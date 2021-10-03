Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Было тяжело играть после выезда в Италию». Руй Витория — о победе над «Ахматом» и состоянии Промеса

Авторы:

Сергей Федоров
Артем Бухаев
Сегодня, 22:10
3 октября. Грозный. «Ахмат» — «Спартак» — 0:1. Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
3 октября. Грозный. «Ахмат» — «Спартак» — 0:1. Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
Теги:
Пресс-конференция главного тренера «Спартака» после победы в Грозном.
Ахмат — Спартак
3&nbsp;октября. Грозный. &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. 41-я минута. Александр Соболев празднует забитый мяч. «Спартаку» хватило сил после Неаполя. Красно-белые выиграли в Грозном

Московский «Спартак» одержал тяжелую победу над «Ахматом» (1:0) в Грозном в 10-м туре Тинькофф РПЛ.

После окончания встречи на вопросы журналистов ответил главный тренер московского клуба Руй Витория.

— Руй, как вам сегодняшний матч?

— Очень сложная, но важная победа. Играли против команды, которая борется в каждом эпизоде и хороша в единоборствах. Мы встретили соперника с правильным настроем. Проявили характер, это самое главное. Было тяжело, до этого мы играли в Италии, перенесли два перелета. Не так много маневров у нас было на скамейке запасных. Все это делает нашу победу особенно вкусной. Всех поздравляю!

— Есть ли у вас уже информация о повреждении Промеса?

— Пока не знаю, что с Квинси. Он испытывал дискомфорт. Надеюсь, все обойдется.

— Можете ли вы сравнить игру «Спартака» в Неаполе и сегодня?

— Есть матчи, в которых нужно приспосабливаться к сопернику, погоде, полю. Одно дело — играть против «Наполи» в ЛЕ, и совсем другое — против «Ахмата» в РПЛ. Это разные контексты. Я доволен своей командой, они здорово проявили себя в Неаполе и отлично сыграли сегодня. Где-то мы сегодня были слишком прагматичны, но принимали решение исходя из каждого момента. Второй гол облегчил бы нам задачу, но все равно никаких проблем, идем дальше.

— Почему Бакаев бил пенальти?

— Он один их тех, кто может забить. Сегодня не получилось. До этого он забил за сборную. Это футбол.

— Есть ли повреждение у Максименко?

— Ничего такого не было.

— Почему Игнатов сегодня получил не так много игрового времени?

— Игнатов, Литвинов и Умяров прекрасно сыграли в Неаполе. Когда мы выбираем стартовый состав, мы исходим из того, какой вариант сегодня будет наилучшим решением. Умяров и Литвинов вновь здорово себя показали. Вообще вся команда была хороша.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

РПЛ изучает обстоятельства инцидента с фанатами «Спартака» в Грозном
Спиридонов прокомментировал информацию об избиении болельщиков «Спартака» в Грозном
Португалия обыграла Аргентину в финале чемпионата мира по мини-футболу
«Иранец не мог скинуть 100 граммов. Тренер взял и ударил его по носу. Пошла кровь. Вес был сделан»
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 10-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры