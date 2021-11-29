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«Команда уровня «Спартака» должна играть совершенно иначе». Руй Витория — после триллера в Уфе

Сергей Федоров
Сергей Федоров
Корреспондент
Сегодня, 20:00
Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
Теги:
Пресс-конференция главного тренера красно-белых.

После яркой победы над «Наполи» «Спартак» настрадался в Уфе: пропустил, остался в меньшинстве (на 86-й минуте удалили Николая Рассказова), но все-таки спасся в концовке — на 95-й Соболев сравнял с пенальти.

После матча Руй Витория объяснил, что это было.

&laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Александр Соболев сравнял счет с&nbsp;пенальти в&nbsp;добавленное время. «Спартак» спасся в Уфе. Но футболом это назвать нельзя

Удаление — нехороший момент ни для Рассказова, ни для команды

— Как оцените сегодняшний матч?

— Игра с нашей стороны была не очень хорошей. Сказались факторы искусственного поля и соперника. Не всегда хватало уверенности сегодня, плюс уступали по скорости. Соперник осложнял нам жизнь, но мы отыгрались благодаря пенальти. Думаю, результат справедливый.

— Почему вы выпустил Рассказова вместо Кофрие?

— У Кофрие была микротравма, почувствовал дискомфорт. Рассказов старался играть в атаку. Но главное — мы хотели сохранить Кофрие к следующей игре. В плане атаки у нас было мало вариантов на скамейке, но мы старались подбирать игроков таким образом, чтобы состав был сбалансированным.

— Общались ли с Рассказовым после матча?

— Его удаление — нехороший момент ни для него, ни для команды. Но я не люблю говорить сразу после игры. Мы все проанализируем и пообщаемся с ним.

— Почему сегодня у «Спартака» ничего не получилось?

— Мы хотели другого результата. Начали игру без двух важных игроков — Мозеса и Игнатова. Очень хотели выиграть после прошлого триумфа. Но мы продолжим работать и постараемся реабилитироваться в следующей игре. Хотел бы отметить, что здесь тяжело выигрывать. Нам нужно было сыграть агрессивнее и эффективнее в атаке. Футболисты должны помнить об этом. Команда такого уровня должна игра совершенно по-другому.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:1
Спартак
Голы
Никитин, 70 (1:0), Соболев, 90+5 (1:1)
Уфа
Беленов Никитин Ботака-Иобома Журавлев Йокич (Алиев, 81 ) Касинтура (Голубев, 85 ) Фищенко Урунов (Мрзляк, 25 ) Камилов Агаларов (Саплинов, 85 ) Кротов (Плиев, 81 )
Спартак
Селихов Жиго Джикия Айртон Кофрие (Рассказов, 68) Умяров Литвинов Промес Ломовицкий (Мельников, 76) Соболев Ларссон
Предупреждения
Кротов 37, Журавлев 38, Камилов 45, Мрзляк 54, Йокич 67, Алиев 88, Никитин 90  -  Айртон 19, Умяров 49, Рассказов 74
Удаления
Рассказов 86 (вторая ж.к)
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Богданов (Верея)
ВАР
Панин (Дмитров) Воронцов (Ярославль)

Кукуян — хороший арбитр, но постоянные остановки затормозили игру

— Как ситуация с травмированными?

— Надеюсь, в следующих играх нам смогут помочь и Мозес, и Бакаев, и Игнатов. Посмотрим на состояние Кофрие. В атаке нам сейчас нужны игроки, которых мы сможем ввести в игру в любой момент. Нам сейчас немного не хватает игроков в центре — Бакаев, Понсе, Мелкадзе. Они могли бы нам здорово помочь.

— Что вы думаете об эпизоде с желтой карточкой Умярова и как в целом оцените судейство сегодня?

— Не люблю говорить лично о судьях. Но видел, что сегодня было много остановок, тем получился медленным. Возможно, из-за этого мы не смогли найти ритм. Кукуян хороший арбитр, но сегодня такие моменты затормозили игру. Что касается эпизода с Умяровым, надо посмотреть повтор и проанализировать, сейчас я не могу сказать.

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