«Батраков не уйдет в «Зенит». Круговой зашел в ЦСКА, как к себе домой». Как закончится московское дерби?

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев — о предстоящем дерби с ЦСКА.

Батраков напоминает Лоськова и Евсеева

— Результаты «Локо» на старте сезона превзошли ваши ожидания? Или тут нужно учитывать не самый сложный календарь?

— Конечно, превзошли! Если помните, я и сам прогнозировал довольно скромный старт железнодорожников в этом чемпионате. Но «Локомотив» действительно приятно удивил. В первую очередь хотелось бы отметить Лешу Батракова, который, несмотря на свой возраст, играет весьма по-взрослому.

— Вы говорили, что креатива в «Локомотиве» стоит ждать именно от него и от Вадима Ракова.

— Да, но я все-таки, признаюсь, закладывался на более длительную перспективу. А Леша уже сейчас незаменимый футболист, особенно когда он играет на позиции «десятки» — повыше к атаке. Думаю, с каждым матчем Батраков будет только добавлять. Ну и не могу не отметить Вадика Ракова, который, выходя на замену, забивает, отдает. На сегодняшний день он выглядит гораздо интереснее Пиняева.

— С кем из ведущих футболистов «Локо» прошлых лет вы можете сравнить Батракова по манере игры?

— По принятию решений, качеству передач, которые он делает, конечно, это уровень Димы Лоськова. Но тут надо добавить, что Алексей еще проделывает и весьма приличный объем работы. Здесь Батраков мне уже напоминает Вадима Евсеева. Такой же двужильный! Дай бог, чтобы все развивалось так, как началось. Тогда Алексей может вырасти в большого футболиста с претензией на статус звезды.

Алексей Батраков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Но до уровня Глушенкова он все же пока не дотягивает?

— Все-таки мы говорим про разные позиции. Алексей довольно много времени проводит на месте опорника. Ну и надо учитывать, какой опыт уже за плечами у Глушенкова. Максиму недавно исполнилось 25 лет. То есть от этого футболиста и следует ждать зрелой игры. Леша — гораздо моложе. Это его первый полноценный сезон в РПЛ. У него еще все впереди. Конечно, в данный момент рано говорить о том, что Батраков заменил Глушенкова по КПД, вкладу в результат. Но если Алексей продолжит так выступать и дальше, допускаю, что в конце сезона болельщики «Локо» не станут с обидой вспоминать потерю Максима.

— А вы, человек, симпатизирующий «Локо», не опасаетесь, что в один прекрасный день «Зенит» повторит «трюк» с Глушенковым и просто-напросто выкупит Батракова?

— Опасений нет. По двум причинам. Во-первых, не надо забывать, что Леша в «Локомотиве» с шести лет. Он прошел все ступени, добрался до главной команды. Знаю его не понаслышке, а по совместной работе. Для него «Локомотив» — точно не пустой звук, а клуб, который дал ему образование и которому он должен отплатить достойно своей игрой.

— А вторая причина?

— В контракте Глушенкова были прописаны определенные отступные. «Зенит» был готов заплатить деньги, тут уже «Локо» ничего поделать не мог. У Батракова немного другая ситуация. У него долгосрочное соглашение с железнодорожниками без фиксированной суммы выкупа. Поэтому не приходится говорить о том, что завтра «Зенит» придет и заберет полузащитника москвичей. Но главное, подчеркну, не это, а клубный патриотизм Алексея. Я уверен, что сейчас он не позарится ни на какие финансовые соблазны, а будет полностью выкладываться на благо «Локо».

Сергей Пиняев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

У Пиняева высокий брак при последнем пасе, ударе

— Тот факт, что Пиняева заменили на Ракова в перерыве матча РПЛ с махачкалинским «Динамо», и великолепная игра Ракова в кубковой встрече с «Оренбургом» говорят о том, что против ЦСКА в старте выйдет именно Вадим, а не Сергей?

— Трудно залезть в голову к Михал Михалычу (Галактионову. — Прим. «СЭ»). Но мы видим, что сезон у Пиняева складывается не слишком ярко. Да, в первой игре он смог забить, но потом немного ушел в тень. А Раков, наоборот, выходя с лавки, показал, что готов быть игроком старта на позиции левого инсайда. Вполне допускаю, что в предстоящем дерби мы увидим Вадима на поле с первых минут, но последнее слово, конечно, за тренером, который видит ребят в тренировочном процессе. Хотя для меня Раков более разносторонний футболист, чем Пиняев.

