«Почему Федотов отказался от Карраскаля? При обороне у ЦСКА был минус один игрок». Непомнящий — о дерби с «Динамо»
— Результат закономерен?
— К сожалению, да. «Динамо» было ближе к победе. Так что счет по игре. Хотя эпизодически армейцы смотрелись неплохо. Но пока это только эпизоды. Приходится констатировать: ЦСКА не хватает материала. Потери игроков на данный момент не восполняются.
— Рука Заболотного — несчастный случай или неосторожная игра нападающего?
— Это рефлекс, неуправляемый момент, непроизвольное действие. При этом сам Антон через секунду после эпизода понял, что ему не стоило так задирать руку. Ну что поделать... Рефлекс!
— Что нашло на Набабкина в начале второго тайма, когда «Динамо» счет сравняло?
— В жизни каждого игрока бывают ошибки, которые очень сложно объяснить. А возьмите эпизод в концовке матча, когда Роша зачем-то пропустил мяч и Грулев мог забивать. Что двигало бразильцем в эту секунду? Кому он пропускал? Непонятно. Какое-то замыкание... Что касается Набабкина, конечно, он должен был выбить мяч, сыграть по-другому. Но ему, похоже, никто не подсказал. Будь в воротах Игорь Акинфеев, он бы сориентировал своего защитника. А Тороп, видимо, еще не очень уверенно владеет голосом во время матча. В данном случае голкипер должен был руководить действиями защитника, помочь ему.
— Тем не менее Тороп может занести себе эту игру в актив?
— Конечно. Действовал довольно уверенно. Угадал направление удара Смолова с пенальти. Да и в эпизоде с ошибкой Роши успел выбить мяч из-под ноги Грулева.
— В первом тайме Обляков играл слева, после перерыва перешел на правый фланг. Какая его оптимальная позиция?
— Ивану нужно действовать ближе к атаке. Все данные для этого у него есть. Левого латераля он сегодня исполнял в интересах команды, закрывал бровку. Потом сдвинулся направо. Кадровый дефицит...
— Как вам «Динамо» без Захаряна?
— Конечно, уход Захаряна — потеря. Когда он в порядке, это игрок! Ну что тут еще обсуждать? Сложно найти замену тому Арсену, который так ярко себя проявлял в РПЛ год назад.
— А Карраскаль сможет его заменить?
— Вопрос в том, с каким настроением он будет выступать за бело-голубых. Причем речь же идет не об одной-двух играх, а обо всем сезоне. В ЦСКА он начинал блестяще. А потом мы его начали все реже и реже видеть на поле. Класс-то у него, конечно, есть. Но это игрок настроения. Будет ли он в каждом туре отрабатывать на все 100 процентов? Вопрос без ответа.
— Понимаете, почему Федотов отказался от его услуг?
— Одно время и Карраскаль, и Медина играли, только когда были с мячом. А без мяча терялись, просто обозначали действия в обороне. Не более того. То есть при потере мяча ЦСКА сразу же лишался двух исполнителей в защите. Минус два... И тут я Федотова полностью понимаю. Если человек не слышит требований тренера, тогда он не нужен.
— Но в теории получается, что ЦСКА усиливает конкурента?
— В футболе так бывает. И, как я заметил выше, мы пока не знаем, как проявит себя Карраскаль в «Динамо».
— За армейцев тревожно?
— Понимаете, ЦСКА в таком режиме живет уже года три. Игроки уходят, им ищут замены. Помните, клуб приобрел Языджи, Карраскаля, Медину? Эти футболисты давали результат. Потом турок ушел, колумбиец и парагваец начали затухать. Медине поменяли позицию — он снова заиграл на своем уровне. Я это к тому, что ЦСКА не привыкать постоянно решать кадровые проблемы, находить новичков. Быстро вписывать их в состав. Дай бог, чтобы получилось в этот раз.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
11
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
12
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
13
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
14
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0