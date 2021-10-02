«Крылья» в гостях обыграли бело-голубых — 1:0.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур

«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:1)

Гол: Ежов, 23.

«Динамо»: Лещук, Ордец, Варела, Скопинцев, Бальбуэна, Фомин (Нжи, 72), Грулев (Тюкавин, 56), Моро (Игбун, 83), Шиманьски, Макаров, Захарян.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Зеффан, Горшков, Бегич, Зиньковский (Липовой, 73), Ежов (Пиняев, 90+1), Глушенков (Сарвели, 73), Пруцев (Якуба, 90+2), Иванисеня, Сергеев (Цыпченко, 90+4).

Предупреждения: Макаров, 11. Чернов, 30. Ломаев, 65. Захарян, 72. Якуба, 90+6.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Лунев (Новосибирск), Назаров (Невинномысск).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Богач (Люберцы).

2 октября. Москва. Стадион «Динамо».

Только начинают говорить, что «Динамо» может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото, как команда проигрывает дома «Нижнему Новгороду». Потом две победы над ближайшими конкурентами — «Сочи» и «Рубином», вновь вторая строчка, и снова неожиданное поражение. На сей раз от «Крыльев».

Хотя на самом деле проигрыш — не такой уж и большой сюрприз. Самарцы, на мой взгляд, недооцениваются в РПЛ, а бело-голубые, напротив, немного переоцениваются. «Динамо» — молодая команда, у которой пока нет запаса прочности. На задоре и движении она берет свои очки, но именно «Крылья» этими козырями и не удивить. В этом плане волжане сами кому угодно дадут фору.

Плюс против фаворитов или равных команд бело-голубые выходят с максимальной концентрацией, а против команд, вышедших из ФНЛ, словно дают себе минимальную слабину. Буквально один-два процента, но этого хватает, чтобы проигрывать. Моменты-то есть, но с реализацией возникают проблемы.

Возможно, это и причина того, почему хозяева так легко пропустили контратаку: Ежов убегал один на один с центра поля, уверенно реализовав буллит.

Роскошный пас Сергеева разрезал полкоманды. Ежов убежал и четко завершил ?? pic.twitter.com/3zpPDowbJR — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 2, 2021

У динамовцев было 70 минут, чтобы как минимум отыграться, однако давление не приводило к опасным моментам у ворот Ломаева. А попытки пробить вратаря дальними ударами выходили совершенно неточными.

Что-то похожее мы видели и полгода назад в Самаре в четвертьфинале Кубка России, где «Динамо» потерпело болезненное поражение от клуба первого дивизиона. Но реванша не получилось, хотя бело-голубые должны были иметь зуб на команду Игоря Осинькина и в достаточной степени предупреждены об их опасности.

«Крылья», которым потребовалось три тура, чтобы привыкнуть к уровню РПЛ, в последних шести матчах одержали четыре победы, уступив лишь «Локомотиву» и «Зениту» в гостях. Волжане настигли «Спартак», у которого, правда, игра в Грозном в запасе.

А «Динамо» ясно дает понять, что пока не созрело для борьбы за золото. Захаряну, Фомину, Шиманьски, Макарову и Тюкавину с Грулевым еще далеко до Малкома, Клаудиньо, Вендела, Барриоса и Дзюбы с Азмуном. Сражение за еврокубки — вот реальная задача для бело-голубых.