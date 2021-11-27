«Спартак» не обыграет «Уфу», «Зенит» окажется сильнее ЦСКА. Прогнозы на 16-й тур РПЛ
Сергей Балахнин — 1:2. «Сочи» набрал хороший ход и считается фаворитом в этой игре. Хотя, с другой стороны, и «Уралу» некуда отступать. Но «Сочи», думаю, выиграет с разницей в один мяч.
Александр Кутиков — 0:1. Состав «Сочи» сильнее того подбора игроков, что есть в «Урале». А поражение в прошлом туре заставит сочинцев собраться и сделать все для победы.
Балахнин — 1:1. Сложный матч. Хотелось бы, конечно, чтобы «Ростов» — команда из родного для меня города — выиграл. Но «Ахмат» в последнее время неплох, поэтому поставлю на ничью.
Кутиков — 1:1. Думаю, что будет ничья. Команды примерно равны по уровню, схожий по силе состав.
Балахнин — 0:2. «Краснодар» сейчас хорошо выглядит. В этом матче отдам ему предпочтение.
Кутиков — 1:2. Если «Краснодар» сыграет в свою силу, то «Химки» точно обыграет.
«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»
Балахнин — 1:0. Поставил бы здесь, как ни странно, на победу «Нижнего». Мне нравится, как играют «Крылья», но «Нижний Новгород» давно не выигрывал. Пора побеждать.
Кутиков — 0:1. Должна быть интересная игра. Команды молодые, с быстрыми футболистами. Мне нравится, как играют «Крылья», но и «Нижний» для меня стал открытием в этом сезоне. Поставлю все-таки на самарцев.
Балахнин — 1:2. Динамовцы показывают хороший футбол — не зря же они занимают второе место в чемпионате. Думаю, что они выиграют.
Кутиков — 1:3. По игре «Динамо» сейчас интереснее всех в РПЛ. Молодежь доказывает свою зрелость в последних матчах: забивает, выигрывает, показывает умный футбол. «Динамо» должно выиграть.
Балахнин — 0:2. Отдал бы предпочтение «Зениту». Сейчас это самая сильная команда в РПЛ.
Кутиков — 1:3. «Зенит» на ходу. В распоряжении Сергея Семака прекрасный состав, сильная скамейка запасных. ЦСКА по подбору игроков заметно слабее — за исключением разве что Игоря Акинфеева.
Балахнин — 1:1. С учетом игры против «Наполи», думаю, красно-белым будет тяжело. «Спартаку» нужно набирать очки в чемпионате, но хватит ли футболистам сил — физических и эмоциональных? Играть в гостях, на искусственном поле... Будет ничья.
Кутиков — 0:2. «Спартак» на десятом месте в чемпионате, ему терять нечего. Красно-белые должны обыгрывать «Уфу», даже не замечая. «Спартак» всегда тяжело прогнозировать, но поставлю на его победу.
Балахнин — 0:2. «Локомотив» явно сильнее «Арсенала», который сейчас играет неубедительно.
Кутиков — 1:2. Многое упирается в состав, качество исполнителей. «Локомотив» по подбору игроков превосходит «Арсенал». Эта разница и скажется на результате.
|
Специалисты (91)
|
Очки
|
Тур
|
+/-
|
Олег Терехин
|
12
|
12
|
+4
|
Игорь Колыванов
|
10
|
14
|
+8
|
Александр Точилин
|
9
|
13
|
+2
|
Андрей Чернышов
|
8
|
3
|
+1
|
Виктор Гусев
|
8
|
7
|
-5
|
Борис Игнатьев
|
7
|
11
|
+6
|
Егор Титов
|
7
|
10
|
+3
|
Андрей Червиченко
|
6
|
1
|
-2
|
Сергей Балахнин
|
5
|
8
|
+2
|
Дмитрий Ананко
|
5
|
6
|
-3
|
Игорь Гамула
|
5
|
5
|
-5
|
Владимир Пономарев
|
3
|
2
|
-5
|
Руслан Нигматуллин
|
2
|
4
|
-1
|
Антон Бобер
|
2
|
15
|
-3
|
Дмитрий Тяпушкин
|
2
|
9
|
-4
|
Болельщики (93)
|
Очки
|
Тур
|
+/-
|
Александр Кутиков
|
13
|
7
|
+5
|
Владимир Пресняков-старший
|
10
|
5
|
+5
|
Валерий Баринов
|
8
|
2
|
+5
|
Юрий Лоза
|
8
|
6
|
+3
|
Сергей Мигицко
|
8
|
1
|
+2
|
Олег Жиляков
|
8
|
12
|
-4
|
Сергей Белоголовцев
|
7
|
3
|
-1
|
Сергей Гимаев-младший
|
7
|
13
|
-2
|
Александр Кожевников
|
6
|
9
|
+4
|
Алексей Яшин
|
5
|
15
|
+3
|
Николай Трубач
|
4
|
10
|
-3
|
Лев Лещенко
|
3
|
4
|
+1
|
Иван Бочаров
|
3
|
8
|
-2
|
Вячеслав Малежик
|
2
|
14
|
-8
|
Юрий Давыдов
|
1
|
11
|
-6
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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