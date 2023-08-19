Путь Захаряна: от нарезок для Гвардиолы и визита Бакеро до приглашения «Челси» и контракта с «Реал Сосьедад»

20-летний россиянин перешел в четвертый клуб Испании.

Все-таки это свершилось — Арсен Захарян перебрался в европейский чемпионат, подписав контракт с «Реал Сосьедад» — участником Лиги чемпионов.

Об интересе различных команд к воспитаннику динамовской школы столько говорили, что это постепенно становилось мемом. Коллеги насчитали 19 клубов, которые называли потенциальными покупателями Захаряна. Кто-то начал уже посмеиваться, мол, хватит выдумывать виртуальный интерес, заканчивайте эти сказки.

Но это все от нашей привычки восторгаться другими и недооценивать своих. В реальности же 19 клубов — это только то, что появлялось в прессе, а на деле их было гораздо больше. И Пеп Гвардиола смотрел нарезки 17-летнего Захаряна еще до его дебюта в первой команде «Динамо», это проверенная информация. И уже тогда были запросы по нему из Англии, Франции, Испании. И глава скаутинга «Барселоны» Хосе Мария Бакеро позднее прилетал в Москву на матч бело-голубых и приезжал на базу в Новогорск не просто так, а именно ради Арсена. При этом надо понимать, что между интересом и официальным предложением большая дистанция.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Качества Захаряна, возможно, не всегда видны болельщикам, но очевидны профессионалам, которые оценивают потенциал футболистов. Неслучайно он был во всех чартах лучших талантов мира. Эти качества позволили стать самым юным автором забитого гола в истории молодежных чемпионатов Европы, самым молодым полевым игроком в истории сборной России (рекорд остался у Игоря Акинфеева). Причем дебютировать он должен был еще раньше своих 18 лет и 3 месяцев — не в сентябре 2021 года в отборочном матче с Хорватией, а на Евро-2021. Думаю, Станислав Черчесов рискнул бы — не просто так он вызвал Арсена на сбор перед чемпионатом. Однако из-за бактериальной ангины тот турнир вундеркинду пришлось пропустить.

Кстати, Захарян к тому моменту мог уже стать легионером. Зимой 2021 года перед футболистом стояла дилемма — продлевать соглашение с «Динамо» или отправиться на Запад. На столе лежали конкретные предложения от одного из ведущих клубов Бельгии (если память не изменяет, это был «Генк»), а также из Германии. Надо было сделать выбор.

Тогда Арсен и его окружение решили, что лучше остаться. У «Динамо» был растущий проект, где молодежь кайфовала от футбола Сандро Шварца, так что игрок не стал искать от добра добра. Тем более что к тому моменту в 17-летнем возрасте он дебютировал в РПЛ и имел полное доверие тренерского штаба.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бело-голубые сработали четко, хотя уже тогда им было непросто в переговорах с Павлом Андреевым. Но свой главный актив сохранили, прописав отступные, которые действовали только для европейских клубов. Сначала 12 миллионов евро, через год — 15, нынешним летом — 25. Как оказалось, с выкупной стоимостью стороны практически угадали (не считая последней суммы, которую за год до окончания соглашения никто не тянул). И не задрали чересчур одни, и не продешевили другие — за 15 миллионов год назад Захаряна был готов купить «Челси». И даже прислал официальное предложение об этом — помешали санкции, которые сделали невозможным банковский перевод.

Да, прошлый сезон у Арсена не получился удачным, он не сделал такого шага вперед, которого от него ждали. Но, во-первых, кто знает, что творилось в душе у 19-летнего парня, которого поклонники культуры отмены сначала лишили возможности играть в еврокубках и за сборную, а потом еще и перейти в английский топ-клуб. А во-вторых, вся команда при Славише Йокановиче показывала настолько невнятный футбол, что заслужить комплименты было крайне сложно.

Тем не менее Захарян не уронил планку. Знаете, кто лучший ассистент РПЛ с 1 ноября 2020 года — со дня дебюта Арсена в чемпионате России? Да-да, он самый — наш герой. И в прошлом сезоне статистика была тоже вполне добротной — 5+10. И попрощался с «Динамо» он красиво — последним касанием забив победный гол «Краснодару» со штрафного.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не будем забывать, что новичку «Реал Сосьедад» всего 20. Кто у нас последним уезжал в таком юном возрасте в топ-чемпионат? Кроме Владимира Бесчастных так с ходу и не вспомнишь. Конечно, для «Динамо» это огромная потеря. Но и предмет для гордости, серьезная реклама. А также отличный пример для юных футболистов не только бело-голубых — всей России. Работайте, старайтесь — все реально.

Арсен же не сегодня, так через год все равно бы уехал — только бесплатно. Он никогда не скрывал, что видит развитие своей карьеры именно в топ-чемпионатах. При высоком спросе на его талант это логично.

Хотя, кто знает, может, когда-то мы еще увидим Захаряна в «Динамо». Не Арсена, так брата Артура, которому сейчас 10 лет. Он занимается в динамовской школе и для своего возраста выглядит весьма неплохо.

А пока пожелаем удачи Захаряну-среднему (старший, Давид, — в медиалиге). Ему предстоит выдержать мощную конкуренцию — в полузащите «Реал Сосьедад» играют Мендес (25 миллионов евро по Transfermarkt), Субименди (40), Мерино (50), Оярсабаль (40), Кубо (25) плюс еще пара талантов. Но никто и не обещал, что будет легко.

Надо пробиваться!