Убедительная ничья. «Зенит» и «Краснодар» провели качественный матч, но никто не наиграл на победу

Обозреватель «СЭ» — о главном противостоянии первого круга.

После первого тайма этого золотого матча первого круга у меня возник редкий спор в переписке с коллегой по «СЭ» Константином Алексеевым, с которым у нас обычно взгляды на футбол почти не расходятся. Шеф отдела футбола нашего издания оказался от игры в восторге: «Очень высокий, кайфовый уровень. Высоченный темп, уровень единоборств».

У меня было иное мнение, по крайней мере о первом получасе. Да, в профессиональной среде любят оперировать такими категориями, как интенсивность, которая действительно выглядела крутой, и Валерий Карпин как главный тренер сборной вряд ли мог быть чем-то недоволен. Почти не сомневаюсь, что тренерам, аналитикам, другим людям изнутри футбола матч на «Газпром Арене» «зашел» с самого начала.

Но я ставлю себя на место обычного болельщика, которого мало интересует интенсивность и прочие мудреные термины. А интересует — зрелище. Поэтому, когда футбол идет без моментов, озорства, вдохновения, творчества — лично я не могу этим восхищаться. А в первые тридцать минут было именно так. В тот период рубилово шлолютое, а игра в ее первородном смысле отсутствовала. Организация и осторожность били в одну калитку выдумку и красоту.

«Потому что встречали очень качественно, — возражал мне Алексеев. — Очень плотно на ногах сидели». С этим я соглашался, конечно. Но с чем согласиться не мог — так это с тем, что хорошее качество обороны обнулило созидание обеих команд.

Однако с получасовой отметки, когда «Краснодар» дважды создал моменты при угловых, ситуация начала меняться, а с компенсированного времени первого тайма и до конца игры — изменилась уже бесповоротно. С этого момента мы увидели действительно матч лидеров, претендентов на чемпионство. Второй тайм был смелее, гармоничнее, полнокровнее. В нем наконец появился сюжет.

Сутью его стало то, что «Краснодар», наработавший на гол всей предшествующей игрой и забивший его, вдруг испугался собственной смелости. И словно сам не поверил, что побеждает «Зенит» в гостях в матче такой важности. Продолжи он играть так, как до того, — очень вероятно, что хозяева не смогли бы сравнять. Но «быки» изменили себе, полностью отдали мяч и инициативу зенитовцам. После чего были наказаны, а могли и вовсе проиграть.

Но закончилось все так, как по игре и должно было, если брать матч в целом, а не отрезками.

Сергей Семак и Владимир Ивич. Фото ФК «Краснодар»

Недаром ни Семак , ни Ивич не сказали, что должны были выигрывать

Главный мой вывод из этих 1:1 — «Краснодар» перестал быть мягкой игрушкой в ключевых матчах и научился играть на результат. Да, он не был совершенен, потерял нить игры после своего гола и замен — но сейчас мы видим в форме «быков» взрослую, зрелую команду. И это, конечно, плоды работы Владимира Ивича.

В первом тайме гости были лучше в целом (больше наработали на гол), во втором — до забитого мяча. Потом могли и уступить, но ведь и «Зенит» не играл плохо и очень хотел победить - вспомните, с какой яростью Матео Кассьерра и Вендел вырывали мяч у Матвея Сафонова после гола, что о многом говорило. И почти 47 тысяч зрителей на Крестовском при закрытой крыше и мощной акустике - это серьезная поддержка.

У «Краснодара» выделю Хуниора Алонсо и Жоау Батчи. Первый оказалсябезупречен в обороне (за Кассьеррой не успел его партнер по центру защиты Тормена, который весь остальной матч тоже был в большом порядке) и пасом между линиями на Батчи запустил голевую атаку. Второй набросил мяч на голову Эдуарду Сперцяну в лучшем моменте первого тайма и тонко катнул в штрафную под полуудар-полупрострелДжону Кордобе перед голом «Краснодара».

Мяч забил Сперцян, и молодец, что, с первого раза попав в Михаила Кержакова, доработал эпизод до конца и добил головой (ведь даже там Неманья Эракович чуть не выбил с линии). Но не могу сказать, что талантливый армянин меня в этом матче восхитил. Пара его падений, выглядевших как симуляции, когда он валился на траву и хватался за голову, хотя удары были по другим частям тела, расстроили. А вот Никите Кривцову за то, что не упал после удара по ногам в чужой штрафной и пытался довести эпизод до конца, — респект. Я всегда буду за фейр-плей, а не за «маленькие футбольные хитрости», позволяющие заработать пенальти или красную для соперника.

«Зениту» не повезло в моменте с Андреем Мостовым, сотворившим на исходе матча красоту, — это безусловно. Могли хозяева выиграть? Конечно, могли. Но если говорить по матчу в целом, то ничья выглядит справедливым исходом. И недаром ни Сергей Семак, ниВладимир Ивич после финального свистка не сказали, что должны были победить.

А у команды из Санкт-Петербурга отмечу Кассьерру и Нуралы Алипа, которого Андрей Аршавин с Владимиром Быстровым, выбиравшие официально лучшего игрока матча, таковым и признали. И вот тут — несколько слов уважения главному тренеру «Зенита».

Помните, как весной молодого казаха никто не воспринимал всерьез? А Семак что-то видел, терпел, ждал, оставил в команде. В этом сезоне главный тренер «Зенита» не купился на яркую обертку в виде защитника олимпийской сборной Бразилии РобертаРенана, а после кучи его привозов плотно посадил его на лавку и начал стабильно доверять Алипу. И даже возвращение после травмы Родригао на его позицию не повлияло. Важность решения Семака — в том, что он сделал выбор в пользу «не шашечек, а ехать». И неважно, что Ренана можно продать за большие деньги, а в этом смысле на тренера могут поддавливать из клуба. Пока авантюрист-бразилец играл, «Зенит» регулярно терял очки. Без него все определенно наладилось.

А как насчет терпения в отношении Кассьерры и неразочарования в нем Семака по итогам прошлого сезона? В итоге мы видим лучшего, с хорошим отрывом, снайпера чемпионата, реализация у которого — просто бронебойная. И полноценную, хоть и другого плана, замену Малкому. Вчера вот опять забил, причем сравнял счет, а ведь проиграй дома «Зенит» — и для него при «минус пять» ситуация стала бы намного сложнее. И пусть кто-то скажет, что такой Кассьерра — это не заслуга Семака.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Ноль ошибок и абсурдных потерь. Играли две обучен ные команды

Еще одно наблюдение — за исключением маленького абсурда в виде аута Сергея Петрова (стоившего ему же, припустившему за соперником, травмы), полное отсутствие глупых ошибок у обеих команд.

Оба гола были забиты трудом атаки, а не из-за ляпов обороняющихся. Кстати, интересно было бы разобраться, как Вильмар Барриос перед голевым навесом на Кассьерру оказался на правом краю у чужой штрафной. Опорника «Зенита» там явно не ждали, и этот нестандартный ход все в той атаке и решил. Как и два подряд прекрасных паса Алонсо и Батчи перед голом «Краснодара».

Только так оказалось возможным довести мяч до Кордобы, которого весь матч держали клещами, не давали ни сантиметра. И, думаю, не в последнюю очередь поэтому Семак решил сыграть в три центральных защитника. Ведь, кроме Кордобы, стабильно конкретику в «Краснодаре» в этом сезоне не дает никто. Даже Сперцян, у которого до этой встречи было, да, 6+1, вот только четыре из них — с пенальти. Никто другой не набралбольше трех очков по «гол плюс пас». И с Кордобой во всех эпизодах, кроме одного, «Зенит» справился.

Чего не скажешь о «Краснодаре» и Кассьерре — он ведь, кроме гола, еще раз совсем рядом пробил. Но все это — только после замены Кривцова на Кади Борджеса, у которого, кстати, перед ударом Матео из-за штрафной мяч и отобрали. А стартовый состав «быков» не позволял ни Кассьерре, ни Ивану Сергееву ничего, и последнего Семаку пришлось заменить.

За 90 минут не произошло ни одной быстрой атаки с большим числом наступающих, чем защищающихся. А почему? Не было абсурдных потерь. Не было позиционной наивности, когда игроки располагались бы уязвимо для быстрых встречных атак после отбора.

Это говорит об уровне и качестве игры соперников, и вот тут с коллегой Алексеевым я полностью согласен. И действительно прихожу к выводу, что скука первого получаса — результат скорее строгости и обученности обеих команд, а не неумения или нежелания рисковать и творить. Потом, когда ушла свежесть и появилось хоть какое-то пространство, возникли острота, моменты и, как результат, голы.

В итоге получился качественный, сбалансированный матч с закономерным, считаю, исходом. Хотя если бы Андрей Мостовой после красивого обыгрыша Эктова попал не в штангу, а чуть левее — это был бы эффектный финал. И тогда этот Мостовой стал бы чуть-чуть тем Александром, Царем. И удар-то вышел хороший. Не повезло. Но уверен, что в другой ситуации, если парень продолжит так же играть, обыгрывать, бить, Мостовому воздастся.

«Краснодар» этим матчем показал, что борьба за золото для «Зенита» в этом сезоне будет намного более серьезной, чем в пяти предыдущих. А команда Семака дала понять:даже дремля целый час, в критической ситуации она способна проснуться и накрыть сильного соперника едва ли не с головой.

Еще один важный момент — высочайший класс судейства показал Сергей Карасев, который и не свистел лишний раз, и не швырялся карточками, хотя в первом тайме пару-тройку раз основания для того у него были. Арбитр выбрал идеальную тактику — быть самым незаметным человеком на поле. В таких матчах так и надо. Ведь, расстарайся он по части желтых до перерыва, дальше пришлось бы доставать красные. И тогда бы вопросы к его работе у клубов появились неизбежно. А так их нет и не может быть. Главный металлист нашего судейского корпуса руководствовался лучшим для арбитра принципом (который, как я понимаю, и Милорад Мажич проповедует): «Не навреди!» И не навредил. Всем бы так!

А обеим командам в таких матчах для победы надо было сделать нечто большее. «Краснодару» — не малодушничать после своего гола. «Зениту» — не осторожничать до.

Поэтому при хорошей в целом игре никто победы не заслужил. И наверху таблицы сохранился статус-кво.

И знаете, чего мне почему-то захотелось? Вынесенного за рамки 30 туров золотого матча между этими клубами. Как в 1996-м между «Спартаком» и «Аланией». Как в 2002-м между «Локомотивом» и ЦСКА.