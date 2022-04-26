Российские видеоарбитры останутся без офсайдных линий

Как стало известно «СЭ», после прекращения сотрудничества между РФС и ведущим провайдером технологии ВАР, компанией Hawk-Eye Innovations, российские видеоарбитры лишатся возможности использовать офсайдные линии при определении положения «вне игры».

Новый провайдер, американская компания Slomo.TV, с учетом технических особенностей своего оборудования не предполагает их применения.

Как уже сообщал «СЭ», компания Hawk-Eye Innovations уходит из российского футбола. Она считается ведущим провайдером и работает с основными европейскими лигами, а также с ФИФА и УЕФА, обслуживая все главные международные соревнования. Эта компания разрабатывает для ФИФА полуавтоматическую систему определения положения «вне игры», которая уже тестируется на разных турнирах.

Провайдер предоставляет не только технологию, но также оборудование и сотрудников (операторов видеоповторов, помогающих видеоассистентам в ВАР-центре). С уходом Hawk-Eye ее оборудование будет вывезено.

Использование компьютерных офсайдных линий не считается обязательным. В чемпионате России зафиксированы несколько случаев, когда из-за сложных погодных условий было невозможно провести калибровку таких линий. Получается, что в следующем сезоне при новом провайдере это может стать нормой и в каждой игре определение положения «вне игры» станет намного менее точным, чем сегодня.