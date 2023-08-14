Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

«Не удивляет спрос на Захаряна в Европе, переход в «Реал Сосьедад» — возможность заявить о себе». Взгляд из Италии на последние события в российском футболе

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян перейдет в испанский «Реал Сосьедад»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист «Динамо» Арсен Захарян.
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Журналист Россано Доннини — о Сперцяне, Кузяеве, «Спартаке» и «Зените».

Интервью «СЭ» дал итальянский журналист Россано Доннини, более 50 лет специализирующийся на международном футболе.

— Арсен Захарян переходит из «Динамо» в «Реал Сосьедад», хотя совсем недавно его активно сватали в «Лацио». Вы могли поверить, что он появится в серии А?

— Если честно, то мне изначально казалось странным, что Захарян может перейти именно в «Лацио». Ведь там искали замену Милинковичу-Савичу, а ваш футболист выступает в другом амплуа. Фамилия Захаряна всплыла в наших СМИ очень резко и неожиданно, а затем столь же резко и пропала. Я вот лично не уверен, что «Лацио» всерьез рассматривал на данном этапе кандидатуру Захаряна. При этом меня не удивляет, что на него есть спрос в Европе, потому что он талантливый парень, а в сборную России его вызывали, кажется, еще при Черчесове. Если Захарян действительно переходит в «Реал Сосьедад», то это хорошая возможность заявить о себе в европейском футбольном мире.

Арсен Захарян. Захарян урвал роскошный вариант в Европе. С Лигой чемпионов, игрой в атаку и чемпионатом мечты

— В этом календарном году в итальянских СМИ неоднократно фигурировала еще одна фамилия из РПЛ. Что скажете про Эдуарда Сперцяна из «Краснодара»?

— В этом году про него писали применительно к «Милану», пока там еще работали Паоло Мальдини и Фредерик Массара. А еще в 2022 году Сперцяна сватали в «Фиорентину». Это интересный атакующий футболист, и я не удивлюсь, если он переберется в один из европейских клубов.

Футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян.
Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Вы нередко бываете на домашних матчах того самого «Сассуоло», который недавно отказался продавать в «Спартак» бразильца Рожериу. Ваше мнение: это было бы серьезное усиление для московской команды?

— Я был на презентации «Сассуоло» к новому сезону, и Рожериу там еще присутствовал. В отличие от истории с «Лацио» и Захаряном, тема «Спартака» и Рожериу казалась мне очень актуальной, пока не вышло то самое интервью Джованни Карневали. Меня удивило, что он от имени хозяев «Сассуоло» заявил о нежелании иметь дел с Россией по этическим соображениям. Ведь концерн Mapei, которому и принадлежит «Сассуоло», очень давно и активно работает на российском рынке. Вплоть до того, что у него там есть свое производство. Нигде пока не читал, что Mapei ушла с вашего рынка, но, возможно, я что-то упустил. Что касается игровых качеств Рожериу, то это качественный футболист с немалым опытом в серии А, так что в РПЛ он бы имел хорошие шансы стать игроком стартового состава. В то же время его при всем желании не назовешь звездой или лидером раздевалки, так что его появление в «Спартаке» не стало бы само по себе каким-то переломным явлением для команды. Да и те 8 миллионов евро, про которые писали у нас в прессе, не такие маленькие деньги за игрока, у которого оставался всего год контракта. Короче говоря, не думаю, что в «Спартаке» убиты горем из-за несостоявшегося перехода Рожериу.

Футболист «Гавра» Далер Кузяев.
Далер Кузяев.
Фото Global Look Press

— Один из знаковых игроков «Зенита» Далер Кузяев на правах свободного агента перешел во французский «Гавр». Как вы оцените этот шаг?

— Насколько я помню, Кузяев — один из лучших российских игроков последних лет. Однако «Зенит» не может играть в Лиге чемпионов, а сборная России не проводит официальных матчей, так что у возрастного Кузяева было не так уж много шансов попасть в клуб из топ-5. Ну а «Гавр» — это все-таки команда с немалой историей, да и сам город известен как в самой Франции, так и в Европе. Лига 1 — жесткий турнир, где, правда, практически всегда заранее известен чемпион, зато идет серьезная борьба за еврокубки и право остаться в высшем дивизионе. Не знаю, сможет ли «Гавр» претендовать на большее, нежели на борьбу за выживание. Но в любом случае у Кузяева появится новый интересный опыт.

