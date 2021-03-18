«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в премьер-лиге и обошел ЦСКА по дополнительным показателям.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур

«Уфа» — «Локомотив» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Крыховяк, 80.

«Уфа»: Беленов, Йокич, Морозов, Плиев, Табидзе, Милетич (Жамалетдинов, 90+1), Иванов, Кротов (Сысуев, 74), Мрзляк, Урунов, Бизоза.

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Чорлука (Лысцов, 46), Рыбус, Живоглядов, Паблу, Крыховяк, Жемалетдинов (Магкеев, 85), Куликов (Смолов, 61), Мухин, Камано (Баринов, 79), Лисакович (Эдер, 79).

Предупреждения: Йокич, 17. Лисакович, 53. Смолов, 63. Плиев, 77. Эдер, 86.

Судьи: Васильев (Ижевск). Кобзев (Москва), Мухтаров (Петрозаводск).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Стипиди (Краснодар).

18 марта. Уфа. Стадион «Нефтяник».

Пока что красно-зеленые — главное открытие 2021 года. Совсем не важно, что «Локомотив» — знаменитая команда, которая уже много лет претендует на высокие места. 2020-й выдался настолько кошмарным для красно-зеленых, что было сложно поверить в их преображение. Вспомните хотя бы последние матчи перед перерывом — 0:5 от «Краснодара», 2:3 от «Химок», девятое место, семь очков отставания от тройки, увольнение руководства клуба.

Новый год — и все почти идеально. Выход в следующий раунд БЕТСИТИ Кубка России, четыре победы подряд и уже третье место. «Локомотив» неожиданно превратился в мощную стену — в пяти матчах 2021 года Гильерме пропустил всего однажды. На фоне этого даже странно выглядит, что бразильца не вызвали в сборную России на отборочные матчи чемпионата мира.

Пока трудно говорить о влиянии на результат нового руководства «Локомотива» — Анатолия Плутника и Владимира Леонченко. Все-таки слишком мало времени прошло с момента их назначения. Но точно нужно признать, что Марко Николич силен. Последние результаты доказывают его талант и неплохие способности, в которых многие сомневались после ухода Юрия Семина.

Этой зимой Николич провел первые полноценные сборы с «Локомотивом». Перед рестартом у серба вообще не было времени на знакомство с командой — он сидел на карантине и работал уже в боевых условиях. А ведь перед ним стояла вполне конкретная задача — попасть в групповой этап Лиги чемпионов. И Николич справился.

Между сезонами перерыва у «Локомотива» почти не было. Красно-зеленые еще и вернулись из отпуска рано, ведь они проводили матч за Суперкубок России с «Зенитом». А осенью «Локомотив» утонул в убийственном графике, травмах и коронавирусе. Конечно, в таких условиях давать результат Николичу было невероятно сложно, но он держался.

Зимой можно было ожидать, что с сербом расстанутся, — результата нет, болельщики к нему прохладны, а людей, назначавших Николича, отправили в отставку. Но тренеру дали впервые провести полноценную подготовку, и, судя по таблице, он плодотворно поработал с командой. Раскрылись те, к кому в первой половине сезона были вопросы, — Жемалетдинов, Камано, Лисакович, Смолов. Даже Эдер ассистирует! Идеально в опорную зону вписался 19-летний Мухин, который не пускает в стартовый состав выздоровевшего Баринова. Прекрасно играет новичок Пабло — именно он обеспечил «Локо» победу над «Уфой», так как дважды выручил команду в первом тайме.

Конечно, «Локо» везет. Даже если взглянуть на статистику, то становится ясно, что красно-зеленые забивают больше, чем создают. Но реализацию тоже нужно отточить, и железнодорожники это сделали. Футбол «Локомотива» нельзя назвать ярким, но он продвигает команду вверх, а это самое главное. Осенью вокруг красно-зеленых постоянно звучало слово «достойно» — они «достойно» выглядели в Лиге чемпионов, но не набирали очки. Несомненно, лучше добиваться результата, чем проигрывать под одобрительные возгласы.

Впрочем, «Локомотив» пока рано хвалить. Впереди еще и «Спартак», и «Зенит» — как в таблице, так и в календаре.