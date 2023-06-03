Исторический матч Карпина. В «Ростов» никто не верил, но до уникального результата — один шаг
В 30-м туре нет матча важнее, чем ЦСКА — «Ростов». В карьере Карпина, вероятно, тоже. Валерий Георгиевич в клубном футболе с конца нулевых, но еще ни разу на кону в одной игре не стояло так много. У него были важные встречи, но чтобы сразу все или ничего — не считая битву с Хорватией со сборной России, — не было.
А ведь прошлым летом даже предположить такое было смешно. Допустить, что в лиге с богатейшими «Спартаком», ЦСКА, «Динамо» и так далее лидировать будет «Ростов» в его актуальном виде. Ничего оскорбительного, но дела у желто-синих действительно шли так себе — легионеров нет, аэропорт закрыт, в прошлом сезоне боролись за выживание. И тем не менее южане с первого тура позволили себе слабину лишь на несколько матчей, в целом сохраняя стабильность. И теперь до второго места остался лишь шаг.
Серебро для «Ростова» — особенная вещь. Клуб не избалован трофеями, второе место в РПЛ занимал лишь однажды в истории — и все причастные к нему, те мифологизированные «Мужики» — теперь в городе почти в ранге культа. Несмотря на то что многие из них быстро покинули команду, а Курбан Бердыев тонул в скандалах, это все осталось на втором плане — первостепенно серебро.
Карпина всю дорогу в «Ростове» болельщики сравнивали с фольклорным титаном Бердыевым, и, несмотря на ряд очевидных преимуществ (меньше токсичности, более зрелищная игра, долгий срок работы в клубе), второе место Курбана Бекиевича перешивало все.
Но теперь у Валерия Георгиевича есть реальный шанс не просто поравняться с предшественником, но и вырваться далеко вперед. Потому как и без серебра он уже тренер-эпоха — на третьем месте по количеству игр во главе «Ростова» за всю историю, с весомым количеством побед, с успешной борьбой за выживание и с выходом в еврокубки.
В 2016 году слоган «Это серебро дороже золота» придумали скорее от обиды за упущенное чемпионство, а не из-за объективной оценки ситуации. Нынешнее серебро, если оно состоится, станет реально высшим достижением «Ростова». Ведь золото — оно уже пять лет у «Зенита»; а стать первыми после него — уже топ-награда. Без легионеров, без зимних трансферов, с бесконечными поездами, с молодежью в составе — и с культовым тренером.
До этого — всего одна победа, один матч — один из важнейших в карьере Валерия Карпина.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9