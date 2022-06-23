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Абаскаль сильнее Ваноли в плане тактики и стиля. Что он изменит в «Спартаке»

Максим Никитин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль и Паоло Ваноли.
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Мы изучили, как играли прошлые команды испанца.

Гильермо Абаскаль появился в «Спартаке» настолько неожиданно (между уходом Паоло Ваноли и назначением нового тренера прошлого меньше суток), что вопрос «Кто это?», кажется, звучит до сих пор. Это тоже логично, поскольку намного меньше людей интересуется талантливыми тренерами, чем талантливыми игроками. А если бы интересовались, то наверняка обратили бы внимание на парня, который уже в 28 лет возглавил «Лугано».

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Швейцарский клуб стал для него стал пробой пера, но очень показательной, потому что у Абаскаля сразу появилась возможность провести летнюю подготовку в межсезонье. Правда, это не сильно помогло. В команде он проработал всего полгода — с апреля по октябрь 2018-го. Если включить те матчи (я так и делал), то можно понять, что Гильермо реально экспериментировал: менял схемы (от 3-1-4-2 и 3-5-2 до 4-3-3), ротировал футболистов — и при этом не сильно-то и провалился. В конце первого сезона сохранил «Лугано» в Суперлиге, а во втором допустил три поражения в девяти матчах и пошёл на выход. Для команды уровня «Лугано» результат не ужасный.

Но качество игры оставляло вопросы. «Лугано» слабо прессинговал (прессинг легчайше разваливался), потому первая и вторая линии прессинга двигались вообще несинхронно и хаотично, часто игроки в первой линии сбивались в одну зону и давали гигантское пространство для билд-апа. Плюс команде не хватало быстроты в переходных фазах, хотя Абаскаль во всех интервью говорит о важности этого компонента, без которого вертикализация атакующих действий просто невозможна.

«Образ, который мы себе создали, наиболее близок к футболу, в который я хочу играть. Доминирующий футбол, футбол с владением мячом, в котором команда действует вертикально и может эффективно прессинговать даже без мяча против такой сильной команды, как «Марсель», с ее бесспорным мастерством», — рассказывал Абаскаль в интервью изданию Watson после чуть больше месяца работы с основой «Базеля».

Гильермо Абаскаль. Фото Global Look Press
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press

Между «Лугано» и «Базелем» была работа на разных позициях в «Асколи» и «Волосе». По поводу Италии Абаскаль, кстати, говорил, что здесь должен поработать каждый растущий коуч, потому что на Апеннинах повернуты на тактике. В «Асколи» ему удалось поработать с нынешней звездой «Сассуоло» Джанлукой Скамаккой. Для тех, кто не в курсе дел в серии А: Джанлука в прошедшем сезоне отгрузил 16 голов только в чемпионате и справедливо оценивается в 30 миллионов евро.

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Суть в том, что он высокий (195 см). В течение всей тренерской карьеры у Абаскаля всегда были здоровенные центрфорварды: от громадины Марка Янко в «Лугано» до внушительного Адама Салаи в «Базеле». То есть Гильермо знает, как выстраивать игру с габаритными нападающими, которых в «Спартаке» сразу двое: Соболев и Николсон.

Но чтобы понять, каких игровых принципов придерживается новый тренер «Спартака», снова заглянем в его интервью: «Бывают моменты, когда команде нужно играть быстро, но бывает, что необходимо потерпеть. Случаются моменты, когда необходимо дольше держать мяч у себя, потому что это заставляет соперника нервничать. Иногда, если действовать слишком быстро, то, вероятно, потеряешь мяч, в худшем случае — на своей половине. Это может произойти, когда соперник находится близко к твоим воротам. Но чем больше ты находишься на чужой половине и сохраняешь там спокойствие, тем ты ближе к своему голу и дальше от пропущенного».

Паоло Ваноли. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Паоло Ваноли.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Звучит не очень понятно, но только поначалу. В «Базеле», который я постарался изучить в контексте Абаскаля, Гильермо старался внедрить баланс между быстрыми атаками и промежутками стабильного владения. Команда почти всегда строила атаку низом, через вратаря, но дальше в зависимости от ситуации либо создавала медленное владение с передачами между цертрбеками, либо старалась быстро доставлять мяч высокому форварду (Салаи), который раскидывал мяч партнёрам по атаке.

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Первый матч против «Цюриха» превратился для Абаскаля в кошмар: 2:4 в гостях против конкурента за чемпионство, который уничтожил прессингом и контратаками. «Базель» ужасно прессинговал (точнее, почти этого не делал), терял мячи на своей половине и инертно смотрелся в атаке. Но к концу турнира испанец улучшил владение, прессинг и стабилизировал атаки. В основном они начинались опять-таки низом, затем мяч доводился через опорного (Тауланта Джаки), который опускался к центральным защитникам, на фланги, откуда следовали кроссы в штрафную или создавались комбинации с подключением крайних защитников и форвардов.

Абаскаль точно прокачал «Базель», но все равно остановился далеко от идеалов совмещения владения и быстрых атак, а ещё упустил чемпионство. Они часто выглядели медленно и однообразно, что помогало защищаться соперникам. Но, повторюсь, визуально прогресс казался заметным. Кстати, отдельно отмечу ментальность. В этом смысле «Базель» выглядел обнадеживающе. Команду не смущали неудачи и пропущенные мячи, поэтому они часто забивали, проигрывая по ходу матча. В чемпионате Абаскаль проиграл только дважды — оба раза чемпиону «Цюриху», но если в первый раз сюжет сильно смахивал на «Спартак» — «Енисей» (3:0), где «Базель» выступал в роли красноярцев, то домашняя игра получилась равной. «Цюрих» забил пару нелогичных голов, а «Базель» ничего не реализовывал.

Абаскаль в целом по карьере и конкретно в «Базеле» показывает готовность менять схемы. Только за этот отрезок он попробовал три: 4-3-3, 4-2-3-1 и даже классические 4-4-2. Думаю, некоторые проблемы в «Базеле» крылись в составе. Например, Таулант Джака не показывал требуемого качества для регулятора атак. Он должен был действовать в стиле реджисты, но затормаживал передачи, а ещё, отдавая точную передачу, часто делал ее максимально неудобной для приема, что тоже вредило использованию переходных ситуаций в атаке.

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Кстати, насколько я понимаю, из-за этого летом «Базель» ожидает мощная кадровая перестройка. По словам вице-президента клуба Давида Дегена, команда хочет перейти на более комбинационный стиль. Частью стратегии должен был стать и Абаскаль, но теперь он постарается построить что-то в России.

В любом случае, несмотря на возраст, Гильермо намного более опытный в смысле самостоятельной работы, чем Ваноли. За плечами испанца намного больше тренерской практики и опробованных схем. Он и в целом выглядит сильнее тактически своего предшественника, который чрезмерно акцентировал на правильной ментальности и часто терял сугубо игровые детали. Тем более что в эмоциональности испанец вряд ли далек от Паоло, даже в трансляции по ходу игр слышны его огненные спичи.

Поэтому замену Ваноли на Абаскаля (пусть и вынужденную) нужно воспринимать с позитивом. Новый тренер для развития команды точно более перспективен, чем предыдущий. Но перспективу нужно ещё реализовать.

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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Паоло Ваноли
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