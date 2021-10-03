Пресс-конференция главного тренера «Спартака» после победы в Грозном.

Московский «Спартак» одержал тяжелую победу над «Ахматом» (1:0) в Грозном в 10-м туре Тинькофф РПЛ.

После окончания встречи на вопросы журналистов ответил главный тренер московского клуба Руй Витория.

— Руй, как вам сегодняшний матч?

— Очень сложная, но важная победа. Играли против команды, которая борется в каждом эпизоде и хороша в единоборствах. Мы встретили соперника с правильным настроем. Проявили характер, это самое главное. Было тяжело, до этого мы играли в Италии, перенесли два перелета. Не так много маневров у нас было на скамейке запасных. Все это делает нашу победу особенно вкусной. Всех поздравляю!

Соболев прошел с мячом к чужим воротам и решил момент. Ну просто бульдозер! ? pic.twitter.com/ZxeaHMOqnM — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 3, 2021

— Есть ли у вас уже информация о повреждении Промеса?

— Пока не знаю, что с Квинси. Он испытывал дискомфорт. Надеюсь, все обойдется.

— Можете ли вы сравнить игру «Спартака» в Неаполе и сегодня?

— Есть матчи, в которых нужно приспосабливаться к сопернику, погоде, полю. Одно дело — играть против «Наполи» в ЛЕ, и совсем другое — против «Ахмата» в РПЛ. Это разные контексты. Я доволен своей командой, они здорово проявили себя в Неаполе и отлично сыграли сегодня. Где-то мы сегодня были слишком прагматичны, но принимали решение исходя из каждого момента. Второй гол облегчил бы нам задачу, но все равно никаких проблем, идем дальше.

— Почему Бакаев бил пенальти?

— Он один их тех, кто может забить. Сегодня не получилось. До этого он забил за сборную. Это футбол.

— Есть ли повреждение у Максименко?

— Ничего такого не было.

— Почему Игнатов сегодня получил не так много игрового времени?

— Игнатов, Литвинов и Умяров прекрасно сыграли в Неаполе. Когда мы выбираем стартовый состав, мы исходим из того, какой вариант сегодня будет наилучшим решением. Умяров и Литвинов вновь здорово себя показали. Вообще вся команда была хороша.