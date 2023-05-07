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Сегодня, 19:10

Глупейшая ошибка Селихова: подарил гол «Зениту», Клаудиньо накрыл вратаря

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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«Зенит» — «Спартак». Ошибка Селихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Драма голкипера «Спартака».
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:2
Спартак

«Спартак» организовал гол в свои ворота в матче, который может стать чемпионским для «Зенита», силами вратаря красно-белых Александра Селихова.

На 13-й минуте встречи москвичи пытались выйти из обороны через пас на своей половине поля, и защитник Алексис Дуарте решил вернуть мяч своему вратарю. Селихов после приема имел массу времени для принятия решения, но ударил в уже прессингующего его Клаудиньо, от ноги которого мяч отскочил точно в ворота.

От матча принципиальных соперников ожидали многого, но точно не такого глупого гола на стартовых минутах.

В эпизоде с пропущенным мячом у Селихова были предложения для паса от Чернова и Дуарте, но голкипер решил вынести его вперед через центр и ошибся. Пока Александр раздумывал над решением, Клаудиньо успел сблизиться с ним.

Фейл голкипера позволил «Зениту» открыть счет в матче и приблизил команду Сергея Семака к чемпионству.

После ошибки на лице Селихова можно было увидеть эмоции всех болельщиков «Спартака».

Станет ли такой курьезный гол решающим?

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Зенит» — «Спартак» — 2:1. Судейский скандал в золотом для Питера матче? Онлайн-трансляция

Александр Селихов
Клаудиньо
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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