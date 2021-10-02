«Динамо» уступило и второму клубу из ФНЛ. Команда Шварца — не конкурент «Зениту»
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:1)
Гол: Ежов, 23.
«Динамо»: Лещук, Ордец, Варела, Скопинцев, Бальбуэна, Фомин (Нжи, 72), Грулев (Тюкавин, 56), Моро (Игбун, 83), Шиманьски, Макаров, Захарян.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Зеффан, Горшков, Бегич, Зиньковский (Липовой, 73), Ежов (Пиняев, 90+1), Глушенков (Сарвели, 73), Пруцев (Якуба, 90+2), Иванисеня, Сергеев (Цыпченко, 90+4).
Предупреждения: Макаров, 11. Чернов, 30. Ломаев, 65. Захарян, 72. Якуба, 90+6.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Лунев (Новосибирск), Назаров (Невинномысск).
ВАР: Жабченко (Краснодар). Богач (Люберцы).
2 октября. Москва. Стадион «Динамо».
Только начинают говорить, что «Динамо» может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото, как команда проигрывает дома «Нижнему Новгороду». Потом две победы над ближайшими конкурентами — «Сочи» и «Рубином», вновь вторая строчка, и снова неожиданное поражение. На сей раз от «Крыльев».
Хотя на самом деле проигрыш — не такой уж и большой сюрприз. Самарцы, на мой взгляд, недооцениваются в РПЛ, а бело-голубые, напротив, немного переоцениваются. «Динамо» — молодая команда, у которой пока нет запаса прочности. На задоре и движении она берет свои очки, но именно «Крылья» этими козырями и не удивить. В этом плане волжане сами кому угодно дадут фору.
Плюс против фаворитов или равных команд бело-голубые выходят с максимальной концентрацией, а против команд, вышедших из ФНЛ, словно дают себе минимальную слабину. Буквально один-два процента, но этого хватает, чтобы проигрывать. Моменты-то есть, но с реализацией возникают проблемы.
Возможно, это и причина того, почему хозяева так легко пропустили контратаку: Ежов убегал один на один с центра поля, уверенно реализовав буллит.
У динамовцев было 70 минут, чтобы как минимум отыграться, однако давление не приводило к опасным моментам у ворот Ломаева. А попытки пробить вратаря дальними ударами выходили совершенно неточными.
Что-то похожее мы видели и полгода назад в Самаре в четвертьфинале Кубка России, где «Динамо» потерпело болезненное поражение от клуба первого дивизиона. Но реванша не получилось, хотя бело-голубые должны были иметь зуб на команду Игоря Осинькина и в достаточной степени предупреждены об их опасности.
«Крылья», которым потребовалось три тура, чтобы привыкнуть к уровню РПЛ, в последних шести матчах одержали четыре победы, уступив лишь «Локомотиву» и «Зениту» в гостях. Волжане настигли «Спартак», у которого, правда, игра в Грозном в запасе.
А «Динамо» ясно дает понять, что пока не созрело для борьбы за золото. Захаряну, Фомину, Шиманьски, Макарову и Тюкавину с Грулевым еще далеко до Малкома, Клаудиньо, Вендела, Барриоса и Дзюбы с Азмуном. Сражение за еврокубки — вот реальная задача для бело-голубых.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю