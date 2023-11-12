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«Если бы Мостовой забил в концовке — был бы шедевр! Но ничья закономерна». Кобелев — о битве «Зенита» и «Краснодара»

Александр Львов
Обозреватель
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Андрей Мостовой
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Андрей Кобелев рецензирует главный матч первого круга РПЛ.

Как-то Олег Романцев мне признался, что очень хотел видеть в своем «Спартаке» Андрея Кобелева. «Думающий, нестандартный парень. Он бы и в нашей полузащите не затерялся, — говорил Олег Иванович. — Но не сложилось...» А спустя годы судьба свела их в тренерском штабе «Динамо».

— Жаль, недолго удалось вместе потрудиться, — вздыхает Андрей Николаевич, когда я напоминаю ему о том времени. — Вот уж у кого стопроцентное чутье на игроков! Ведь это Романцев тогда для нашего футбола открыл Мигеля Данни, который потом и в «Зените» блистал.

— Да ты и сам в свое время в «Зените» не на последних ролях был. Так что за кого болел в матче с «Краснодаром», и не спрашиваю.

— Вот удивил, — смеется Кобелев. — Три сезона в Питере отыграл, кубок туда с командой привозил, да еще выводил ее на поле с капитанской повязкой — такое не забывается! Так что извини, мне «Зенит» и сейчас не чужой. Тем более что свой первый матч за «Динамо» я, еще 16-летний паренек, провел именно с «Зенитом».

Эдуард Сперцян и&nbsp;Нуралы Алип. «Краснодар» не просто выстоял против «Зенита». «Быки» доказали, что достойны золота РПЛ

— Признайся, ничья с «Краснодаром» не порадовала?

— Конечно, питерские болельщики ждали от «Зенита» только победы. Тем более в таком принципиальном матче. Но лично я считаю, что результат абсолютно справедлив и закономерен. И он еще раз подтвердил: в борьбу за золото включился достойный соперник, способный любому испортить чемпионское настроение.

— В чем сегодняшние плюсы «Краснодара»?

— В том, что команда четко знает, как добиваться поставленной задачи и набирать очки. И в этом чувствуется рука Владимира Ивича, который откровенно признается: для него прежде всего важен результат. Именно такой мы и увидели его команду на «Газпром Арене».

— Хочешь сказать, что «Краснодар» заранее держал в уме ничью? Ведь первый опасный момент у ворот Кержакова они создали только минут за 15 минут до перерыва, а до этого лишь оборонялись.

 — Это ни о чем не говорит. Было ясно, что «Зенит» сразу пойдет вперед, навяжет борьбу, постарается забить быстрый гол. И здесь для «Краснодара» важно было не дрогнуть, выстоять, стараясь поймать хозяев на контратаке.

— То есть Владимир Быстров, который сказал в перерыве, что первый тайм прошел по сценарию Ивича, прав?

— Пожалуй. Было ясно, что «Краснодар» не помчится вперед сломя голову — это не его игровой козырь. Он будет держать удар и ловить свой момент. Это и случилось ближе к перерыву, когда Сперцян получил отличную возможность открыть счет.

Игровой момент в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. «Зенит» — «Краснодар». Лучший матч нашего футбола

— Такой же шанс забить был и у Сергеева, но он его упустил. Это издержки нервозности?

— Вполне возможно. Как правило, в матчах такого накала игра идет до забитого гола, который заставит одного из соперников поменять тактику. Отсюда и огромное напряжение, которое сбивает прицел.

— Поэтому Семак после гола Сперцяна вместо Сергеева и Мантуана выпустил Изидора и Мостового?

— В таких ситуациях тренер всегда ищет ходы для усиления атаки. Тем более, располагая крепкой обоймой состава, у Семака такая возможность есть. И это заметно обострило атаку усилившего напор «Зенита».

— Гол Сперцяна — недоработка защитников, которые не успели подстраховать Кержакова после удара Кордобы?

— Формально — да. Но в таких ситуациях что-то предугадать заранее практически невозможно. Я бы отметил Батчи, выдавшего классный пас на ход Кордобе. Пожалуй, вот здесь защитникам чутья не хватило.

— Ответный мяч Кассьерры стал результатом мощного давления «Зенита». Что же мешало ему вести игру в таком ключе с самого начала?

— Мешал «Краснодар», который сумел навязать борьбу по всему полю, сводя до минимума пространство для маневра Барриосу, Венделу и Клаудиньо. Это тоже была часть тактического плана Ивича, от которого команда не отступала. И это работало.

— Попадание Мостового в штангу на 92-й минуте и шквал атак в концовке не говорят о том, что «Зенит» был ближе к победе, чем «Краснодар»?

— Если бы Мостовой забил, это был бы игровой шедевр — как он в штрафной и на скорости обыграл двух защитников! Что касается обсуждения того, кто был ближе к победе... Футбол не терпит сослагательного наклонения. Это был матч достойных соперников — с яркой игрой, интересными ходами и настоящей мужской борьбой.

— Согласен с Аршавиным и Быстровым, назвавшими лучшим игроком матча Алипа?

— Я бы не стал в такой встрече выделять кого-то одного. В «Зените» мне понравились Вендел, Клаудиньо, Родригао, Барриос. В «Краснодаре» — Сперцян, Алонсо. А еще Тормена, хотя его все-таки сумел продавить Кассьерра. Но главное — было интересно то, как будет выглядеть «Краснодар» на фоне «Зенита» в Питере.

— И каковы впечатления?

— В споре за золото «Зениту» противостоит клуб, который точно знает, какая игра нужна ему для больших побед. А вот насколько он готов к давлению и напряжению в этой борьбе, покажет вторая половина чемпионата. Конечно, у «Зенита» в этом плане опыта побольше. Значит, тем интереснее будет борьба!

Андрей Кобелев (футбол)
Андрей Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
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Убедительная ничья. «Зенит» и «Краснодар» провели качественный матч, но никто не наиграл на победу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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