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Сегодня, 13:30

Исторический матч Карпина. В «Ростов» никто не верил, но до уникального результата — один шаг

Артем Белинин
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Тренер Валерий Карпин
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Нужна победа над ЦСКА.

В 30-м туре нет матча важнее, чем ЦСКА — «Ростов». В карьере Карпина, вероятно, тоже. Валерий Георгиевич в клубном футболе с конца нулевых, но еще ни разу на кону в одной игре не стояло так много. У него были важные встречи, но чтобы сразу все или ничего — не считая битву с Хорватией со сборной России, — не было.

А ведь прошлым летом даже предположить такое было смешно. Допустить, что в лиге с богатейшими «Спартаком», ЦСКА, «Динамо» и так далее лидировать будет «Ростов» в его актуальном виде. Ничего оскорбительного, но дела у желто-синих действительно шли так себе — легионеров нет, аэропорт закрыт, в прошлом сезоне боролись за выживание. И тем не менее южане с первого тура позволили себе слабину лишь на несколько матчей, в целом сохраняя стабильность. И теперь до второго места остался лишь шаг.

Футболисты «Ростова»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Серебро для «Ростова» — особенная вещь. Клуб не избалован трофеями, второе место в РПЛ занимал лишь однажды в истории — и все причастные к нему, те мифологизированные «Мужики» — теперь в городе почти в ранге культа. Несмотря на то что многие из них быстро покинули команду, а Курбан Бердыев тонул в скандалах, это все осталось на втором плане — первостепенно серебро.

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Карпина всю дорогу в «Ростове» болельщики сравнивали с фольклорным титаном Бердыевым, и, несмотря на ряд очевидных преимуществ (меньше токсичности, более зрелищная игра, долгий срок работы в клубе), второе место Курбана Бекиевича перешивало все.

Тренер Валерий Карпин
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но теперь у Валерия Георгиевича есть реальный шанс не просто поравняться с предшественником, но и вырваться далеко вперед. Потому как и без серебра он уже тренер-эпоха — на третьем месте по количеству игр во главе «Ростова» за всю историю, с весомым количеством побед, с успешной борьбой за выживание и с выходом в еврокубки.

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В 2016 году слоган «Это серебро дороже золота» придумали скорее от обиды за упущенное чемпионство, а не из-за объективной оценки ситуации. Нынешнее серебро, если оно состоится, станет реально высшим достижением «Ростова». Ведь золото — оно уже пять лет у «Зенита»; а стать первыми после него — уже топ-награда. Без легионеров, без зимних трансферов, с бесконечными поездами, с молодежью в составе — и с культовым тренером.

До этого — всего одна победа, один матч — один из важнейших в карьере Валерия Карпина.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
2
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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