Пресс-конференция главного тренера красно-белых.

После яркой победы над «Наполи» «Спартак» настрадался в Уфе: пропустил, остался в меньшинстве (на 86-й минуте удалили Николая Рассказова), но все-таки спасся в концовке — на 95-й Соболев сравнял с пенальти.

После матча Руй Витория объяснил, что это было.

Удаление — нехороший момент ни для Рассказова, ни для команды

— Как оцените сегодняшний матч?

— Игра с нашей стороны была не очень хорошей. Сказались факторы искусственного поля и соперника. Не всегда хватало уверенности сегодня, плюс уступали по скорости. Соперник осложнял нам жизнь, но мы отыгрались благодаря пенальти. Думаю, результат справедливый.

— Почему вы выпустил Рассказова вместо Кофрие?

— У Кофрие была микротравма, почувствовал дискомфорт. Рассказов старался играть в атаку. Но главное — мы хотели сохранить Кофрие к следующей игре. В плане атаки у нас было мало вариантов на скамейке, но мы старались подбирать игроков таким образом, чтобы состав был сбалансированным.

— Общались ли с Рассказовым после матча?

— Его удаление — нехороший момент ни для него, ни для команды. Но я не люблю говорить сразу после игры. Мы все проанализируем и пообщаемся с ним.

— Почему сегодня у «Спартака» ничего не получилось?

— Мы хотели другого результата. Начали игру без двух важных игроков — Мозеса и Игнатова. Очень хотели выиграть после прошлого триумфа. Но мы продолжим работать и постараемся реабилитироваться в следующей игре. Хотел бы отметить, что здесь тяжело выигрывать. Нам нужно было сыграть агрессивнее и эффективнее в атаке. Футболисты должны помнить об этом. Команда такого уровня должна игра совершенно по-другому.

Кукуян — хороший арбитр, но постоянные остановки затормозили игру

— Как ситуация с травмированными?

— Надеюсь, в следующих играх нам смогут помочь и Мозес, и Бакаев, и Игнатов. Посмотрим на состояние Кофрие. В атаке нам сейчас нужны игроки, которых мы сможем ввести в игру в любой момент. Нам сейчас немного не хватает игроков в центре — Бакаев, Понсе, Мелкадзе. Они могли бы нам здорово помочь.

— Что вы думаете об эпизоде с желтой карточкой Умярова и как в целом оцените судейство сегодня?

— Не люблю говорить лично о судьях. Но видел, что сегодня было много остановок, тем получился медленным. Возможно, из-за этого мы не смогли найти ритм. Кукуян хороший арбитр, но сегодня такие моменты затормозили игру. Что касается эпизода с Умяровым, надо посмотреть повтор и проанализировать, сейчас я не могу сказать.