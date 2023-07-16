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«Спартак» покупает бразильца, игравшего в «Ювентусе». Похож ли Рожериу на Айртона и что он может дать команде?

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Футболист Рожериу
Рожериу.
Фото Global Look Press
Оцениваем потенциальный трансфер красно-белых.

В последние дни все больше разговоров о том, что скоро «Спартак» пополнит 25-летний бразилец Рожериу. По словам агента игрока Винисиуса Пратеса, сделка близка к завершению. Ожидается, что красно-белые заплатят за левого защитника порядка 8 миллионов евро. Самое время поближе познакомиться с биографией и возможностями потенциального новичка команды Гильермо Абаскаля.

Биография и характеристики

Рожериу Оливейра да Силва родился 13 января 1998 года в городе Нобрис в бразильском штате Мату-Гросу. В 12 лет он уехал в Порту-Алегри, поступив в академию «Интернасьонала». Здесь он дебютировал во взрослом футболе, пока в 18 лет не принял предложение «Ювентуса», который впечатлился игрой левого защитника на юношеском чемпионате мира в Чили в 2015-м. В «Юве» Рожериу оказался через мутную схему транзитом через вторую команду «Сассуоло», но за первую команду бьянконери на официальном уровне в итоге не провел ни одного матча — сыграл только в юношеской Лиге чемпионов. По большому счету всю европейскую карьеру бразилец провел в «Сассуоло», который сперва оформил его аренду, а летом 2019-го выкупил контракт у «Ювентуса» за 7 миллионов евро.

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Классическая позиция Рожериу — левый защитник в схемах 4-3-3 и 4-2-3-1, которые «Сассуоло» использовал в последних сезонах. Но может исполнить и латераля в 3-5-2 — высокая скорость и уверенный контроль мяча позволяют бразильцу подниматься высоко к штрафной соперника. У Рожериу высокий центр тяжести и длинные ноги, потому он здорово укрывает мяч корпусом и уверенно чувствует себя на дальних дистанциях, плюс при росте 178 сантиметров не теряется при верховой борьбе.

Велик соблазн начать сравнивать Рожериу с Айртоном, покинувшим «Спартак» в 2022-м, но все же это игроки разных стилистик. Рожериу больше заточен на оборону, а выходить в атаку предпочитает через короткий и средний пас, а не через рывки и дриблинг. Финты бразилец может подключить, но делает это редко и без особого лоска — в основном убирает мяч под себя или перекладывает с ноги на ногу. Зато Рожериу устойчив к прессингу — здорово читает игру и разбирается, когда лучше отыграться с партнером, а когда — взять игру на себя.

Футболист Рожериу
Фото Global Look Press

В «Сассуоло» бразилец располагался весьма близко к линии центральных защитников — из этой зоны ему было проще обороняться и начинать атаки. Вертикальные и диагональные передачи — еще одна сильная сторона Рожериу. А вот с обострением у чужой штрафной все не так здорово, и, вероятно, именно поэтому футболист не котируется на топовом уровне. За 156 матчей в серии А у него всего 2 гола и 9 результативных передач, и это показательная статистика. Рожериу не бомбардирует штрафную радиоуправляемыми подачами с фланга, предпочитая искать варианты за счет прострелов или откатов под вторую волну атаки.

Другой минус — порой проскакивающая излишняя грубость. Рожериу не чурается черновой работы, а длинные ноги дают ему преимущество при перехватах, но вместе с тем иногда бразилец перебарщивает с агрессией. И пусть за карьеру он удалялся всего два раза, 36 желтых карточек за 156 игр в Италии — показатель чуть выше нормы для крайнего защитника.

Статистика

Как показывает радар Understat, Рожериу — типичный крайний защитник: показатели качества начала атак — чуть выше среднего (xGBuildup90 и xGChain90), адекватное число пасов под удар (KP90), а вот с голами, результативными передачами и ударами дела обстоят чуть хуже.

Фото understat.com

Чуть лучше подчеркнуть сильные и слабые стороны Рожериу нам поможет процентиль от Fbref. Здесь сравниваются цифры игрока с другими футболистами топ-5 лиг Европы за последний год, выступавшими на позиции крайнего защитника. Если процентиль Рожериу по числу передач составляет 80, значит, он входит в 20% лучших на своей позиции по этому показателю. Соответственно, если процентиль по отборам 5, значит, футболист в 5% худших.

Видно, что по атакующим показателям Рожериу явно не в топе. И это при том, что «Сассуоло» играет в активный атакующий футбол. Можно и нужно делать скидку на качество команды («Сассуоло» — середняк серии А), но по числу ударов и владению мячом она заняла 9-е и 11-е место в прошлом розыгрыше чемпионата, так что закрытым контратакующим коллективом черно-зеленых точно не назвать.

При этом у Рожериу высокие показатели по числу передач, продвигающих передач (пасы на расстояние от 15 ярдов — 13,7 метра) и проходов с мячом (проходы на расстояние от 10 ярдов — 9,1 метра).

В обороне Рожериу не очень стабилен — благодаря длинным ногам и чтению игры он здорово действует на перехватах и неплох при игре на подборах, но вот с качеством и числом отборов у него беда, очевидно, нужна страховка.

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При этом при оценке способностей бразильца нужно учитывать уровень сопротивления — в Италии он играл против крутейших вингеров уровня Леау, Ди Марии и Хвичи, в РПЛ же степень давления будет куда ниже, так что и статистика наверняка поползет вверх. На левом фланге обороны после ухода Айртона у «Спартака» мало стабильности — бывает хорош Хлусевич, но полноценной конкуренции у Даниила, по сути, и не было. Рожериу точно будет претендовать на место в стартовом составе, но яркости у чужих ворот, которую давал Айртон, от него ожидать все же не стоит.

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