Сумасшедший тур! «Зенит» уступил «Сочи», но конкуренты коронуют Питер своими руками

Мы стали свидетелями шести гостевых побед и двух ничьих.

10-й тур РПЛ

«Рубин» — «Нижний Новгород» — 0:1

«Динамо» — «Крылья Советов» — 0:1

«Арсенал» — «Химки» — 0:0

ЦСКА — «Краснодар» — 0:0

«Уфа» — «Урал» — 0:1

«Зенит» — «Сочи» — 1:2

«Ахмат» — «Спартак» — 0:1

«Локомотив» — «Ростов» — 1:2

«Зенит» в этом сезоне хорош. И, признаться, перед воскресными матчами подумалось, что уже пора в четвертый раз подряд вешать питерцам на шею золотые медали. Вот сейчас команда Сергея Семака победит «Сочи», отрыв от второго места возрастет как минимум до шести очков... Гигантский гандикап, ликвидировать который практически нереально. Тем более сами сине-бело-голубые в отличной форме, а соперники постоянно пробуксовывают.

В успехе невского коллектива больших сомнений не возникало. И дело не в каких-то там «особых отношениях» с клубом из Сочи, на что недавно намекал гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг. Между «Зенитом» и южанами с недавних пор фактически нет никакой связи — соглашения об арендах вторыми футболистов, принадлежавших первым, закончились. А вот амбиций у президента «Сочи» Бориса Ротенберга хватает.

Нет, прогноз основывался на том, что питерцы сейчас в прекрасной форме. Они пока не так хороши, как в те годы, когда брали Кубок УЕФА или выходили из группы Лиги чемпионов с Халком и Витселем. Но если судить по первым турам ЛЧ-2021/22, то явно прибавили по сравнению с прошлым сезоном.

Тем не менее последовала сенсация. Понятно, что на ход встречи серьезно повлияло удаление Сердара Азмуна еще до перерыва. До этого момента черноморцам с трудом удавалось выходить со своей половины поля. Но и в меньшинстве хозяева долго выглядели сильнее — Дзюба забил очередной гол-доказательство, гол-привет. Доказательство, что находится в приличной форме для поездки в сборную, а привет — Валерию Карпину по случаю их давнего конфликта и отказа ехать в национальную команду. Лично у меня нет никаких сомнений, что это единственная причина.

Артем мог и «похоронить» «Сочи», но попал в штангу. А потом гости перевернули игру! Ошибся Крицюк, плюс сработало шикарное взаимодействие Юсупова с Тереховым. Так «Зенит» дал шанс конкурентам, но те своими руками отправляют корону в Петербург.

«Динамо», которому выписали много авансов за агрессию и задор, доказывает, что еще не дозрело до решения серьезных задач, вслед за «Нижним» уступив дома и другому выходцу из ФНЛ — «Крыльям».

«Локомотив» уже спотыкался в двух подряд матчах с аутсайдерами — «Уралом» и «Химками», а теперь уступил в Черкизове еще и «Ростову». Да и поражение в Риме от «Лацио» о многом говорило. Если в прошлом евросезоне железнодорожники представали кусачими даже против «Баварии» и «Атлетико», то теперь выглядят невзрачно.

Потеряли очки ЦСКА и «Краснодар», сошедшиеся в очном противостоянии.

Да и в целом получился сумасшедший тур. Шесть гостевых побед и две ничьи — при том, что на своих стадионах соперников принимали «Зенит», «Динамо», «Локомотив», «Рубин» и ЦСКА.

В итоге главным выгодоприобретателем оказался тот самый «Сочи», поднявшийся на третью строчку. И «Спартак», который теперь всего в трех очках от второй. А ведь совсем недавно Руя Виторию дружно провожали в отставку...

Большинство фаворитов потеряли очки в туре, упустив возможность приблизиться к «Зениту». Но и сами питерцы не смогли окончательно похоронить интригу. Она еще жива.

И это не может не радовать. Плотность на верхних строчках таблицы, борьба за каждое очко — все как мы любим.