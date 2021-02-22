«Тамбов» воскрешали всей лигой, чтобы спокойно похоронить весной.

Возобновление футбольного сезона в России закольцевало главный триллер зимы — выживет «Тамбов» или нет. Игроки массово писали заявления в палату по разрешению споров РФС, молодежка снялась с чемпионата, а руководители заявляли о досрочном прекращении сезона как о свершившимся факте. Еще неделю назад конкретики о судьбе «Тамбова» не было даже в главных кабинетах РФС, что уж говорить о «Локомотиве», который не успел подготовиться к организации кубковой встрече — пару дней назад ее вычеркнули из календаря. Как сказал один из стюардов «РЖД Арены», «Локо», не зная до последнего, будет матч или нет, даже не успел подготовиться к приезду «Тамбова» — из всех торговых точек был открыты только основные магазины атрибутики.

История «Тамбова» достойна пера классиков отечественной сатиры: недостроенный стадион, долги, разбегающиеся футболисты, банкротство и аппарат ИВЛ, к которому усилиями РФС и клубов РПЛ подключили «волков». Думаю, пора признать, что в России сегодня есть только одна по-настоящему народная команда — «Тамбов». Клуб, представляющий Тамбовскую область, за два сезона в РПЛ ни разу не сыграл у себя дома, зато почти поменял один стадион домашнего чемпионата мира (в Саранске) на другой (в Нижнем Новгороде). А на первый матч года «Тамбов» собирал футболистов со всех клубов страны — Карапузова из «Динамо», Аванесян из ЦСКА, Климов из «Рубина», Чабанов из «Кубани» и Минаева с Денисовым из «Арсенала».

Сам факт того, что «Тамбов» все-таки выжил и вышел на кубковый матч с «Локомотивом» — уже героический поступок. А 0:3 и отсутствие мысли в игре — дело второстепенное. Больше чем уверен, что футболисты, вышедшие сегодня в синей форме, даже не знали друг друга по именам, а главный тренер окрикивал их по номерам на футболке. Поэтому ждать от команды, собранной с чистого листа, чего-то сверхъестественного в матче с «Локомотивом» было совсем неразумно и даже один удар в сторону ворот Гильерме можно считать успехом. Ради этого клубу не дали умереть? Или ради одного-единственного болельщика в шарфе «Тамбова», замеченного в Черкизове в этот вечер?

«Локомотиву» же разгром «Тамбова» в актив записать сложно — даже голы в ворота Рыжикова отмечали далеко не все болельщики в красно-зеленых шарфах. А легкую победу омрачила только травма Владислава Игнатьева в первом тайме. Однако без него, как и без других основных игроков, «железнодорожники» без труда вышли в четвертьфинал. Для «Тамбова» это были, возможно, последние 90 минут Кубка России в истории.

Аппендикс, который давно надо было удалить еще на стадии лицензирования клуба, распух настолько, что едва не создал беспрецедентный случай смерти команды в российском футболе прямо в разгар сезона. Веры в то, что «Тамбов» выберется из долговой ямы, а не увеличит ее до размеров черной дыры, нет. Да, сейчас многие восторгаются титаническими усилиями Коноваловой и лазейкой, которую нашли руководители РПЛ, чтобы финансово помочь клубу. Но на самом деле весь этот героизм, видео с подобием тренировочных сборов и заявлением футболистов-пенсионеров о готовности помочь «Тамбову» — удар дефибриллятором по трупу. Как бы не прискорбно это не звучало, в конце весны мы наверняка увидим новости, которые объединят «Тамбов» с «Амкаром», «Тосно» и сочинской «Жемчужиной». А репутационный удар, нанесенный области, лиге и всему футболу, не смыть фразой «мы нашли нового инвестора и доиграем сезон».

«В животе у ... что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер». Это Чехов, «Смерть чиновника». Я намеренно убрал фамилию героя рассказа, чтобы было проще подставить название клуба. Клуба, который по инерции доиграет сезон и с финальным свистком последнего матча скорее всего умрет.