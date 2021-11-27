«Спартак» не обыграет «Уфу», «Зенит» окажется сильнее ЦСКА. Прогнозы на 16-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин и бас-гитарист группы «Машина Времени» Александр Кутиков.

«Урал» — «Сочи»

Сергей Балахнин — 1:2. «Сочи» набрал хороший ход и считается фаворитом в этой игре. Хотя, с другой стороны, и «Уралу» некуда отступать. Но «Сочи», думаю, выиграет с разницей в один мяч.

Александр Кутиков — 0:1. Состав «Сочи» сильнее того подбора игроков, что есть в «Урале». А поражение в прошлом туре заставит сочинцев собраться и сделать все для победы.

«Ахмат» — «Ростов»

Балахнин — 1:1. Сложный матч. Хотелось бы, конечно, чтобы «Ростов» — команда из родного для меня города — выиграл. Но «Ахмат» в последнее время неплох, поэтому поставлю на ничью.

Кутиков — 1:1. Думаю, что будет ничья. Команды примерно равны по уровню, схожий по силе состав.

«Химки» — «Краснодар»

Балахнин — 0:2. «Краснодар» сейчас хорошо выглядит. В этом матче отдам ему предпочтение.

Кутиков — 1:2. Если «Краснодар» сыграет в свою силу, то «Химки» точно обыграет.

«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»

Балахнин — 1:0. Поставил бы здесь, как ни странно, на победу «Нижнего». Мне нравится, как играют «Крылья», но «Нижний Новгород» давно не выигрывал. Пора побеждать.

Кутиков — 0:1. Должна быть интересная игра. Команды молодые, с быстрыми футболистами. Мне нравится, как играют «Крылья», но и «Нижний» для меня стал открытием в этом сезоне. Поставлю все-таки на самарцев.

«Рубин» — «Динамо»

Балахнин — 1:2. Динамовцы показывают хороший футбол — не зря же они занимают второе место в чемпионате. Думаю, что они выиграют.

Кутиков — 1:3. По игре «Динамо» сейчас интереснее всех в РПЛ. Молодежь доказывает свою зрелость в последних матчах: забивает, выигрывает, показывает умный футбол. «Динамо» должно выиграть.

ЦСКА — «Зенит»

Балахнин — 0:2. Отдал бы предпочтение «Зениту». Сейчас это самая сильная команда в РПЛ.

Кутиков — 1:3. «Зенит» на ходу. В распоряжении Сергея Семака прекрасный состав, сильная скамейка запасных. ЦСКА по подбору игроков заметно слабее — за исключением разве что Игоря Акинфеева.

«Уфа» — «Спартак»

Балахнин — 1:1. С учетом игры против «Наполи», думаю, красно-белым будет тяжело. «Спартаку» нужно набирать очки в чемпионате, но хватит ли футболистам сил — физических и эмоциональных? Играть в гостях, на искусственном поле... Будет ничья.

Кутиков — 0:2. «Спартак» на десятом месте в чемпионате, ему терять нечего. Красно-белые должны обыгрывать «Уфу», даже не замечая. «Спартак» всегда тяжело прогнозировать, но поставлю на его победу.

«Арсенал» — «Локомотив»

Балахнин — 0:2. «Локомотив» явно сильнее «Арсенала», который сейчас играет неубедительно.

Кутиков — 1:2. Многое упирается в состав, качество исполнителей. «Локомотив» по подбору игроков превосходит «Арсенал». Эта разница и скажется на результате.

Специалисты (91) Очки Тур +/- Олег Терехин 12 12 +4 Игорь Колыванов 10 14 +8 Александр Точилин 9 13 +2 Андрей Чернышов 8 3 +1 Виктор Гусев 8 7 -5 Борис Игнатьев 7 11 +6 Егор Титов 7 10 +3 Андрей Червиченко 6 1 -2 Сергей Балахнин 5 8 +2 Дмитрий Ананко 5 6 -3 Игорь Гамула 5 5 -5 Владимир Пономарев 3 2 -5 Руслан Нигматуллин 2 4 -1 Антон Бобер 2 15 -3 Дмитрий Тяпушкин 2 9 -4

Болельщики (93) Очки Тур +/- Александр Кутиков 13 7 +5 Владимир Пресняков-старший 10 5 +5 Валерий Баринов 8 2 +5 Юрий Лоза 8 6 +3 Сергей Мигицко 8 1 +2 Олег Жиляков 8 12 -4 Сергей Белоголовцев 7 3 -1 Сергей Гимаев-младший 7 13 -2 Александр Кожевников 6 9 +4 Алексей Яшин 5 15 +3 Николай Трубач 4 10 -3 Лев Лещенко 3 4 +1 Иван Бочаров 3 8 -2 Вячеслав Малежик 2 14 -8 Юрий Давыдов 1 11 -6

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.