Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:50

Сумасшедшая развязка в московском дерби. «Локомотив» вырвал у ЦСКА ничью, большую часть матча играя в меньшинстве

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вильсон Изидор сравнивает счет в матче ЦСКА и «Локомотива».
Вильсон Изидор сравнивает счет в матче ЦСКА и «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Помог вернувшийся после травмы Изидор.
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
23 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Локомотив

Битва лучших

Битвы «Локомотива» и ЦСКА редко бывают скучными. Пусть у этих клубов нет такой непримиримой исторической вражды, как у армейцев со «Спартаком», но дерби с их участием почти всегда зрелищны. Вот и сейчас уже к перерыву стало ясно, что матч ЦСКА и «Локомотива» удался.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. ЦСКА больше тайма играл в большинстве и упустил победу над «Локомотивом» — 1:1. Онлайн-трансляция матча

А могла ли не получиться интересной встреча двух лучших команд весны? «Зенит», конечно, уверенно лидирует в РПЛ, но именно ЦСКА и «Локо» в первых шести турах после зимнего перерыва набрали больше всех очков в лиге — по 15. Очная встреча как раз должна была решить, кто из них — промежуточный чемпион российской весны.

У этого дерби хватало и других интриг. Из неочевидного — противостояние Михаила Галактионова и ЦСКА. В текущем чемпионате в гостях у армейцев победила лишь одна команда — «Пари НН», которым руководил нынешний тренер «Локомотива».

Многообещающий старт «Локо»

К матчу с ЦСКА выздоровел Пиняев, а еще Галактионов неожиданно выставил в основе 17-летнего Михаила Щетинина. На юношеском и молодежном уровне этот опорник — настоящая звезда и один из самых талантливых футболистов России 2005 года рождения. Он даже реализовал пенальти в послематчевой кубковой серии с «Акроном», однако в стартовом составе главной команды «Локо» еще не играл. Тем удивительнее, что Щетинин не только не робел, а спродюсировал первый же голевой момент в матче: на 4-й минуте подобрал мяч в середине поля, защитил его корпусом и отправил в прорыв Пиняева. Сергей был очень близок к голу, но попал в штангу.

Стань клиентом ФОНБЕТ и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

«Локо» на первых минутах выглядел бодрее, причем атаковал разнообразно. Пиняев с Камано даже успели поменяться флангами в дебюте встречи, но извлечь пользу из этого они не успели, так как на 20-й минуте Сергея из-за повреждения заменили на Митая. Эта замена оказалась ключевой — без гиперактивного на старте игры Пиняева атака «Локо» заметно оскудела на идеи, а Митай стал главным антигероем встречи.

Радость Антона Заболотного после забитого мяча.
Радость Антона Заболотного после забитого мяча.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Гол Заболотного

ЦСКА тоже хорошо подготовился к дерби. Владимир Федотов не просто вернул в основу Медину, а отправил парагвайца на непривычную позицию левого латераля — видимо, для передач в штрафную рабочей левой ногой. С учетом наличия в основе Заболотного, Чалова и феноменально играющего весной Облякова состав ЦСКА выглядел суператакующим. Но в обороне были потери: Зайнутдинов травмирован, а Мойзеса отпустили в Бразилию к новорожденной дочери.

Количество нападающих красно-синих со временем стало перерастать в качество моментов: ЦСКА часто бил по воротам, причем с высокой точностью — достаточно сказать, что по ударам в створ в первом тайме армейцы разгромили красно-зеленых 5:0. Логичным был и гол на 22-й минуте — Обляков навесил, а Заболотный забил.

Удаление Митая и срыв Дзюбы

«Локомотив» после резвого старта так же резко сдулся — после ухода Пиняева в арсенале красно-зеленых будто бы остались лишь навесы на Дзюбу, хотя в Оренбурге железнодорожники 90 минут успешно играли без Сергея. Но Глушенков с Камано потерялись, да и не только они.

А на 40-й минуте случилось страшное для «Локо»: вышедший на замену Митай за короткий отрезок времени умудрился последовательно получить две абсолютно заслуженные желтые карточки.

