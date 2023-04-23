Сумасшедшая развязка в московском дерби. «Локомотив» вырвал у ЦСКА ничью, большую часть матча играя в меньшинстве
Битва лучших
Битвы «Локомотива» и ЦСКА редко бывают скучными. Пусть у этих клубов нет такой непримиримой исторической вражды, как у армейцев со «Спартаком», но дерби с их участием почти всегда зрелищны. Вот и сейчас уже к перерыву стало ясно, что матч ЦСКА и «Локомотива» удался.
А могла ли не получиться интересной встреча двух лучших команд весны? «Зенит», конечно, уверенно лидирует в РПЛ, но именно ЦСКА и «Локо» в первых шести турах после зимнего перерыва набрали больше всех очков в лиге — по 15. Очная встреча как раз должна была решить, кто из них — промежуточный чемпион российской весны.
У этого дерби хватало и других интриг. Из неочевидного — противостояние Михаила Галактионова и ЦСКА. В текущем чемпионате в гостях у армейцев победила лишь одна команда — «Пари НН», которым руководил нынешний тренер «Локомотива».
Многообещающий старт «Локо»
К матчу с ЦСКА выздоровел Пиняев, а еще Галактионов неожиданно выставил в основе 17-летнего Михаила Щетинина. На юношеском и молодежном уровне этот опорник — настоящая звезда и один из самых талантливых футболистов России 2005 года рождения. Он даже реализовал пенальти в послематчевой кубковой серии с «Акроном», однако в стартовом составе главной команды «Локо» еще не играл. Тем удивительнее, что Щетинин не только не робел, а спродюсировал первый же голевой момент в матче: на 4-й минуте подобрал мяч в середине поля, защитил его корпусом и отправил в прорыв Пиняева. Сергей был очень близок к голу, но попал в штангу.
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«Локо» на первых минутах выглядел бодрее, причем атаковал разнообразно. Пиняев с Камано даже успели поменяться флангами в дебюте встречи, но извлечь пользу из этого они не успели, так как на 20-й минуте Сергея из-за повреждения заменили на Митая. Эта замена оказалась ключевой — без гиперактивного на старте игры Пиняева атака «Локо» заметно оскудела на идеи, а Митай стал главным антигероем встречи.
Гол Заболотного
ЦСКА тоже хорошо подготовился к дерби. Владимир Федотов не просто вернул в основу Медину, а отправил парагвайца на непривычную позицию левого латераля — видимо, для передач в штрафную рабочей левой ногой. С учетом наличия в основе Заболотного, Чалова и феноменально играющего весной Облякова состав ЦСКА выглядел суператакующим. Но в обороне были потери: Зайнутдинов травмирован, а Мойзеса отпустили в Бразилию к новорожденной дочери.
Количество нападающих красно-синих со временем стало перерастать в качество моментов: ЦСКА часто бил по воротам, причем с высокой точностью — достаточно сказать, что по ударам в створ в первом тайме армейцы разгромили красно-зеленых 5:0. Логичным был и гол на 22-й минуте — Обляков навесил, а Заболотный забил.
Удаление Митая и срыв Дзюбы
«Локомотив» после резвого старта так же резко сдулся — после ухода Пиняева в арсенале красно-зеленых будто бы остались лишь навесы на Дзюбу, хотя в Оренбурге железнодорожники 90 минут успешно играли без Сергея. Но Глушенков с Камано потерялись, да и не только они.
А на 40-й минуте случилось страшное для «Локо»: вышедший на замену Митай за короткий отрезок времени умудрился последовательно получить две абсолютно заслуженные желтые карточки.
Гостей, впрочем, удалением не смутить: в марте они вдевятером добыли победу в Грозном. Но тогда «Локо» выдал образцовый матч — все действовали дисциплинированно и спокойно. А здесь красно-зеленые явно переживали от того, что многое не получалось. Дзюба тоже не выдержал — в конце первого тайма сперва зачем-то толкнул Медину, а спустя секунду снес Чалова, за что был предупрежден.
Сумасшедшая развязка
В перерыве обе команды освежили опорные зоны, хотя «Локо» требовалось усиление атаки. Лучше красно-зеленые не заиграли. Напротив, вперед продолжил лезть ЦСКА, и уже на 49-й минуте Чалов едва не удвоил счет. Были и другие опасные моменты, в ходе которых красно-синие иногда чудом не заносили мяч в ворота.
«Локо» перестроился на акцентированные контратаки, но армейцы в большинстве их легко щелкали. В первые полчаса второго тайма красно-синие дали слабину лишь раз, когда защитник гостей Егор Погостнов решил подключиться к атаке и не попал по мячу в метре от ворот Акинфеева.
ЦСКА наиграл на два гола по всем критериям — и по визуальному восприятию игры, и по голевым моментам, и по xG. Но «Локо» выстоял и даже в меньшинстве до самого эндшпиля оставался в игре. А на 77-й минуте произошла важнейшая перестановка: Изидор заменил Дзюбу.
Как известно, француз долго лечился и зимой вообще должен был перейти в «Лион», но из-за сорванного медосмотра остался в «Локомотиве». Все это время форвард продолжал восстанавливаться, и о нем многие даже забыли, но вот он вышел на поле и спас красно-зеленых от поражения. Единственный угловой «Локо» в матче привел к голу Изидора — 1:1.
Только после этого ЦСКА понял, что забивать надо было раньше. Но время уже ушло, так что армейцы остались с ничьей. А «Локомотив» далеко не в первый раз в этом сезоне проявил характер и ушел от поражения.
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В этом туре «Локомотиву» не удалось набрать три очка, но в следующем фанаты «железнодорожников» могут рассчитывать на большее — 30 апреля их любимцы сыграют дома с «Химками». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает хозяев безусловными фаворитами: на их успех можно поставить с коэффициентом 1.42, что приблизительно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.90 (20%), а успех гостей — за 7.10 (10%).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 1
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4