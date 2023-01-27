«Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля

Ответил на вопросы после матча с «Ботевом» — 1:0.

«Спартак» завершил первый тренировочный сбор в ОАЭ победой над болгарским «Ботевом» со счетом 1:0. После игры главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» подвел итоги сбора, рассказал о трансферной кампании клуба и поделился мнением относительно ситуации вокруг Кейта Бальде.

Мозес однозначно еще сыграет в этом сезоне

— Довольны ли вы выполненной работой на первом сборе?

— Первый шаг мы сделали. Было непросто, команда находилась под нагрузками. У нас были очень интенсивные тренировки, особенно на второй неделе. Было и по две тренировки в день. В этих матчах мы играли под нагрузками, нам не хватало свежести, мы это понимали. Мы довольны этим периодом. Пришло время, чтобы распределять нагрузки по-другому. Будем двигаться дальше.

— Какие задачи вы ставили перед командой на товарищеские матчи? Что хотели посмотреть?

— Результат влияет на восприятие. Я рад, что мы положительно завершили две игры, не так много позволяли создавать соперникам. Хотя, безусловно, счет и результат в таких матчах стоят не на первом месте. Мы смотрели на определенные показатели. Нам нужно было снова найти свои тайминг, сыгранность, свежесть. Это было самое важное. И в целом мы довольны.

— В матчах мы не видели на поле Селихова, Умярова, Мартинса. Как скоро они будут готовы выйти на поле?

— В подобных ситуациях риск неоправдан, нужно делать все постепенно. Ребята только-только восстановились после травм. Они должны сами почувствовать, что готовы войти в ритм команды. Мы ждем, когда они смогут сыграть наравне с остальными. Торопиться нет смысла, это чревато травмами.

Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»

— Есть ли шанс, что Мозес сыграет в этом сезоне?

— Однозначно да. Мы его увидим! Он проходил период восстановления. Мы постоянно с ним общались, виделись в Лондоне. Не могу сказать, что он готов на сто процентов, но думаю, в ближайшие дни Мозес будет полноценно вовлечен в тренировочный процесс. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Мы работаем над тем, чтобы он был готов к возобновлению чемпионата. Будем работать постепенно.

— В какой форме сейчас Квинси Промес, который тренируется в Москве отдельно?

— Он профессионал. Наш штаб постоянно с ним на связи. Его работа и физическая нагрузка полностью соответствуют стандартам, которые получает команда в ОАЭ. Поначалу ему будет не хватать сыгранности, но это приобретается достаточно быстро. Тем более мы говорим о футболисте, который имел много практики в первой части сезона. Не думаю, что с этим будут проблемы.

Мы подписали тех игроков, которых хотели

— «Спартак» пополнили два новых футболиста — Тавареш и Дуарте. Насколько вы довольны этими трансферами?

— Я рад тому, что к нам присоединились новички. Алексис сегодня дебютировал. Он ранее с полной нагрузкой работал со своей командой, поэтому был готов выходить на поле сразу после приезда. Как тренер я доволен, потому что у нас увеличивается внутренняя конкуренция. Это мотивирует всех ребят. Важно отметить и возвращение в строй троих наших футболистов, которые восстановились после травм, — Умярова, Мартинса и Мозеса. Это тоже добавляет конкуренции. Именно в такой атмосфере команда может прогрессировать и двигаться вперед. Смотрим в будущее позитивно.

— На этом трансферная кампания «Спартака» на вход закрыта?

— Да, я думаю, трансферная кампания закончилась. Клуб поработал в это окно: было два трансфера на выход и два человека пришли. Мы заменили Рассказова и Мевлю (на Тавареша и Дуарте). Также некоторые игроки вернулись после травм. Думаю, мы готовы ко второй части сезона. Есть у нас и много молодых футболистов: Зорин, Пяткин, Иванников, Мелешин, Шитов. Им помогают ребята с опытом. Команда строится на таких компонентах, на таких взаимодействиях.

Неманья Максимович. Фото Global Look Press

— Была информация, что Неманья Максимович мог перейти из «Хетафе» в «Спартак». Так ли это?

— Я как тренер могу говорить только о тех футболистах, которыми располагает наша команда. Сейчас у нас хороший подбор игроков. Мы получили тех футболистов, которых хотели. Разумеется, клуб интересовался многими игроками, потому что спортивный директор и отдел скаутинга выполняют свою работу постоянно. Но мы подписали именно тех, кого хотели. И довольны этим.

— Мы видим в СМИ различные публикации на тему семьи Бальде. Видим, что Ванда Нара прилетела в эти дни в Дубай. Это влияет на его тренировочный процесс?

— Мы одна большая семья. В команде мы поддерживаем друг друга. На тренировочный процесс ничего не влияет. А слухи — это только слухи. Никаких фактов нет. Поэтому не обращаем на это внимания.