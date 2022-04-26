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Сегодня, 10:04

Российские видеоарбитры останутся без офсайдных линий

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Российские видеоарбитры останутся без офсайдных линий.
Фото Федор Успенский

Как стало известно «СЭ», после прекращения сотрудничества между РФС и ведущим провайдером технологии ВАР, компанией Hawk-Eye Innovations, российские видеоарбитры лишатся возможности использовать офсайдные линии при определении положения «вне игры».

Новый провайдер, американская компания Slomo.TV, с учетом технических особенностей своего оборудования не предполагает их применения.

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Как уже сообщал «СЭ», компания Hawk-Eye Innovations уходит из российского футбола. Она считается ведущим провайдером и работает с основными европейскими лигами, а также с ФИФА и УЕФА, обслуживая все главные международные соревнования. Эта компания разрабатывает для ФИФА полуавтоматическую систему определения положения «вне игры», которая уже тестируется на разных турнирах.

Провайдер предоставляет не только технологию, но также оборудование и сотрудников (операторов видеоповторов, помогающих видеоассистентам в ВАР-центре). С уходом Hawk-Eye ее оборудование будет вывезено.

Использование компьютерных офсайдных линий не считается обязательным. В чемпионате России зафиксированы несколько случаев, когда из-за сложных погодных условий было невозможно провести калибровку таких линий. Получается, что в следующем сезоне при новом провайдере это может стать нормой и в каждой игре определение положения «вне игры» станет намного менее точным, чем сегодня.

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 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
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 - : -
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