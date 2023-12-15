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Головин — лучший футболист России в 2023 году. Покоряет лигу 1 и проводит блестящий сезон

Полузащитник «Монако» Головин стал футболистом 2023 года по опросу «СЭ»
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Футболист Александр Головин
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Головин выступает во Франции уже шестой сезон, и его карьера вызывает двоякое ощущение. С одной стороны, мы ожидали от Александра большего. Помните же разговоры о «Монако» в качестве трамплина, а дальше пойдут «Челси», «Ювентус», на крайний случай — «Боруссия»? В мае нашему легионеру исполнится 28 лет. Самый расцвет, но топ-клубы в таком возрасте обычно берут полноценных звезд европейского масштаба. Подходит ли наш полузащитник под это определение?..

Александр Головин. Александр I. Головин — лучший футболист года по опросу «СЭ»

С другой стороны, за последние лет пять полевого футболиста сильнее среди россиян не было. Да и в нынешнем сезоне Александр чудо как хорош. В лиге 1 Головин лучший по пасам вразрез и передачам в штрафную, входит в пятерку по голам без учета пенальти и созданным моментам. При этом остается крайне полезным для своей команды при игре без мяча — среди вингеров и атакующих хавбеков топ-5 лиг Европы за последний год Саша входит в 5 процентов лучших по перехватам и в 15 по отборам. Так что в 2023-м экс-армеец находится в прекрасной форме — почти не получает травм, а к привычной работоспособности присовокупил эффективность и эффектность в атаке.

«Головин — исключительный футболист, — мнение тренера «Монако» Ади Хюттера. — Он способен бегать 90 минут без остановки, находится в отличных кондициях. Это креативный футболист с отличной правой ногой. Думаю, что Александр еще может добиться больших успехов, надеюсь, и дальше станет действовать так же решительно».

Сейчас можно смело говорить, что нынешний сезон — лучший во всей французской карьере Головина. Вполне вероятно, что и лучший в принципе. Команда идет третьей в таблице, отставая от лидирующего «ПСЖ» на шесть очков. Саша же третий раз подряд признается игроком месяца в «Монако». Да, лига 1 — не сильнейшее первенство в Европе, но все же уровень там очень серьезный, и наш легионер ему не просто соответствует, а еще и выделяется на общем фоне.

Александр Головин (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Монпелье&raquo; (2:0). «Головин — это Модрич из «Монако»». Что пишут во Франции про игру российского полузащитника

«Первые два года получились трудными, потому что мне следовало привыкнуть к жизни в новой стране, понять, как показывать свой лучший футбол в лиге 1, — говорил Головин пресс-службе «Монако». — Но с тех пор появилась возможность продемонстрировать то, на что я способен. Теперь же все складывается как нельзя лучше. У нас очень дружный коллектив, мы как одна большая семья! Так что сейчас идеальное время, чтобы показать лучшую версию себя».

Сам Александр сохраняет присущую ему скромность и говорит, что его последние успехи — следствие в первую очередь общекомандного прогресса. Это так, при Хюттере «Монако» наконец-то сбалансирован, плюс в атаке вместе с Головиным есть подбор ярких исполнителей: Бен Йеддер, Балогун и Минамино. Но все-таки именно игра российского полузащитника — хребет нынешнего «Монако», парень и отрабатывает в центре поля, и креативит, и забивает сам. Человек-оркестр.

Футболист Александр Головин
Фото AFP

Во Франции говорят, что Головин наконец-то реализовывает свой потенциал. И это напрямую связано с тем, что Александр перестал регулярно получать травмы, которые тормозили развитие все последние годы. С лета 2018-го по декабрь 2022 года у россиянина случилось 14 повреждений, из-за которых он пропустил 43 матча. В 2023-м же — всего два.

«Последние полтора года я упорно работал над тем, чтобы свести к минимуму количество травм и максимально уберечь себя от мышечных повреждений, которые преследовали меня в прошлом, — рассказал Головин. — В этом сезоне продолжил двигаться в том же направлении. Мы провели качественную подготовку, что также положительно повлияло на мою форму».

Александр Головин (в&nbsp;центре). «Великий архитектор победы». Что пишут во Франции про яркую игру Головина

Очень хочется верить, что Саша все же успеет проявить себя в сильном европейском первенстве за пределами Франции — в том числе, покажет класс в Лиге чемпионов. Но разговоры об этом если и начнутся, то не раньше лета 2024-го. А пока нам остается пожелать Головину еще большего прогресса и официально признать — лучшего футболиста в России сейчас просто нет.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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