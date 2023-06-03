Исторический матч Карпина. В «Ростов» никто не верил, но до уникального результата — один шаг

Нужна победа над ЦСКА.

В 30-м туре нет матча важнее, чем ЦСКА — «Ростов». В карьере Карпина, вероятно, тоже. Валерий Георгиевич в клубном футболе с конца нулевых, но еще ни разу на кону в одной игре не стояло так много. У него были важные встречи, но чтобы сразу все или ничего — не считая битву с Хорватией со сборной России, — не было.

А ведь прошлым летом даже предположить такое было смешно. Допустить, что в лиге с богатейшими «Спартаком», ЦСКА, «Динамо» и так далее лидировать будет «Ростов» в его актуальном виде. Ничего оскорбительного, но дела у желто-синих действительно шли так себе — легионеров нет, аэропорт закрыт, в прошлом сезоне боролись за выживание. И тем не менее южане с первого тура позволили себе слабину лишь на несколько матчей, в целом сохраняя стабильность. И теперь до второго места остался лишь шаг.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Серебро для «Ростова» — особенная вещь. Клуб не избалован трофеями, второе место в РПЛ занимал лишь однажды в истории — и все причастные к нему, те мифологизированные «Мужики» — теперь в городе почти в ранге культа. Несмотря на то что многие из них быстро покинули команду, а Курбан Бердыев тонул в скандалах, это все осталось на втором плане — первостепенно серебро.

Карпина всю дорогу в «Ростове» болельщики сравнивали с фольклорным титаном Бердыевым, и, несмотря на ряд очевидных преимуществ (меньше токсичности, более зрелищная игра, долгий срок работы в клубе), второе место Курбана Бекиевича перешивало все.

Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но теперь у Валерия Георгиевича есть реальный шанс не просто поравняться с предшественником, но и вырваться далеко вперед. Потому как и без серебра он уже тренер-эпоха — на третьем месте по количеству игр во главе «Ростова» за всю историю, с весомым количеством побед, с успешной борьбой за выживание и с выходом в еврокубки.

В 2016 году слоган «Это серебро дороже золота» придумали скорее от обиды за упущенное чемпионство, а не из-за объективной оценки ситуации. Нынешнее серебро, если оно состоится, станет реально высшим достижением «Ростова». Ведь золото — оно уже пять лет у «Зенита»; а стать первыми после него — уже топ-награда. Без легионеров, без зимних трансферов, с бесконечными поездами, с молодежью в составе — и с культовым тренером.

До этого — всего одна победа, один матч — один из важнейших в карьере Валерия Карпина.