Далер Кузяев продолжит карьеру в &laquo;Гавре&raquo;. Все рады за Кузяева: он в топ-лиге Франции! Но все ли так поэтично?

— В конце этой недели состоится центральный матч всего лета в РПЛ, в котором «Спартак» сыграет с «Зенитом». Что можете сказать про нынешнюю форму команд?

— Как я понимаю, «Спартак» в целом стартовал успешно, а вот «Зенит» забуксовал в первых турах. Нынешний «Спартак» — загадочная для меня команда. В случае с «Зенитом» не самый яркий старт меня не удивляет. Про ключевого игрока команды Кузяева, покинувшего команду, мы уже говорили, но ведь из «Зенита» ушел звездный Малком, который провел у вас потрясающий прошлый сезон и которого заменить очень сложно. А еще в европейской прессе нередко пишут про интерес иностранных клубов к Венделу, который никак не мог вернуться из Бразилии в Петербург, а также к Клаудиньо.

Футболист "Зенита" Клаудиньо.
Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Со стороны создается впечатление, что в «Зените» идет перестройка игры, а это ведь процесс болезненный, он требует времени. Вот почему не вижу сенсации в том, что у команды Семака есть проблемы с результатом на данном этапе. При этом конкуренты, как я вижу из турнирной таблицы, уловили сегодняшнюю уязвимость «Зенита» и пытаются ей воспользоваться по максимуму. Думаю, что в такой ситуации и именно на данном этапе результат матча «Спартак» — «Зенит» приобретает особую важность для обеих команд, как и для всего чемпионата. В первую очередь с психологической точки зрения. Победа «Спартака» вдохнет новые силы в москвичей и придаст дополнительной уверенности другим конкурентам «Зенита». Если же победит команда Семака, то она покажет, что ее летняя уязвимость не превратилась в необратимые для всего сезона процессы.

— Вспоминаются ли звезды прошлого, игравшие в РПЛ?

— Если не брать советскую эпоху «Спартака», в которой мне особенно запомнился голкипер Дасаев, то в первую очередь назвал бы тренера Олега Романцева. Ведь именно при нем «Спартак» громко заявил о себе в Европе в 90-е годы. Из тех игроков, кто так и не уехал за границу, но должен был бы там себя попробовать, назвал бы Егора Титова. Еще отмечу, что в свое время в Италии немало писали про талантливого Дмитрия Сычева. Его прочили в серию А, однако в итоге он оказался в «Марселе». Ну а с «Зенитом» все просто и очевидно — если вспоминать только российских игроков, то у Андрея Аршавина нет конкурентов. И пять подряд чемпионских титулов тренера Сергея Семака из истории «Зенита» никогда никуда не денутся — это и недавнее прошлое, и настоящее клуба.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
6
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Марк Цукерберг не верит в бой с Илоном Маском: «Он несерьезен, пора двигаться дальше»
«Наши танцы — как «Москвич», прилепили шильдик, а своего ничего». Багин — о приостановке карьеры
Минпромторг выступил против законопроекта «о честной цене»
Несовершеннолетних россиянок продавали в сексуальное рабство в Бахрейн
МВД России объявило в розыск трех украинских генералов
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо»: трансфер в Испанию вместо «Челси» и «Лацио»?
Смолов дал совет Захаряну, как забивать в матчах против «Барселоны» и «Реала»
Неймар переходит в «Аль-Хиляль», Мбаппе остается в «ПСЖ», «Динамо» подтвердило уход Захаряна
Смолов пожелал удачи Захаряну в «Реал Сосьедад»: «Для него это супер-вариант»
Бальбуэна — о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Каждый попрощался с ним, мы знали это вчера»
Тюкавин пошутил о трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Выигрываем без тебя!»
Агент Сафонов: «Захарян мечтал играть в Испании и осуществил свою мечту»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ, трансферы: Захарян уезжает в Испанию, «Спартаку» интересен одноклубник Жиго

Биография Арсена Захаряна: от «Динамо» и сборной России до «Реал Сосьедад»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости