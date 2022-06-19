Станет ли Зиньковский для «Спартака» новым Цымбаларем? Все перспективы для этого есть

Рабинер — об одном из самых громких трансферов лета в РПЛ.

...Октябрь 2020-го. Мне выпадает большое профессиональное и человеческое счастье — брать большое интервью у Александра Градского. О футболе, огненным поклонником которого был знаменитый певец. И как мощно высказывался на родные ему музыкальные темы, так же — и о любимом «Спартаке», и вообще об игре. Их споры с другом, Евгением Ловчевым, иногда заканчивались тем, что Градский восклицал: «Да ты ничего не понимаешь в футболе!», а Евгений Серафимович парировал: «А ты — в музыке!»

Так вот, очень страстный монолог во время беседы Градский посвятил тому, что в «Спартаке» действительно ничего не понимают в футболе, если, пригласив в команду Александра Соболева, не берут ему на подмогу из тех же «Крыльев» помощника — Антона Зиньковского. Потому что с ним Соболев будет вдвое сильнее.

С тех пор прошел год и восемь месяцев. Умер Градский. А «Спартак» наконец, кажется, сделал то, что грандиозный певец призывал его сделать давным-давно. Добавил к Соболеву, уже не просто закрепившемуся у красно-белых, а ставшему одним из их лидеров, — Зиньковского. Успевшего за это время прокатиться вниз и снова вверх на лифте российского футбола.

В советские годы, когда Градский заболел футболом, таким, как Антон, придумали хорошее определение — «игровичок». Это тренерам и аналитикам нужно знать еще множество составляющих футболиста, чтобы сделать вывод о его качествах и перспективах, а тем, кто просто любит футбол как игру, этого слова достаточно, чтобы понять главное. В случае со «Спартаком», где «игровичков» всегда особенно любили, в разные времена были Хусаинов и Папаев, Черенков и Цымбаларь, Кечинов и Джано... Они могут играть на разных позициях, но их озорство и нестандартность, любовь к дриблингу и острым передачам — это как раз то, что заставляет болельщика подскакивать с кресел, даже если гола не случается.

Поэтому Зиньковский, третий ассистент чемпионата России-2019/20 и первый — первенства-2021/22, переходит туда, где люди ему будут рады. Тем более — после ухода Зелимхана Бакаева в «Зенит». Клуб, который, по многочисленным разговорам людей из футбольного мира, претендовал и на Зиньковского. Да и не мог не претендовать, потому что в Санкт-Петербурге стремятся взять к себе все лучшее, что есть в российском футболе.

Но Антон выбрал «Спартак». Можно сказать — пошел по пути наибольшего сопротивления, поскольку в современных условиях «Зенит» — это фактически гарантия того или иного трофея в каждом сезоне, а «Спартак» если что-то и гарантирует, то огромный ажиотаж и гигантскую амплитуду болельщицких эмоций. Последним футболистом, который предпочел «Спартак» «Зениту», был Георгий Джикия. Теперь он — капитан красно-белых и безоговорочно основной защитник сборной России.

Лично с Зиньковским мы не знакомы, но и по телевизионной картинке во время матчей, и по интервью он представляется мне очень позитивным человеком, с лица которого редко сходит улыбка. Кто-то может принять это за инфантилизм, но биография полузащитника от этой мысли отталкивает. Хотя бы тем фактом, что после вылета «Крыльев» из премьер-лиги в 2020-м он, повторяю, третий ассистент РПЛ, не заторопился на повышение куда глаза глядят, а сначала возглавил шествие самарцев обратно в элиту, а затем выдал отличный сезон уже в ней. Поди стань лучшим по голевым передачам во всем топ-дивизионе, играя еще в прошлом сезоне в ФНЛ! А он стал.

