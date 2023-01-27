«Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля
«Спартак» завершил первый тренировочный сбор в ОАЭ победой над болгарским «Ботевом» со счетом 1:0. После игры главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» подвел итоги сбора, рассказал о трансферной кампании клуба и поделился мнением относительно ситуации вокруг Кейта Бальде.
Мозес однозначно еще сыграет в этом сезоне
— Довольны ли вы выполненной работой на первом сборе?
— Первый шаг мы сделали. Было непросто, команда находилась под нагрузками. У нас были очень интенсивные тренировки, особенно на второй неделе. Было и по две тренировки в день. В этих матчах мы играли под нагрузками, нам не хватало свежести, мы это понимали. Мы довольны этим периодом. Пришло время, чтобы распределять нагрузки по-другому. Будем двигаться дальше.
— Какие задачи вы ставили перед командой на товарищеские матчи? Что хотели посмотреть?
— Результат влияет на восприятие. Я рад, что мы положительно завершили две игры, не так много позволяли создавать соперникам. Хотя, безусловно, счет и результат в таких матчах стоят не на первом месте. Мы смотрели на определенные показатели. Нам нужно было снова найти свои тайминг, сыгранность, свежесть. Это было самое важное. И в целом мы довольны.
— В матчах мы не видели на поле Селихова, Умярова, Мартинса. Как скоро они будут готовы выйти на поле?
— В подобных ситуациях риск неоправдан, нужно делать все постепенно. Ребята только-только восстановились после травм. Они должны сами почувствовать, что готовы войти в ритм команды. Мы ждем, когда они смогут сыграть наравне с остальными. Торопиться нет смысла, это чревато травмами.
— Есть ли шанс, что Мозес сыграет в этом сезоне?
— Однозначно да. Мы его увидим! Он проходил период восстановления. Мы постоянно с ним общались, виделись в Лондоне. Не могу сказать, что он готов на сто процентов, но думаю, в ближайшие дни Мозес будет полноценно вовлечен в тренировочный процесс. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Мы работаем над тем, чтобы он был готов к возобновлению чемпионата. Будем работать постепенно.
— В какой форме сейчас Квинси Промес, который тренируется в Москве отдельно?
— Он профессионал. Наш штаб постоянно с ним на связи. Его работа и физическая нагрузка полностью соответствуют стандартам, которые получает команда в ОАЭ. Поначалу ему будет не хватать сыгранности, но это приобретается достаточно быстро. Тем более мы говорим о футболисте, который имел много практики в первой части сезона. Не думаю, что с этим будут проблемы.
Мы подписали тех игроков, которых хотели
— «Спартак» пополнили два новых футболиста — Тавареш и Дуарте. Насколько вы довольны этими трансферами?
— Я рад тому, что к нам присоединились новички. Алексис сегодня дебютировал. Он ранее с полной нагрузкой работал со своей командой, поэтому был готов выходить на поле сразу после приезда. Как тренер я доволен, потому что у нас увеличивается внутренняя конкуренция. Это мотивирует всех ребят. Важно отметить и возвращение в строй троих наших футболистов, которые восстановились после травм, — Умярова, Мартинса и Мозеса. Это тоже добавляет конкуренции. Именно в такой атмосфере команда может прогрессировать и двигаться вперед. Смотрим в будущее позитивно.
— На этом трансферная кампания «Спартака» на вход закрыта?
— Да, я думаю, трансферная кампания закончилась. Клуб поработал в это окно: было два трансфера на выход и два человека пришли. Мы заменили Рассказова и Мевлю (на Тавареша и Дуарте). Также некоторые игроки вернулись после травм. Думаю, мы готовы ко второй части сезона. Есть у нас и много молодых футболистов: Зорин, Пяткин, Иванников, Мелешин, Шитов. Им помогают ребята с опытом. Команда строится на таких компонентах, на таких взаимодействиях.
— Была информация, что Неманья Максимович мог перейти из «Хетафе» в «Спартак». Так ли это?
— Я как тренер могу говорить только о тех футболистах, которыми располагает наша команда. Сейчас у нас хороший подбор игроков. Мы получили тех футболистов, которых хотели. Разумеется, клуб интересовался многими игроками, потому что спортивный директор и отдел скаутинга выполняют свою работу постоянно. Но мы подписали именно тех, кого хотели. И довольны этим.
— Мы видим в СМИ различные публикации на тему семьи Бальде. Видим, что Ванда Нара прилетела в эти дни в Дубай. Это влияет на его тренировочный процесс?
— Мы одна большая семья. В команде мы поддерживаем друг друга. На тренировочный процесс ничего не влияет. А слухи — это только слухи. Никаких фактов нет. Поэтому не обращаем на это внимания.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2