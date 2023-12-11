Тренировал Головина, вывел Испанию на Евро и рассорился с Луисом Энрике. «Сочи» приглашает Морено

Рассказываем о специалисте, который ведет переговоры с черноморским клубом.

Тактический гик

Пригласить в клуб-аутсайдер РПЛ бывшего тренера сборной Испании, да еще находящегося в полном расцвете сил, — это, бесспорно, крутая история. Но не самая однозначная сразу по нескольким причинам. Во-первых, нужно дать результат, принимая кризисную команду в неизвестном чемпионате. Во-вторых, есть послужной список Роберта Морено, у которого к 46 годам не самый большой опыт самостоятельной работы.

С другой стороны, никогда не игравший на профессиональном уровне уроженец Оспиталета — человек, сделавший себя сам. В первый раз он попробовал тренировать в 14 лет школьников из младших классов, а потом стал одним из тех, кто первым развивал в Испании скаутинг и видеоанализ. Он даже пробовал на тренируемых им детских командах то, чему учился, изучая соперников.

Продвигаясь по ступенькам тренерской профессии с самого низа, Морено параллельно успел поработать водителем такси, трудился в магазине и клерком в банке. А еще получил высшее образование в области торговли и международных отношений. Что до учебы в футбольной сфере, то уже в 25 лет Морено стал обладателем тренерской лицензии УЕФА Pro. Он и сам учил других, проводя подготовительные курсы по анализу соперников и консультируя различные молодежные клубы.

Морено был настоящим тактическим гиком, который уделял огромное внимание тактическим разборам, анализу больших объемов данных и компьютерному моделированию. Аналитический подход — то, что сблизило Роберта с Луисом Энрике, когда тот работал в «Барселоне-Б». Они познакомились в 2008-м, а два года спустя в карьере Морено началась новая глава.

«За полчаса до финала ЧМ-2010 между сборными Испании и Голландии мне позвонил один из тренеров «Барселоны» Жоан Барбара и сообщил, что для «Барсы Б» требуется новый аналитик и что завтра мне позвонит Луис Энрике. Так и случилось. А потом была встреча с Альбертом Валентином, и через несколько дней я получил официальное предложение. В то время работал в банке, и едва ли не каждый спрашивал меня, что я творю и зачем меняю спокойную работу на ту, где нет никаких гарантий. Для меня и моей жены было очевидно, что футбол — моя страсть. И нужно рисковать. Хотя я мог оказаться на улице без денег. Но сейчас мы оба рады, что приняли то решение», — вспоминал о том периоде Морено.

Роберто Морено в сборной Испании. Фото Global Look Press

Предательство или несправедливость?

Упоминание супруги — совсем не случайно. Она всегда и во всем поддерживала Роберта, про которого говорили, что он может просматривать видео до тошноты. Жена стала одним из основателей издательства, в котором выходили футбольные книги, интересные профессиональному сообществу, за авторством тренеров различных испанских клубов. Там вышла и работа Морено «Мой рецепт 4-4-2». И это, по сути, труд о принципах работы тренера.

Написавший к ней предисловие Энрике тоже стал для Морено близким человеком. Как писал в свое время знающий все о жизни «Барселоны» Mundo Deportivo, их дружба нерушима и они неразлучны. По крайней мере, так было на протяжении многих лет. Во второй и в главной командах «Барселоны», в «Роме» и «Сельте», и, наконец, в сборной Испании, которая и рассорила двух тренеров.

Разбираться в деталях той истории, полной слез, боли и взаимных обид, — занятие бесперспективное. Есть люди, которые считают Морено предателем. Другие, напротив, уверены в его правоте и в том, что с ним поступили несправедливо. Как бы там ни было, конфликт случился вокруг поста главного тренера, который Энрике оставил в тяжелейший период своей жизни — когда умирала его маленькая дочь.

«Красная фурия» под началом Морено с блеском выиграла отборочный турнир на Евро-2020, причем после пары игр в роли и. о. специалист подписал полноценный контракт, срок которого был рассчитан до континентального первенства. Видимо, мечта о Евро и оказалась тем самым вопросом, который испортил отношения двух каталонцев. Морено говорил, что в любой момент с радостью уступит пост своему другу, если тот решит вернуться. А когда это случилось, выяснилось, что помощник хочет отработать на Евро самостоятельно. Энрике посчитал такую позицию предательством и, посоветовавшись с другими членами штаба, принял решение прекратить сотрудничество.

Александр Головин и Роберто Морено. Фото Global Look Press

Два увольнения

В общем, кто бы ни был прав в той истории, она тоже открыла новую главу в жизни Морено, а его первой самостоятельной работой на клубном уровне стал «Монако». Тренера тогда очень заинтересовал проект монегасков, ориентированный на развитие и последующую продажу молодых игроков.

Александр Головин играл при испанце постоянно и столь же регулярно менял позиции, в среднем пробегая за игру по 13 километров. Он мог стать опорным хавом, атакующим полузащитником или вингером, причем Морено считал, что справа, контролируя мяч рабочей ногой, российский легионер может быстрее исполнять задуманное.

В «Монако» тогда изменилось многое. Начиная с жесткой дисциплины и заканчивая особым вниманием к тактике. Морено в каких-то моментах едва ли не водил игроков за руку по полю, разъясняя их задачи, а также много внимания уделял соперникам, разбирая каждого оппонента. Только от его работы в княжестве осталось чувство недосказанности. Во-первых, из-за пандемии чемпионат Франции так и не доиграли, поэтому в боевых условиях назначенный на свой пост в декабре 2019-го Морено отработал всего несколько месяцев. Во-вторых, в разгар подготовки к новому сезону «Монако» решил поменять испанца на более опытного Нико Ковача, о чем уволенному специалисту сообщили после проведенной им тренировки.

Фото Global Look Press

Морено оставался без работы целый год и только летом 2021-го возглавил «Гранаду». Тот опыт точно получился отрицательным, и в марте 2022-го тренера отправили в отставку. У команды было шесть поражений в семи последних турах и ноль побед с начала года, а также вылет из кубкового турнира от представителя четвертого дивизиона. И это было слишком крутое падение после работы Диего Мартинеса — самого успешного тренера в истории «Гранады», который довел команду до четвертьфинала Лиги Европы.

«Эта команда достигла вершины, теперь ей предстоит прыгнуть на Луну», — говорил Морено после своего назначения. Но давление оказалось слишком большим, и примерно с седьмого тура фанаты скандировали: «Роберт, уходи!» В ответ на пресс-конференции тот напомнил, что Мартинес не вернется. И это точно не понравилось болельщикам. Как и ряд других высказываний тренера, который так и не стал в клубе своим. Поэтому — в отличие от сборной и «Монако» — никто из футболистов не плакал после его увольнения.

В «Сочи» Морено, возможно, будет проще. Его приглашают не после Владимира Федотова, а после цепочки неудач наследников нынешнего тренера ЦСКА. Здесь и близко нет испанского влияния болельщиков. Давить будет только результат, и если Роберт его даст — это перезапустит его карьеру.