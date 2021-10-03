Новая катастрофа «Локомотива». Команда Николича дома проиграла «Ростову»

Железнодорожники уже пять матчей без побед.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:2 (1:1)

Голы: Марадишвили, 9 (1:0). Керк, 31 — в свои ворота (1:1). Полоз, 88 (1:2).

«Локомотив» (Москва): Худяков, Живоглядов (Ненахов, 45), Пабло, Баринов, Куликов, Тикнизян, Марадишвили (Лисакович, 78), Анджорин (Смолов, 46), Бека-Бека, Камано (Жемалетдинов, 68), Керк.

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин (Поярков, 71), Глебов, Альмквист, Гигович, Полоз, Комличенко, Сухомлинов (Байрамян, 67).

Предупреждения: Альмквист, 68. Байрамян, 70. Пабло, 72. Песьяков, 90+4.

Судьи: Кукуян (Сочи). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Иванов (Кострома).

ВАР: Панин (Дмитров). Стипиди (Краснодар).

3 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Помнится, год назад было модно нахваливать «Ростов». Мол, какие они молодцы и как классно ведут дела: продали лидеров типа Шомуродова, заработали денег, набрали крутую молодежь и скоро тоже доведут ее до ума. Да еще и в таблице хорошо идут — одно время по осени казалось, что «Ростов» может зацепиться за «Европу».

Сейчас, конечно, все это вызывает только улыбку. Не только из-за места в таблице — а перед началом матча с «Локомотивом» ростовчане были на самом дне, — но еще и из-за печального положения дел в клубе, про которое, например, подробно рассказывал коллега Игорь Рабинер.

Еще более забавно, что этот вот «Ростов» со дна приезжает в Москву и оказывается ничуть не хуже «Локомотива». Во всяком случае, никакой разницы между командами не было, а в конце гости и вовсе были лучше и вполне заслуженно победили — простите за заскорузлый штамп, но гол назревал. Да-да, победили тот самый «Локомотива», который летом отдал на трансферном рынке 30 миллионов евро за целую россыпь модных новичков.

В их числе был, например, Тикнизян, за которого, по информации «СЭ», заплатили пять миллионов. Но пару недель назад экс-игрок ЦСКА удалился в матче с «Марселем», а сейчас после подачи углового неловко выбил мяч, попав в спину Керка, — невероятно нелепый автогол.

Относительно этого эпизода нужно сказать вот еще что. «Локомотив» покупал игроков во все линии, кроме вратарской. И оказалось, что за спиной Гильерме нет надежного бэкапа. Игроки «Ростова» при угловом просто затолкали 17-летнего Худякова, у которого еще нет нужной силы для такой борьбы со взрослыми мужиками. Обвинять голкипера тут сложно, тем более что он пару раз потащил по-настоящему сложные мячи. Но вот вопросы менеджменту задать можно и нужно. Другое дело, что ни Ральф Рангник, ни Томас Цорн дела «Локомотива» обсуждать особенно не хотят.

А спросить и обсудить есть что. Три матча без побед в РПЛ, когда в соперниках — команды из подвала таблицы. Всего один гол в этих играх. Пять матчей без побед во всех турнирах, причем в Лиге Европы на фоне «Марселя» и «Лацио» железнодорожники, давайте будем честны, смотрелись просто жалко. Летние затраты нужно отбивать, но как это делать с таким футболом — не очень понятно. Можно, конечно, жаловаться на кадровые потери и усталость после матча в Риме, но все эти отговорки — для слабаков.

Ну а «Ростов» — молодцы. Команда Заура Тедеева еще точно побьется за место в РПЛ.