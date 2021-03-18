Семак добавил деталь в свою схему 4-4-2. Теперь Вендел и Кузяев в огне

Тактический разбор матча на «ВЭБ Арене».

Интересно, что в равных составах «Зенит» снова был гораздо более цельным и эффективным (как и против «Ростова»), чем в отрезок, когда соперник играл в меньшинстве. Против ЦСКА питерцы создали 2,14 ожидаемого гола за первый тайм, у хозяев — только 0,48.

Интенсивность прессинга сине-бело-голубых до перерыва оказалась вдвое лучше, чем во втором. Что еще примечательно, армейцы, отыграв тайм в меньшинстве, набрали вдвое больше средних владений мячом по длительности (10-20 секунд) и почти вдвое больше длинных владений (20-45).

На самом деле все вполне логично. «Зенит» не стремится и не умеет постепенно раскатывать позиционные атаки. Форсирование через забросы идет, даже когда соперник уже закрылся в своей трети поля, что, конечно, делает такие приемы неэффективными и опасными — из-за быстрых контратак соперника после подбора. Кроме этого, у питерцев есть только один работающий инструмент по развитию позиционных атак — комбинирование на флангах с последующим проникновением в штрафную из широких позиций (не всегда это кроссы). Но в последних матчах появилось кое-что новое, и это, кстати, уже привело к значительному снижению количества кроссов в среднем за матч (против ЦСКА всего 18, из них четыре точных, что очень мало против соперника в меньшинстве).

Что помогло

У «Зенита» появилась новая деталь в модели игры, а Кузяев и Вендел со своими сильными качествами в нее интересно вписываются. Схему можно обозначить как 4-4-2 в линию с ложными вингерами. Кузяев и Вендел номинально занимают позиции вингеров на флангах, но часто уходят в центр, под нападающих или вообще в линию к форвардам. По матчу с ЦСКА могло показаться, что эту пару по инерции тянуло делать такие смещения, но скорее это осознанная установка Семака. Такое не наигрывалось «Зенитом» на сборах, а было придумано уже по ходу сезона из-за травм Малкома и Дриусси.

На выходе получилась ситуация, когда защитникам и опорникам ЦСКА приходилось контролировать многочисленные включения в штрафную из глубины не только опорников и крайних защитников, но и Вендела с Кузяевым на регулярной основе. Слишком много переменных. Неудивительно, что Ахметов и Обляков провалились, а Гончаренко позже бросил в бой всех центральных хавбеков, чтобы усилить контроль этих включений хотя бы количественно.

Вендел и Кузяев отлично справились с непростыми ролями. Задергали оборону ЦСКА смещениями и дали своей команде очень редкий аспект позиционной непредсказуемости. Все голы и моменты созданы за счет этого. Первый мяч — включение Кузяева в штрафную на ближнюю штангу (если бы не оно, голевую подачу на Дзюбу наверняка бы сняли). Второй — открывание Вендела в зону подбора под скидку Дзюбы после аута. Третий вообще сделали Кузяев и Вендел без какой-либо помощи, не думаю, что такой проход в штрафную и завершение прошли бы, если бы это делали номинальный вингер и опорник. Кстати, на момент третьего гола Кузяев уже исполнял роль левого вингера, а Вендел — нападающего под Дзюбой. Эта перестановка, вполне возможно, окончательно запутала ЦСКА.

Подробнее о Венделе

В итоге Вендел стал лучшим по количеству единоборств в своей команде после Дзюбы, при этом все 44 передачи легионера оказались точными. Ключевой момент: бразилец теперь — главная опция для вывода на удар, оба гола закономерны. У «Зенита» и раньше был игрок, который великолепно находит зоны и открывается в штрафной для завершения из острых позиций (например, Ерохин, но у него проблемы с решающими ударами), но у Вендела есть совокупность качеств, которых нет больше ни у кого в команде:

— классное первое касание. Он отлично укрощает самые сложные передачи накоротке. Это позволяет эффективно действовать под давлением. Плюс практически эталонно точно пробрасывает мяч на ход себе первым касанием, что делает Вендела особо опасным при переходах владения и позволяет таскать мяч на рывках;

— работа корпусом, как и у Барриоса, очень цепкая. Бразилец хорошо чувствует единоборства и в случае проигрыша подставляется под фол. Довольно креативно и изобретательно укрывает мяч;

— «быстрый замах» — передачи или удары Вендел делает на очень коротком замахе или вообще без него. То есть у соперника просто нет времени прочитать и перекрыть передачу. Причем плотность и сила от этого вообще не страдают. Качество уникальное, и развить его искусственно практически невозможно.

Подробнее о Кузяеве

Кузяев же второй по точности передач (90 процентов), шесть касаний в штрафной соперника, две голевые передачи. Кроме того, на двоих с Венделом у них восемь успешных обводок, пять собранных фолов (из 11 всего, включая удаление Ахметова), шесть передач под удар (обычно в среднем 2,4 на двоих).

Немного о удалении Ахметова. Больше всего единоборств Ильзат провел как раз против Кузяева и Вендела (11 из 18), что подчеркивает проблемы с контролем ложных вингеров. Ахметов почти все проиграл Кузяеву, включая две успешные обводки Далера против него. Удаление совсем не случайность.

Что дальше?

Сложно сказать, когда эти детали были придуманы и впервые применены Семаком, но это точно помогло «Зениту» против ЦСКА и «Ахмата». История тренера у питерцев показывает, что даже успешные эксперименты могут быть забыты, поэтому совсем не факт, что этот инструмент станет использоваться на постоянной основе.

После паузы на сборные в строй полноценно вернутся Дриусси, Жирков и Малком. Малком и Дриусси могут вписаться и в новую концепцию, правда, скорее всего, после травм не осилят объем, которого она требует от ложных вингеров. За «Зенитом» снова интересно наблюдать, а для соперников подготовка значительно осложнится. Команда хорошо знает вариации 4-4-2 — ромб, линия, линия с ложными вингерами, а на сборах вообще наигрывали 4-3-3. Чемпион разгоняется перед решающим отрезком РПЛ. Очень вовремя.

В материале использована статистика WyScout.