«Краснодар» уже в тройке. Гончаренко обскакал Федотова

В центральном матче 17-го тура РПЛ «Краснодар» на выезде одержал волевую победу над «Сочи» 2:1. Команды сравнялись между собой и делят третью строчку в турнирной таблице.

Центральным матчем богатого на сенсации 17-го тура РПЛ стала заключительная игра, в которой «Сочи» на стадионе «Фишт» принимал «Краснодар». Обе команды играют сами и дают играть соперникам, именно за такой футбол им симпатизируют даже болельщики других клубов. И есть за что — больше к началу этой игры забили только «Зенит», «Динамо» и проповедники смелого футбола с Ростова-на-Дону.

Не зря противостояние «Сочи» и «Краснодара» окрестили южным дерби. Сочинцы проводят третий сезон в РПЛ и лишь дважды уступали своим соперникам с крупным счетом — оба раза они устраивались на 0:3 именно в Краснодаре.

12 игр подряд с пропущенными мячами, принципиальный и неудобный соперник на другой половине поля, одно очко в последних в двух играх, дисквалификации из-за перебора желтых карточек защитников Терехова и Барача — матч с «Краснодаром» должен был стать серьезной проверкой на прочность для «Сочи».

Все мы помним, к примеру, успешный старт в исполнении нальчикского «Спартака» в свое время, вторая половина чемпионата тогда расставила всех по своим местам. Сочинцы по составу выглядят куда более крепким орешком, да и тренера многие считают одним из самых перспективных в РПЛ и ждут, когда Федотову наконец-то доверят один из российских топ-клубов.

«Краснодар» же приучил своих болельщиков к яркой атакующей игре и стабильному попаданию в еврокубки. Сергей Галицкий в отличие от многих руководителей наших клубов не порет горячку, всегда доверяет своим тренерам и футболистам. В прошлом году он все же решился на перестановки и вместо Мурада Мусаева назначил главным тренером Виктора Гончаренко.

Из Кубка «быки» вылетели еще на групповом этапе, по всем статьям проиграв землякам из «Кубани». А в РПЛ к 17-му туру «Краснодар» подошел на шестом месте. Вроде бы снова неудача, вновь мимо еврокубков. Но на деле не так все однозначно — да, лидирующие «Зенит» и «Динамо» оторвались уже далеко, но до тройки призеров рукой подать, всего-то и нужно было обыграть «Сочи».

И гости сразу активно пошли вперед, на первых же минутах создав три возможности. Все три раза партнеры выводили на удар Ильина, но российский нападающий не реализовал свои шансы, в том числе и выход один на один! Уверен, не получи травму в прошлом матче с «Химками» колумбийский новичок «быков» Кордоба, минимум дважды мяч оказался бы в сетке ворот 23-летнего голкипера сочинцев Адамова. К слову, воспитанника академии «Краснодара», перешедшего в это межсезонье в «Сочи» из-за нехватки игровой практики в составе «быков».

Но если колумбийский «бык» получил травму и не смог участвовать в этом матче, то у сочинцев на острие атаки свой колумбиец нашелся. Матео Кассьерра на 19-й минуте сделал рывок в штрафную, получил зрячий пас со своей половины поля от защитника Прохина, обработал мяч и эффектно перебросил вышедшего из ворот Сафонова. Основной форвард сочинцев с первой попытки и в куда более сложной ситуации сделал то, чего Ильину не удалось добиться даже без сопротивления защиты «Сочи» в эпизоде с выходом на рандеву к Адамову.

Положение «Краснодара» стало совсем тяжелым, но «быки» показали, что умеют держать удар и, не моргнув глазом, сравняли счет уже в следующей атаке. За стремительным нападением «Краснодара» в этом эпизоде не успел никто — ни защита сочинцев, ни телевизионные камеры, ни Сергей Карасев. Цаллагов заплел ноги ворвавшемуся в штрафную «Сочи» Сперцяну, видеоассистенты увидели фол в этом эпизоде и позвали Карасева смотреть кино. После просмотра повтора пенальти был назначен.

Этот пенальти стал уже десятым с начала сезона, назначенным в ворота соперников «Краснодара». Если бы «быки» не промазали пять раз с точки, сейчас могли бы быть в таблице намного выше. На этот раз Классон спокойно пробил в угол и сравнял счет.

На этом успехи «Краснодара» до перерыва закончились. В концовке первого тайма сочинцы зажали футболистов «Краснодара» в их штрафную. На первой добавленной минуте сочинцы трижды били по воротам Сафонова, но Матвей вновь доказал, что сейчас является лучшим вратарем страны — дважды он отбивал опасные удары сочинцев, а последний выстрел Бурмистрова прошел мимо ворот из-за того, что Матвей успел вовремя подняться, выйти из ворот и максимально сократить угол обстрела.

Ничья в этом матче не устраивала никого, но в турнирном смысле была выгоднее «Сочи», опережающих краснодарцев на три очка. Понимая всю сложность своего положения, в перерыве Гончаренко взбодрил своих ребят и призвал внимательнее играть в центре и быстрее вступать в отбор мяча.

И первая же атака «Краснодара» во втором тайме стала голевой — забил вновь Классон, на сей раз с игры. Дубль шведа и принес «быкам» важнейшую победу.

Да, футболисты «Краснодара» минуты с 60-й отдали мячи все больше садились к своей штрафной, оберегая с таким трудом добытое преимущество. Да, во время быстрой контратаки гостей простил Маргасов, пробив в касание с нескольких метров мимо створа ворот Сафонова. Да, краснодарцы даже пропустили второй мяч в концовке, но из-за офсайда первый гол Попова с середины августа был справедливо отменен. Да, прямую красную карточку получил Крыховяк, но за оставшиеся несколько минут игрового времени сочинцы не успели ничего создать у чужих ворот.

Скажете, более классные команды, особенно в еврокубках, за такую игру накажут, и «Краснодар» с такой трусливой тактикой не только не выиграет, но даже ничью не спасет? Однозначно, с теми же «Челси» и «Севильей», с которыми краснодарцы играли в прошлом сезоне на групповом этапе Лиги Чемпионов, с такой тактикой они бы за последние полчаса получили 3-4 гола и проиграли разгромно.

Но победителей не судят. Гончаренко второй раз в сезоне обыграл Федотова и благодаря осечкам конкурентов поднялся на третье место, которое и делит теперь с «Сочи». Этой победой он приблизил свою команду к новым свиданиям с европейскими командами. Да, вероятно, в Лиге Конференций, но с учетом своего рейтинга «Краснодару» в следующем сезоне вполне по силам там попылить.

А сочинцы не побеждают три матча подряд, и безвыигрышная серия вполне может продлиться. Ведь в последней игре перед зимней паузой в гости к команде Владимира Федотова пожалует сам московский «Спартак». Да, москвичи приедут после сложнейшего выезда в Варшаву, но Руй Витория наверняка захочет громко хлопнуть дверью.

Несмотря на все их трудности, спартаковцев от третьего места отделяет всего пять очков. Победа вернет их в борьбу, а ударно финишировать красно-белые умеют получше многих в нашем чемпионате.

Александр Еланский