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Александр I. Головин — лучший футболист года по опросу «СЭ»

Александр Головин признан лучшим футболистом 2023 года в России
Отдел футбола «СЭ»
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Футболист Александр Головин
Александр Головин.
Фото AFP
Полузащитник сборной России и «Монако» выиграл наше престижное голосование и завоевал приз лучшему игроку календарного 2023 года.

Премия «Лучший футболист года в России» вручается «СЭ» восьмой год подряд. Предыдущими обладателями награды становились Федор Смолов (тогда — «Краснодар», 2016), дважды Квинси Промес («Спартак», 2017, 2022), дважды Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019), Никола Влашич (ЦСКА, 2020) и Сердар Азмун («Зенит», 2021).

Напомним, что право претендовать на нашу премию имеют все футболисты независимо от гражданства, которые в 2023 году выступали в РПЛ, а также игроки национальной команды России из зарубежных чемпионатов. По традиции победителю будет вручен приз — наш российский «Золотой мяч».

Александр Головин. Головин — лучший футболист России в 2023 году. Покоряет лигу 1 и проводит блестящий сезон

Премия «Футболист года» от «СЭ» с полным правом может считаться самой объективной и авторитетной. Причина в том, что в открытом и абсолютно прозрачном голосовании задействованы четыре независимые группы выборщиков, чьи голоса распределены в равных долях. Это:

— 16 тренеров клубов РПЛ;

— 16 топ-менеджеров;

— 16 журналистов «СЭ»;

— болельщики, которые принимали участие в голосовании на сайте sport-express.ru, голосуя за кандидатов из расширенного списка.

Каждый выборщик назвал свою пятерку лучших — игроки получили баллы соответственно от 5 до 1. В опросе болельщиков они достались пяти лучшим футболистам по итогам голосования. Ниже вы можете ознакомиться с общими итогами и увидеть индивидуальный выбор каждого эксперта.

На сей раз главное противостояние шло между Головиным и Федором Чаловым из ЦСКА. Но серьезной борьбы не получилось, итоговая разница огромна — 138 баллов. Столь большой (те же 138 пунктов) ранее она была только однажды — в 2020 году, когда Влашич опередил Алексея Миранчука. Все группы сошлись во мнении — Головина на первое место определили и тренеры, и менеджеры, и журналисты, и болельщики.

Хавбек «Монако» набрал 232 балла, у Чалова — 94. Третьим в общем зачете стал спартаковец Квинси Промес (84). Вендел из «Зенита» — четвертый (82), а Джон Кордоба из «Краснодара» — пятый (60).

Александр Головин (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Монпелье&raquo; (2:0). «Головин — это Модрич из «Монако»». Что пишут во Франции про игру российского полузащитника

В уходящем году Головин:

— забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач в 36 официальных матчах за «Монако»;

— установил личный рекорд результативности за год — в 2019-м он отличился восемь раз;

— трижды подряд признавался болельщиками лучшим игроком месяца (сентябрь, октябрь и ноябрь) в своем клубе, став его настоящим лидером.

Поздравляем Александра с престижной наградой!

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Головин — лучший футболист России в 2023 году. Покоряет лигу 1 и проводит блестящий сезон
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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