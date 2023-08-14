Журналист Россано Доннини — о Сперцяне, Кузяеве, «Спартаке» и «Зените».

Интервью «СЭ» дал итальянский журналист Россано Доннини, более 50 лет специализирующийся на международном футболе.

— Арсен Захарян переходит из «Динамо» в «Реал Сосьедад», хотя совсем недавно его активно сватали в «Лацио». Вы могли поверить, что он появится в серии А?

— Если честно, то мне изначально казалось странным, что Захарян может перейти именно в «Лацио». Ведь там искали замену Милинковичу-Савичу, а ваш футболист выступает в другом амплуа. Фамилия Захаряна всплыла в наших СМИ очень резко и неожиданно, а затем столь же резко и пропала. Я вот лично не уверен, что «Лацио» всерьез рассматривал на данном этапе кандидатуру Захаряна. При этом меня не удивляет, что на него есть спрос в Европе, потому что он талантливый парень, а в сборную России его вызывали, кажется, еще при Черчесове. Если Захарян действительно переходит в «Реал Сосьедад», то это хорошая возможность заявить о себе в европейском футбольном мире.

— В этом календарном году в итальянских СМИ неоднократно фигурировала еще одна фамилия из РПЛ. Что скажете про Эдуарда Сперцяна из «Краснодара»?

— В этом году про него писали применительно к «Милану», пока там еще работали Паоло Мальдини и Фредерик Массара. А еще в 2022 году Сперцяна сватали в «Фиорентину». Это интересный атакующий футболист, и я не удивлюсь, если он переберется в один из европейских клубов.

Эдуард Сперцян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Вы нередко бываете на домашних матчах того самого «Сассуоло», который недавно отказался продавать в «Спартак» бразильца Рожериу. Ваше мнение: это было бы серьезное усиление для московской команды?

— Я был на презентации «Сассуоло» к новому сезону, и Рожериу там еще присутствовал. В отличие от истории с «Лацио» и Захаряном, тема «Спартака» и Рожериу казалась мне очень актуальной, пока не вышло то самое интервью Джованни Карневали. Меня удивило, что он от имени хозяев «Сассуоло» заявил о нежелании иметь дел с Россией по этическим соображениям. Ведь концерн Mapei, которому и принадлежит «Сассуоло», очень давно и активно работает на российском рынке. Вплоть до того, что у него там есть свое производство. Нигде пока не читал, что Mapei ушла с вашего рынка, но, возможно, я что-то упустил. Что касается игровых качеств Рожериу, то это качественный футболист с немалым опытом в серии А, так что в РПЛ он бы имел хорошие шансы стать игроком стартового состава. В то же время его при всем желании не назовешь звездой или лидером раздевалки, так что его появление в «Спартаке» не стало бы само по себе каким-то переломным явлением для команды. Да и те 8 миллионов евро, про которые писали у нас в прессе, не такие маленькие деньги за игрока, у которого оставался всего год контракта. Короче говоря, не думаю, что в «Спартаке» убиты горем из-за несостоявшегося перехода Рожериу.

Далер Кузяев. Фото Global Look Press

— Один из знаковых игроков «Зенита» Далер Кузяев на правах свободного агента перешел во французский «Гавр». Как вы оцените этот шаг?

— Насколько я помню, Кузяев — один из лучших российских игроков последних лет. Однако «Зенит» не может играть в Лиге чемпионов, а сборная России не проводит официальных матчей, так что у возрастного Кузяева было не так уж много шансов попасть в клуб из топ-5. Ну а «Гавр» — это все-таки команда с немалой историей, да и сам город известен как в самой Франции, так и в Европе. Лига 1 — жесткий турнир, где, правда, практически всегда заранее известен чемпион, зато идет серьезная борьба за еврокубки и право остаться в высшем дивизионе. Не знаю, сможет ли «Гавр» претендовать на большее, нежели на борьбу за выживание. Но в любом случае у Кузяева появится новый интересный опыт.

— В конце этой недели состоится центральный матч всего лета в РПЛ, в котором «Спартак» сыграет с «Зенитом». Что можете сказать про нынешнюю форму команд?

— Как я понимаю, «Спартак» в целом стартовал успешно, а вот «Зенит» забуксовал в первых турах. Нынешний «Спартак» — загадочная для меня команда. В случае с «Зенитом» не самый яркий старт меня не удивляет. Про ключевого игрока команды Кузяева, покинувшего команду, мы уже говорили, но ведь из «Зенита» ушел звездный Малком, который провел у вас потрясающий прошлый сезон и которого заменить очень сложно. А еще в европейской прессе нередко пишут про интерес иностранных клубов к Венделу, который никак не мог вернуться из Бразилии в Петербург, а также к Клаудиньо.

Клаудиньо. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Со стороны создается впечатление, что в «Зените» идет перестройка игры, а это ведь процесс болезненный, он требует времени. Вот почему не вижу сенсации в том, что у команды Семака есть проблемы с результатом на данном этапе. При этом конкуренты, как я вижу из турнирной таблицы, уловили сегодняшнюю уязвимость «Зенита» и пытаются ей воспользоваться по максимуму. Думаю, что в такой ситуации и именно на данном этапе результат матча «Спартак» — «Зенит» приобретает особую важность для обеих команд, как и для всего чемпионата. В первую очередь с психологической точки зрения. Победа «Спартака» вдохнет новые силы в москвичей и придаст дополнительной уверенности другим конкурентам «Зенита». Если же победит команда Семака, то она покажет, что ее летняя уязвимость не превратилась в необратимые для всего сезона процессы.

— Вспоминаются ли звезды прошлого, игравшие в РПЛ?

— Если не брать советскую эпоху «Спартака», в которой мне особенно запомнился голкипер Дасаев, то в первую очередь назвал бы тренера Олега Романцева. Ведь именно при нем «Спартак» громко заявил о себе в Европе в 90-е годы. Из тех игроков, кто так и не уехал за границу, но должен был бы там себя попробовать, назвал бы Егора Титова. Еще отмечу, что в свое время в Италии немало писали про талантливого Дмитрия Сычева. Его прочили в серию А, однако в итоге он оказался в «Марселе». Ну а с «Зенитом» все просто и очевидно — если вспоминать только российских игроков, то у Андрея Аршавина нет конкурентов. И пять подряд чемпионских титулов тренера Сергея Семака из истории «Зенита» никогда никуда не денутся — это и недавнее прошлое, и настоящее клуба.