Битва за имидж. Для «Спартака» испортить праздник «Зениту» — бесценно
Шесть лет назад, 7 мая 2017-го, «Зенит» Мирчи Луческу потерялся в домашнем матче против тогда еще «Терека» и сделал «Спартак» чемпионом. Получилось, что чемпионский матч для «Спартака» случился в Петербурге. Правда, красно-белые в нем не играли. Но какая разница, если это принесло золото?
Сегодня в Санкт-Петербурге «Спартаку» чемпионом, разумеется, не стать ни под каким соусом, хотя парадокс: вроде бы безнадежно отвалившаяся команда Абаскаля еще не потеряла теоретических шансов на первое место. Но это все второстепенные детали. Важнейшей интригой матча, естественно, станет вероятное чемпионство «Зенита» — Вадим Валентинович Евсеев со своим наглым «Факелом» дорогу вчера расчистил.
И все-таки для «Спартака» в любом состоянии в матчах с «Зенитом» есть задачи и внетурнирные, которые из любой игры этих соперников создают мощнейшее шоу.
Во-первых, в «Спартаке» очень давно не работал тренер, который бы смог обыграть «Зенит» дважды в сезоне. Абаскаль уже сделал значительный результат — победил питерцев. Напомню, до домашней победы в текущем Кубке России «Спартак» не выигрывал у «Зенита» в официальных турнирах пять лет. Но теперь Гильермо может стать первым тренером «Спартака», который обыграет «Зенит» дважды в сезоне в официальных турнирах. Этого не удавалось сделать ни Карпину в длинный переходный сезон, ни суперуспешному Массимо Каррере. Последним человеком, обыгравшим «Зенит» дважды, оказался неудержимый Станислав Саламович Черчесов. В 2007-м «Спартак» легчайше забрал у «Зенита» три игры, а еще однажды сыграл вничью (Кубок России тогда проводился в двухматчевом режиме).
Во-вторых, в «Спартаке» отлично понимают, что болельщики меньше всего хотят сделать «Зенит» чемпионом в очном матче. Это банальная клубная гордость и престиж, который нужно поддерживать любыми путями. Понятно, что ни о каком чемпионском коридоре и речи быть не может, но уходить с поля под насмешливые скандирования о золоте, с чужого праздника — история такая себе.
В-третьих, все помнят, что случилось после финального свистка в прошлом матче на «Газпром Арене». Игроки «Зенита» и «Спартака» сошлись в рубке по правилам смешанных единоборств. Победил, правда, арбитр Владимир Москалев, который удалил сразу шесть человек, но сути это не меняет. Уверен, у ряда футболистов обеих команд после этой встречи есть личная антипатия к друг другу. А ведь еще в сети появилось видео, где счастливые спартаковцы в раздевалке пересматривают удар Николсона в челюсть Родригао. Разумеется, в «Зените» это все тоже видели.
Игра «Спартака» и «Зенита» в любом контексте — маленькая война, короткий турнир на выживание, где победитель получает все, а проигравший — ничего. Это дело принципа. Имиджевая борьба, которая своим напряжением даже еврокубки затмевала, а теперь, собственно, их и заменяет.
Так что можно сказать, что сегодняшний матч — это в первую очередь локальная битва «Спартака» и «Зенита», а уж только потом шанс выиграть чемпионат России сейчас. «Зенит» его в любом случае выиграет: в 27-м или уж на крайний случай в 28-м туре.
Но обыграть «Спартак» в таких условиях для петербуржцев — бесценно. Как и «Спартаку» бесценно испортить «Зениту» желанный праздник.
Пожалуй, это вообще лучшая футбольная афиша года, лучшая футбольная история. Игра, о которой в таком моменте можно было только мечтать.
И с обеих сторон все это прекрасно понимают.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
7
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
8
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5