться на осечку «Спартака» в Самаре.
Так сложилось, что в последнем туре РПЛ сезона-2022/23 мы получили интересную турнирную интригу — пусть не чемпионскую, но какая уж есть. Преодолевший тяжелый осенний отрезок ЦСКА — против «Ростова», забравшегося так высоко с откровенно средним составом.
Но на поле вряд ли хоть один человек увидел матч равных команд. «Ростов» с первых минут сел на свою половину поля по схеме 5-4-1, а ЦСКА врубил давление на полную. Как итог — уже на восьмой минуте гости привезли себе гол: Песьяков под давлением отдал передачу-подставу на Уткина, который (также под прессингом) сделал кошмарный пас назад и вывел на убойную позицию Медину. Техничному парагвайцу оставалось лишь качнуть Осипенко, убрать мяч под рабочую левую и отправить его в ближний угол.
И вот тут невозможно не вспомнить про потери «Ростова». Мало того что Карпину по ходу сезона приходилось лепить претендента на медали из весьма скудного материала, так еще к решающему матчу «Ростов» остался без двух ключевых игроков: нападающий Комличенко пропускает уже третий матч из-за травмы, а опорник Глебов — по причине перебора желтых карточек. И как раз последнего «Ростову» не хватало дико — подменявший капитана Селява не справлялся совершенно: терял позицию, упускал оппонентов, был плох при развитии атак. Не просто так белоруса убрали с поля уже на 27-й минуте — вместо него вышел молодой Алексей Миронов.
ЦСКА же в оптимальном и сыгранном составе пользовался этой преференцией по полной. 17-я минута — и Чалов делает счет 2:0. Да, есть вопросы по назначенному Кукуляком пенальти — показалось, что Федор начал заваливаться до того, как ему наступили на ногу.
Но тема судейства в этом сезоне РПЛ настолько опостылела, что просто констатируем факт: ЦСКА давил и создавал опасные моменты и без 11-метрового, «Ростов» же после 0:2 окончательно опустил руки — в таком аморфном состоянии команду Карпина мы видели редко.
Третий гол ЦСКА также вытекал из логики игры. Подача Медины с углового, прыжок Виллиана Роши — вынимайте, 3:0. 33-я минута — и Чалов оформляет дубль, 4:0. Показательно, что армейцам для гола хватило двух передач — диагонали Дивеева со своей половины поля и подачи на дальнюю от Зайнутдинова.
Ну а что «Ростов»? «Ростов» за весь тайм сподобился на один удар (против шести у ЦСКА) и, казалось, просто ждал, когда можно будет убежать в раздевалку. Как тут не вспомнить, что в последнем туре прошлого сезона Владимир Федотов у руля «Сочи» завоевывал серебро в том же стиле? Его команда так же куражилась в игре против «Динамо», только тогда после первого тайма южане вели 1:4.
Второй тайм логичным образом превратился в формальность, хотя сразу после перерыва «Ростов» чуть было не отквитал один мяч — заменивший Байрамяна Комаров зарядил в перекладину. Да и вообще гости смотрелись куда активнее после перерыва — чаще били, подавали в штрафную, владели мячом. Крайний защитник Чернов на 78-й минуте все же размочил счет, но на итоговый результат это повлиять уже не могло.
ЦСКА уверенно победил и забрал себе серебряные медали. И тут невозможно не отметить Федотова, который второй сезон подряд занимает вторую строчку — считай, берет чемпионат среди равных, учитывая гигантское превосходство «Зенита» над остальными командами лиги. Армейцы перед началом сезона не впечатляли уровнем состава — Чалов переживал тяжелые времена и даже уезжал в Швейцарию, чтобы перезапустить карьеру; Обляков, Кучаев и Зайнутдинов будто притормозили в развитии; откровенно напряженной ситуация была с центральными защитниками. Не забываем и про массовый отъезд легионеров — Фернандес, Эджуке, Бийол, Бохинен, Гайч, Магнуссон, Сигурдссон, Шкурин и Бистрович покинули Россию.
Но Федотов (не без грамотной селекции) настроил все так, что ЦСКА не просто не просел в качестве, а стал сильнее и монолитнее.
Да, на отдельных отрезках «Спартак» смотрелся ярче армейцев, а «Ростов» влюблял в себя прогрессом молодых и работой Карпина. Но все же именно ЦСКА больше других заслужил это серебро. Следующий шаг — навязать борьбу «Зениту» в борьбе за золото. Нереально? Кажется, Федотов за свою карьеру слышал это слово не раз и также не раз доказывал, что упорным трудом можно сделать невозможное реальностью.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9