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«Ростов» оформил чудо-камбэк, а вырученные деньги отправил в Курскую область. Победили на 90+4-й, проигрывая 0:2

«Ростов» дома обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Роналдо (№ 7) в матче против «Оренбурга».
Фото ФК «Ростов»
Помог дебютант Сутормин.
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
17 авг, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
3:2
Оренбург

«Ростов» и «Оренбург» неплохо начали чемпионат, с успехом пройдя сильных соперников (ЦСКА и «Спартак» соответственно), но настало время встретиться лично. И, несмотря на, быть может, не самую громкую вывеску, матч получился отличным — с кучей голов и ярким камбэком.

Валерий Карпин не стал изменять себе, поставив на привычную формацию 4-3-3 и более-менее знакомый состав. Ростовчане увидели новое лицо только на одной позиции — в качестве левого вингера появился недавний новичок, полузащитник Родриго Саравия. Замена случилась явно не от хорошей жизни — основной вингер «Ростова» Мохеби травмирован уже несколько месяцев.

Найти ему альтернативу так и не получилось — хотя Карпин пробовал разные варианты. Конечно, арендованный из «Зенита» буквально накануне Алексей Сутормин мог бы частично решить проблему, однако он не попал в старт (зато появился в заявке).

А вот оренбургский экс-зенитовец Александр Коваленко на поле появился. Иначе и быть не могло — в отличие от Сутормина Коваленко переехал окончательно и за деньги (около 2 миллионов евро). Обвинять Давида Деограсию в желании побыстрее испытать нового полузащитника тяжело.

Первые минуты матча прошли с небольшим, но не решающим преимуществом «Ростова». Команды обменялись опасными ударами, пару раз футболисты оказывались на газоне. В том числе досталось одному из лидеров хозяев Роналдо — он столкнулся головой с защитником «Оренбурга» Прохиным, и в какой-то момент даже показалось, что бразилец получил травму. К счастью, обошлось.

 
Андрей Лангович (&laquo;Ростов&raquo;) и&nbsp;Бенхамин Гарре (&laquo;Крылья Советов&raquo;). «Ростов» в порядке на старте сезона. У «Крыльев» — семь пропущенных за два матча

А вот после 15-й минуты маятник качнулся в сторону гостей и качнулся решительно. Настолько, что иначе чем кошмарным сном ростовские болельщики оставшиеся полчаса первого тайма не назовут. Не в последнюю очередь «благодаря» вратарю Рустаму Ятимову — новичку южан матч с «Оренбургом» явно не удался.

Сперва таджикский голкипер, как показалось, ошибся с позицией — и удачно выстреливший Мансилья на 18-й минуте отправил мяч в левый угол. Удар вышел потрясающим, но берущимся. Правда, вторая ошибка Ятимова получилась еще курьезнее.

На 35-й минуте голкипер решил применить худшие практики своего предшественника — Сергея Песьякова. Во время одной из оренбургских атак Ятимов зачем-то выбежал на правый угол штрафной площади, сильно сблизившись с нападающим Саидом. Иранец легко обыграл оппонента, навесил на караулившего створ Марина, и тот отправил мяч в сетку.

Если учесть, что между двумя ляпами таджикского вратаря бразилец Роналдо не реализовал пенальти, картина для хозяев выглядела совсем мрачной. Так что хороших слов от Карпина футболисты в перерыве могли не ждать.

Конечно, точно не известно, чем Валерий Георгиевич напичкал ростовчан во время паузы, но это сработало. Появившийся на поле во втором тайме Николай Комличенко, толком еще не забивавший в этом сезоне (да и в прошлом тоже), внезапно устроил магию. Форвард забил на 51-й минуте (после череды ошибок защиты)... и тут же сравнял на 52-й. А через три минуты мог еще и на хет-трик пройти, в упор расстреляв вратаря «Оренбурга». Но в этот момент везение закончилось.

После короткой вспышки «Ростова» все вернулось как было — к периодическому обмену неплохими атаками. Оборона «Оренбурга», действовавшая в первом тайме более-менее дисциплинированно (не считая пенальти), откатилась до исходного состояния, вратарь Москвичев, проводивший отличную игру до дубля Комличенко, тоже пришел в себя.

В общем, игра затихла — бурными овациями разве что встретили объявление диктора о том, что все вырученные с билетов деньги после этого матча пойдут на помощь пострадавшим в Курской области. И когда казалось, что это останется последней радостью трибун, а рефери добавил семь минут ко второму тайму... Игра опять перевернулась!

Начал победную для «Ростова» атаку дебютировавший за новый клуб Алексей Сутормин — навесил с правого фланга. Там мяч заметался и в итоге оказался на ноге у Роналдо — и бразилец, не реализовавший ранее пенальти, прошил Москвичева со второй попытки. Очередной матч — очередное результативное действие (уже четвертое для Роналдо в этом сезоне), и вторая победа «Ростова» в чемпионате. Матч, начинавшийся кошмарно, в итоге закончился для хозяев прекрасным камбэком — а вот «Оренбургу» в такой ситуации не позавидуешь. Гости долго еще страдали на газоне.

 

 

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