— А что не так с Пиняевым? Какая его главная игровая проблема?

— Мне бросается в глаза то, что Сергею в первую очередь нужно повысить качество именно последнего действия — паса, навеса или удара. Вот тут у него довольно высокий процент брака. Если Пиняев сможет эти моменты скорректировать в лучшую сторону, тогда мы вновь заговорим о нем как об игроке действительно высокого уровня. К его рывковой работе, перемещениям вопросов нет. Он все делает правильно. Но вот конкретики в самый важный момент ему недостает.

— Не жалеет ли Салтыков о своем решении перейти в «Локомотив»? Пока шансов ему почти не дают.

— Нужно понимать, что Салтыков попал в новую команду, новый коллектив, который, конечно, по своему уровню явно отличается от «Крыльев». В «Локо» очень высокая конкуренция на позициях инсайдов. Мы же видим, что номинальный крайний защитник — Самошников — выходит сейчас на правом краю атаки. Я бы пока не делал поспешных выводов по Салтыкову. Сезон длинный, шансы ему еще предоставят. Но с учетом того, как сейчас выглядят Вадик Раков и тот же Самошников, новичку придется непросто.

— Тикнизян стал игроком ротации. Для вас это сюрприз?

— Я могу только предполагать. Мне кажется, с ним злую шутку сыграл несостоявшийся переход в «Зенит». Возможно, некоторый его спад связан с этим. Но когда Наир успокоится, поймет, что сейчас мысли нужно связать с «Локо» и не смотреть по сторонам, то выйдет на свой уровень. В прошлом сезоне в атаке он смотрелся довольно убедительно.

— Приобретение Воробьева — попадание в точку?

— Для центрального нападающего важно забивать и отдавать. Если у Воробьева все пока получается на стабильном уровне, то это, конечно, правильный трансфер. Тем более позиция была свободна, летом «Локо» остался только с одним профильным форвардом — Сулеймановым.

На сегодняшний день Воробьев выиграл конкуренцию у Сулейманова. Но, зная характер Тимура, он еще, несомненно, поборется за место в основе. И это пойдет обоим только на пользу. Хорошая, здоровая конкуренция еще никому никогда не вредила.

— Но есть же еще и Сарвели.

— При всем к нему уважении, это все-таки не игрок уровня «Локомотива». Михал Михалыч не видит его в роли центрального нападающего, а больше пытается использовать на месте «десятки». Но сравнивать Сарвели с молодым Лешей Батраковым сейчас просто нереально.

Данил Круговой. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Был уверен, что ссылка Кругового в дубль «Зенита» его не сломает

— Перейдем к ЦСКА. В последнем туре армейцы уступили в гостях «Краснодару». После игры рулевой красно-синих Марко Николич выразил уверенность, что арбитру стоило удалить Сперцяна за травму, которую тот нанес Виллиану Роше.

— Я бы не сводил итоговый результат именно к этому эпизоду. Судьи решили так, это уже не отмотать. При этом не сказал бы, что «Краснодар» поставил перед ЦСКА какие-то неразрешимые задачи. Просто у армейцев игра в этот вечер не сложилась. Так бывает. Качество игры гостей все-таки было не победным.

— Поговорим о новичках. Ожидали, что Круговой так быстро впишется в игру красно-синих?

— Я Даню знаю очень давно, еще по работе в Санкт-Петербурге. Он всегда обладал сильным характером. Так что был уверен, что его временная ссылка в дубль «Зенита» точно никак не скажется на уровне игры Кругового. В итоге он зашел в ЦСКА, как к себе домой, и буквально в каждом туре доказывает свою состоятельность.

— Вам не кажется, что Жемалетдинов выглядит пока тяжеловато и не всегда понимает партнеров на поле?

— Ему действительно немножко не хватает легкости перемещений. Но не забывайте, что Николич хорошо знает возможности Рифата, прекрасно понимает, как его нужно использовать. Думаю, в ближайшее время Жемалетдинов точно прибавит. Он сам понимает, над чем ему в первую очередь надо работать. Да, пока это, конечно, не тот футболист, который всех радовал свой игрой в «Локо» при Николиче. Но все будет хорошо.

— Обляков уже стал настоящим лидером ЦСКА?

— Да. Сейчас Обляков — однозначно ведущий футболист в ЦСКА. Причем Николич его использует и на позиции «шестерки», и повыше. И Иван везде выглядит очень прилично. Чувствуется, что он и сам понимает, что способен делать разницу и вести за собой команду. Появилась уверенность в своих силах.