Гостей, впрочем, удалением не смутить: в марте они вдевятером добыли победу в Грозном. Но тогда «Локо» выдал образцовый матч — все действовали дисциплинированно и спокойно. А здесь красно-зеленые явно переживали от того, что многое не получалось. Дзюба тоже не выдержал — в конце первого тайма сперва зачем-то толкнул Медину, а спустя секунду снес Чалова, за что был предупрежден.

23&nbsp;апреля. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Виллиан Роша и&nbsp;Вильсон Изидор. «Локо» доказал — безвыходных ситуаций не бывает. ЦСКА есть чему поучиться

Сумасшедшая развязка

В перерыве обе команды освежили опорные зоны, хотя «Локо» требовалось усиление атаки. Лучше красно-зеленые не заиграли. Напротив, вперед продолжил лезть ЦСКА, и уже на 49-й минуте Чалов едва не удвоил счет. Были и другие опасные моменты, в ходе которых красно-синие иногда чудом не заносили мяч в ворота.

«Локо» перестроился на акцентированные контратаки, но армейцы в большинстве их легко щелкали. В первые полчаса второго тайма красно-синие дали слабину лишь раз, когда защитник гостей Егор Погостнов решил подключиться к атаке и не попал по мячу в метре от ворот Акинфеева.

ЦСКА наиграл на два гола по всем критериям — и по визуальному восприятию игры, и по голевым моментам, и по xG. Но «Локо» выстоял и даже в меньшинстве до самого эндшпиля оставался в игре. А на 77-й минуте произошла важнейшая перестановка: Изидор заменил Дзюбу.

Как известно, француз долго лечился и зимой вообще должен был перейти в «Лион», но из-за сорванного медосмотра остался в «Локомотиве». Все это время форвард продолжал восстанавливаться, и о нем многие даже забыли, но вот он вышел на поле и спас красно-зеленых от поражения. Единственный угловой «Локо» в матче привел к голу Изидора — 1:1.

Только после этого ЦСКА понял, что забивать надо было раньше. Но время уже ушло, так что армейцы остались с ничьей. А «Локомотив» далеко не в первый раз в этом сезоне проявил характер и ушел от поражения.

Стань клиентом ФОНБЕТ и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

В этом туре «Локомотиву» не удалось набрать три очка, но в следующем фанаты «железнодорожников» могут рассчитывать на большее — 30 апреля их любимцы сыграют дома с «Химками». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает хозяев безусловными фаворитами: на их успех можно поставить с коэффициентом 1.42, что приблизительно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.90 (20%), а успех гостей — за 7.10 (10%).

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Антон Заболотный
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Вильсон Изидор
Марио Митай
11
85
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Еще одна наша лыжница перешла в биатлон. Стоит ли переживать или радоваться?
Павлович нокаутировал Блейдса и потребовал титульник. У него шесть побед в UFC — и все в первом раунде
СМИ узнали о нелетном состоянии поставленных Киеву истребителей МиГ-29
Глава минобороны Эстонии захотел увидеть распад России
MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным кораблем флота РФ
«РВ» показала кадры с последствиями удара ВС РФ по базе иностранных наемников
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Локо» доказал — безвыходных ситуаций не бывает. ЦСКА есть чему поучиться
Тикнизян о ничьей с ЦСКА: «Не буду отрицать, что мы сегодня отскочили»
Зделар — о ничьей с «Локомотивом»: «Могли сыграть намного лучше»
Тикнизян — о матче с ЦСКА: «Мы играли за себя и за того парня»
Лантратов — о ничьей с ЦСКА: «Важно было не проиграть»
Игнатьев о том, останется ли в «Локомотиве»: «Мне не дают времени на поле. Буду выбирать клуб, где буду больше играть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» ярко победил в Екатеринбурге. Комличенко набирает обороты, а у Гончаренко что-то сломалось

«Локо» доказал — безвыходных ситуаций не бывает. ЦСКА есть чему поучиться
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости