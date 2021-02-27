«Мы сдали игру «Ротору»? Бред! Просто не хватило сил». Защитник «Тамбова» Гигашвили отвечает на обвинения

Защитник «Тамбова» Зураб Гигашвили — о вчерашнем поражении от «Ротора» (1:3) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

— В чем главная причина неудачи? — первый вопрос грузинскому футболисту.

— Очень обидное поражение! Первый тайм мы провели здорово. Многое получалось впереди, создавали хорошие моменты, забили гол, который вытекал из логики игры. При этом достаточно строго и дисциплинированно действовали в обороне. Все шло неплохо, и, если брать первые 45 минут матча, думаю, можем быть довольны.

— Но во втором тайме пропустили три мяча...

— К сожалению, после перерыва что-то разладилось. Возможно, не хватило свежести, все-таки по известным причинам у нас не было полноценных сборов, поэтому потребуется какое-то время, чтобы набрать кондиции, появилось взаимопонимание. Вторую половину занести себе в актив не можем.

— Что произошло в эпизоде с автоголом?

— Шел прострел вдоль ворот, в такой ситуации защитник обязан играть этот мяч, пытаться прервать передачу, тем более за спиной у меня находился соперник. К сожалению, случилась срезка. Может быть, стоило сыграть левой ногой, но сейчас все эти разговоры бессмысленны... Момент ушел. Конечно, после матча расстроился, очень переживал, но никто от промахов не застрахован. Ошибаются все, даже самые великие. Это футбол. Уверен, что в дальнейшем станем только прибавлять и прогрессировать. В каждой игре будем биться и постараемся набирать очки!

— В эпизоде со вторым голом «Ротора» ваш партнер ошибся у своих ворот, но показалось, что и вы не добежали до Понсе, когда тот забивал...

— Видимо, не хватило сил. Повторю, пока не набрали оптимальные кондиции.

— Уже пошли разговоры, что во втором тайме «Тамбов» особо не сопротивлялся...

— Говорить можно все что угодно, но конечно, это полный бред. Не знаю, кому нужно такое. По факту мы проиграли матч, в котором, возможно, и не заслуживали поражения. Причина этого, как я уже сказал, в том, что неудачно провели второй тайм. Нужно понимать, что мы не так давно собрались вместе, необходимо немного времени, чтобы сыграться, подтянуть функциональную готовность. Уверен — станем прибавлять.

(Виталий Айрапетов)