Может, в силу моей увлекающейся натуры и порой необоснованного оптимизма, но появилась у меня относительно перехода Зиньковского ко многому обязывающая ассоциация с еще одним игровичком. Ильей Цымбаларем. Тот, правда, был левшой, а Антон — правша. Но оба — технари, у обоих рот до ушей, от обоих пахнет морем: Цыля родился, вырос и приехал в «Спартак» из Одессы, а Зиньковский из другого города, обладающего командой «Черноморец» — Новороссийска. И в каждый отпуск туда приезжают, и с отцом и его друзьями ходят в баню, и в честь папы он сделал первую свою татуировку — якорь.

Цымбаларь, правда, приехал в «Спартак» зимой 1993-го, когда ему было 23 года, а Зиньковский прибывает из Самары, когда ему уже 26 — во что сложно поверить, глядя на его почти детское, веселое, безмятежное лицо. Возраст — одна из немногих вещей, которые смущают. Способен ли он будет уже после 25 лет перестроиться на психологию футболиста топ-клуба — пусть Самара в минувшем сезоне и финишировала выше красно-белых?

Зато оба находились почти всю предыдущую карьеру в условиях, когда могли играть в свое удовольствие, никто им по части красоты и импровизации руки не выкручивал. А все потому, что тренерами были атакующие и свободные по части игровой модели люди: у Цымбаларя в Одессе — Виктор Прокопенко, у Зиньковского в Самаре — Игорь Осинькин. И тот «Черноморец», и эти «Крылья Советов» редко претендовали на что-то высокое, но всегда стремились подать народу зрелище. Эти два футболиста были в процессе его создания заводилами.

Цымбаларь, если мне не изменяет память, тоже начинал в «Спартаке» на фланге — причем том же, левом, где играет Зиньковский. А свободу Илья получил, когда доказал Олегу Романцеву способность импровизировать не в ущерб, а напротив, на пользу команде. Сколько на это потребуется Антону? Логику Романцева можно было хотя бы отчасти, глядя за динамикой его карьеры, просчитать. Логику Гильермо Абаскаля — пока нет, поскольку мы пока вообще не видели 33-летнего испанского тренера в действии. Как он видит Зиньковского? Какое место ему отводит? Ответ узнать только предстоит. Как и реакцию самого Антона на переход туда, где ему придется столкнуться с совершенно другим уровнем конкуренции. Требований — не говорю, поскольку они и у Осинькина очень высоки. И Зиньковский им полностью соответствует уже на протяжении многих лет.

Все партнеры любили Цылю, его одесский юмор был добр и объединял команду. У Зиньковского, судя по всему, человеческие качества тоже в порядке — мне для этого хватило чтения пары абзацев в недавнем интервью «СЭ» о директоре школы «Чертаново» Николае Ларине — и, в частности, прозвучали абсолютно честные, и, на мой взгляд, правильные слова: «Посмотрите, сколько наших выпускников сейчас играют в премьер-лиге, в ФНЛ... Если бы не Ларин, большинство ребят вообще никуда бы не пробились. И я в том числе». Сейчас, когда Ларина судят, эта реплика благодарного ученика заслуживает уважения.

Надеюсь, Антон не разучился мечтать — хотя и произнес в той беседе насторожившую меня фразу в ответ на вопрос, уехал ли бы он в команду-середняк АПЛ или серии А или на зарплату в полтора раза больше — в «Зенит» или «Спартак»: «Было бы 23 — я бы уже бронировал билеты в Европу. А так...»

А так — «Спартак». Зная нынешние отношения агента Зиньковского, Павла Андреева, как со «Спартаком», так и с Самарой, неудивительно, что Антон оказался именно в Тушине. По ощущениям — это то, что надо. Надеюсь, что за ощущениями последует и игра.

И было бы красиво, чтобы «Спартак», комментируя приход Зиньковского, отыграл в роликах и соцсетях тему памяти Градского. Памяти, которую надо хранить.

И чтобы потом Антон оказался достоин надежд мэтра. Потому что никакие «реплики из зала» не стоят того, что происходят на самой сцене.