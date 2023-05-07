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Сегодня, 15:00

Битва за имидж. Для «Спартака» испортить праздник «Зениту» — бесценно

Максим Никитин
Корреспондент
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Дмитрий Хлусевич и Малком
Дмитрий Хлусевич и Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Последним дважды обыгрывал питерцев Черчесов в 2007 году.

Шесть лет назад, 7 мая 2017-го, «Зенит» Мирчи Луческу потерялся в домашнем матче против тогда еще «Терека» и сделал «Спартак» чемпионом. Получилось, что чемпионский матч для «Спартака» случился в Петербурге. Правда, красно-белые в нем не играли. Но какая разница, если это принесло золото?

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Зенит» — «Спартак»: золотой матч для Питера. Онлайн-трансляция игры

Сегодня в Санкт-Петербурге «Спартаку» чемпионом, разумеется, не стать ни под каким соусом, хотя парадокс: вроде бы безнадежно отвалившаяся команда Абаскаля еще не потеряла теоретических шансов на первое место. Но это все второстепенные детали. Важнейшей интригой матча, естественно, станет вероятное чемпионство «Зенита» — Вадим Валентинович Евсеев со своим наглым «Факелом» дорогу вчера расчистил.

И все-таки для «Спартака» в любом состоянии в матчах с «Зенитом» есть задачи и внетурнирные, которые из любой игры этих соперников создают мощнейшее шоу.

Александр Соболев празднует гол
Александр Соболев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Во-первых, в «Спартаке» очень давно не работал тренер, который бы смог обыграть «Зенит» дважды в сезоне. Абаскаль уже сделал значительный результат — победил питерцев. Напомню, до домашней победы в текущем Кубке России «Спартак» не выигрывал у «Зенита» в официальных турнирах пять лет. Но теперь Гильермо может стать первым тренером «Спартака», который обыграет «Зенит» дважды в сезоне в официальных турнирах. Этого не удавалось сделать ни Карпину в длинный переходный сезон, ни суперуспешному Массимо Каррере. Последним человеком, обыгравшим «Зенит» дважды, оказался неудержимый Станислав Саламович Черчесов. В 2007-м «Спартак» легчайше забрал у «Зенита» три игры, а еще однажды сыграл вничью (Кубок России тогда проводился в двухматчевом режиме).

Александр Кержаков и&nbsp;Андрей Аршавин празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;2001 году. Кувырки Кержакова и Аршавина, драка в Кубке, 1:7. Культовые моменты противостояния «Зенита» со «Спартаком»

Во-вторых, в «Спартаке» отлично понимают, что болельщики меньше всего хотят сделать «Зенит» чемпионом в очном матче. Это банальная клубная гордость и престиж, который нужно поддерживать любыми путями. Понятно, что ни о каком чемпионском коридоре и речи быть не может, но уходить с поля под насмешливые скандирования о золоте, с чужого праздника — история такая себе.

Драка между игроками «Спартака» и «Зенита»
Драка между игроками «Спартака» и «Зенита».
Фото Global Look Press

В-третьих, все помнят, что случилось после финального свистка в прошлом матче на «Газпром Арене». Игроки «Зенита» и «Спартака» сошлись в рубке по правилам смешанных единоборств. Победил, правда, арбитр Владимир Москалев, который удалил сразу шесть человек, но сути это не меняет. Уверен, у ряда футболистов обеих команд после этой встречи есть личная антипатия к друг другу. А ведь еще в сети появилось видео, где счастливые спартаковцы в раздевалке пересматривают удар Николсона в челюсть Родригао. Разумеется, в «Зените» это все тоже видели.

Игра «Спартака» и «Зенита» в любом контексте — маленькая война, короткий турнир на выживание, где победитель получает все, а проигравший — ничего. Это дело принципа. Имиджевая борьба, которая своим напряжением даже еврокубки затмевала, а теперь, собственно, их и заменяет.

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Так что можно сказать, что сегодняшний матч — это в первую очередь локальная битва «Спартака» и «Зенита», а уж только потом шанс выиграть чемпионат России сейчас. «Зенит» его в любом случае выиграет: в 27-м или уж на крайний случай в 28-м туре.

Но обыграть «Спартак» в таких условиях для петербуржцев — бесценно. Как и «Спартаку» бесценно испортить «Зениту» желанный праздник.

Пожалуй, это вообще лучшая футбольная афиша года, лучшая футбольная история. Игра, о которой в таком моменте можно было только мечтать.

И с обеих сторон все это прекрасно понимают.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
6
35
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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