— Предвкушаете дуэль Обляков — Батраков в центре поля?

— Нас ждет действительно интересное противостояние. Правда, стоит заметить, что, когда центральный полузащитник является ярко выраженным левшой (имею в виду Облякова), это немного ограничивает вектор развития атаки.

— Значит, для вас Батраков более универсальный полузащитник?

— Ну конечно. Алексей Работает обеими ногами практически одинаково.

Секу Койта. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Койта ошибается в простых ситуациях

— Файзуллаеву не хватает свежести из-за его участия в Олимпиаде?

— Да, я бы связывал не самую яркую его игру в последних турах именно с этим. Из-за отъезда на Игры он не успел в полной мере ознакомиться с требованиями Николича. Плюс наложилась эмоциональная усталость от Олимпиады.

— Когда он уедет из ЦСКА? Зимой или доиграет сезон до конца?

— А это уже зависит только от него самого. Хватает примеров, когда парень начинает ярко и попадает на карандаш скаутов серьезных клубов, а потом уходит в тень на длинной дистанции, и интерес к нему, соответственно, пропадает. Европейские команды как раз наблюдают за футболистом на протяжении большого количества времени.

— Некоторые специалисты считают, что уход Чалова не стал для ЦСКА потерей. Ваше мнение?

— Уф. Когда Федя в форме, он является очень ярким игроком, с которым ЦСКА смотрится весьма агрессивно в атаке. Но если он уже твердо настроился уйти, попробовать свои силы за рубежом, то, наверное, в таком случае его уже лучше отпустить. Иначе Чалов продолжил бы играть за армейцев уже с другой мотивацией. Так что клуб поступил верно. Тем более и Мусаев сейчас довольно эффективен. Но стоит подумать и о другом.

— О чем?

— А кто будет составлять конкуренцию Мусаеву? Нужен еще один футболист на эту позицию, иначе Мусаев перестанет расти.

— Есть Койта.

— Знаете, он как-то часто суетится и совершает довольно много простых ошибок. Даже в тех ситуациях, когда не находится под давлением, принимает не те решения или допускает брак в передачах. Вот это мне бросилось сразу в глаза. Так-то видно, что он резкий, со скоростью, но пока, что называется, не может примениться.

— Есть Шуманский.

— Вот по нему ничего не могу сказать. Не видел его в деле в РПЛ.

Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почему Миранчук до сих пор без клуба?

— А вы, кстати, поняли решение Чалова продолжить карьеру именно в ПАОК?

— Конечно, ПАОК по уровню уступает ЦСКА. Но чем берут греки? Еврокубки.

— Лиги чемпионов уже нет.

— Ну... От Чалова в этой квалификации, согласитесь, мало что зависело. Он только-только перешел в новый клуб, который традиционно борется за чемпионство в Греции. Так что ежегодно выступает в еврокубках. Думаю, это и стало решающим фактором для Феди при его выборе.

— Но почему Греция?!

— Видимо, просто не было других достойных предложений.

— А ведь в ПАОК не так давно сватали и Антона Миранчука. Почему переход не состоялся?

— Там не совсем однозначная история. Интерес от ПАОК к Антону был. Но трансфер мог состояться в том случае, если бы греки продали футболиста этого амплуа. Не продали. Поэтому конкретного предложения Миранчуку не поступало. То есть это не Антон отказался от варианта, а просто дело не дошло до офера.

— А почему Миранчук до сих пор без команды? Где он в итоге окажется?

— Думаю, все будет нормально. Нюансы раскрывать сейчас не могу. Предложения у Антона точно есть. Осталось спокойно сесть и выбрать.

— Варианты в России?

— Да, причем из хороших клубов. Но есть и предложения из-за рубежа. Нужно принять оптимальное решение.

— Может, все-таки стоило продлить контракт с «Локомотивом»?

— Я считаю, что «Локомотив» мог быть более гибким в переговорах и где-то пойти навстречу. В какой-то момент шансы договориться были весьма высокими. Но Антон сделал шаг в сторону клуба, а «Локо», к сожалению, нет.

— Ваш прогноз на московское дерби?

— Точно пойду на стадион. Мне почему-то кажется, что все закончится результативной ничьей. Скажем, 2:2.

— И у ЦСКА опять забьет Дивеев?

— Про ЦСКА ничего не скажу. А вот у «Локо» забьет Батраков.