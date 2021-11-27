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«Спартак» не обыграет «Уфу», «Зенит» окажется сильнее ЦСКА. Прогнозы на 16-й тур РПЛ

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 09:30

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Спартак» не обыграет «Уфу», «Зенит» окажется сильнее ЦСКА. Прогнозы на 16-й тур РПЛ»

№ 8575, от 26.11.2021

17 марта 2021 года. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 2:3. Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
17 марта 2021 года. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 2:3. Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин и бас-гитарист группы «Машина Времени» Александр Кутиков.

«Урал» — «Сочи»

Сергей Балахнин — 1:2. «Сочи» набрал хороший ход и считается фаворитом в этой игре. Хотя, с другой стороны, и «Уралу» некуда отступать. Но «Сочи», думаю, выиграет с разницей в один мяч.

Александр Кутиков — 0:1. Состав «Сочи» сильнее того подбора игроков, что есть в «Урале». А поражение в прошлом туре заставит сочинцев собраться и сделать все для победы.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
27 нояб, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Сочи

«Ахмат» — «Ростов»

Балахнин — 1:1. Сложный матч. Хотелось бы, конечно, чтобы «Ростов» — команда из родного для меня города — выиграл. Но «Ахмат» в последнее время неплох, поэтому поставлю на ничью.

Кутиков — 1:1. Думаю, что будет ничья. Команды примерно равны по уровню, схожий по силе состав.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
27 нояб, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Ростов

«Химки» — «Краснодар»

Балахнин — 0:2. «Краснодар» сейчас хорошо выглядит. В этом матче отдам ему предпочтение.

Кутиков — 1:2. Если «Краснодар» сыграет в свою силу, то «Химки» точно обыграет.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
27 нояб, 19:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Краснодар

«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»

Балахнин — 1:0. Поставил бы здесь, как ни странно, на победу «Нижнего». Мне нравится, как играют «Крылья», но «Нижний Новгород» давно не выигрывал. Пора побеждать.

Кутиков — 0:1. Должна быть интересная игра. Команды молодые, с быстрыми футболистами. Мне нравится, как играют «Крылья», но и «Нижний» для меня стал открытием в этом сезоне. Поставлю все-таки на самарцев.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
27 нояб, 19:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Краснодар

«Рубин» — «Динамо»

Балахнин — 1:2. Динамовцы показывают хороший футбол — не зря же они занимают второе место в чемпионате. Думаю, что они выиграют.

Кутиков — 1:3. По игре «Динамо» сейчас интереснее всех в РПЛ. Молодежь доказывает свою зрелость в последних матчах: забивает, выигрывает, показывает умный футбол. «Динамо» должно выиграть.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
28 нояб, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Динамо

ЦСКА — «Зенит»

Балахнин — 0:2. Отдал бы предпочтение «Зениту». Сейчас это самая сильная команда в РПЛ.

Кутиков — 1:3. «Зенит» на ходу. В распоряжении Сергея Семака прекрасный состав, сильная скамейка запасных. ЦСКА по подбору игроков заметно слабее — за исключением разве что Игоря Акинфеева.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
28 нояб, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

«Уфа» — «Спартак»

Балахнин — 1:1. С учетом игры против «Наполи», думаю, красно-белым будет тяжело. «Спартаку» нужно набирать очки в чемпионате, но хватит ли футболистам сил — физических и эмоциональных? Играть в гостях, на искусственном поле... Будет ничья.

Кутиков — 0:2. «Спартак» на десятом месте в чемпионате, ему терять нечего. Красно-белые должны обыгрывать «Уфу», даже не замечая. «Спартак» всегда тяжело прогнозировать, но поставлю на его победу.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Спартак

«Арсенал» — «Локомотив»

Балахнин — 0:2. «Локомотив» явно сильнее «Арсенала», который сейчас играет неубедительно.

Кутиков — 1:2. Многое упирается в состав, качество исполнителей. «Локомотив» по подбору игроков превосходит «Арсенал». Эта разница и скажется на результате.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Локомотив

Специалисты (91)

Очки

Тур

+/-

Олег Терехин

12

12

+4

Игорь Колыванов

10

14

+8

Александр Точилин

9

13

+2

Андрей Чернышов

8

3

+1

Виктор Гусев

8

7

-5

Борис Игнатьев

7

11

+6

Егор Титов

7

10

+3

Андрей Червиченко

6

1

-2

Сергей Балахнин

5

8

+2

Дмитрий Ананко

5

6

-3

Игорь Гамула

5

5

-5

Владимир Пономарев

3

2

-5

Руслан Нигматуллин

2

4

-1

Антон Бобер

2

15

-3

Дмитрий Тяпушкин

2

9

-4

Болельщики (93)

Очки

Тур

+/-

Александр Кутиков

13

7

+5

Владимир Пресняков-старший

10

5

+5

Валерий Баринов

8

2

+5

Юрий Лоза

8

6

+3

Сергей Мигицко

8

1

+2

Олег Жиляков

8

12

-4

Сергей Белоголовцев

7

3

-1

Сергей Гимаев-младший

7

13

-2

Александр Кожевников

6

9

+4

Алексей Яшин

5

15

+3

Николай Трубач

4

10

-3

Лев Лещенко

3

4

+1

Иван Бочаров

3

8

-2

Вячеслав Малежик

2

14

-8

Юрий Давыдов

1

11

-6

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

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Николай Егорычев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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