Карасев — лучший судья сезона в России! Победу над Безбородовым принес фотофиниш

Такие результаты дал представительный опрос, в котором участвовали клубы РПЛ и читатели «СЭ», а также наш подсчет ошибок арбитров в прошлом чемпионате.

Критикуют в российском футболе всех — РФС и РПЛ, ФНЛ и клубы, тренеров и игроков. Но в этом «соревновании» есть, конечно, вечный чемпион — судьи. Вот уж на кого ушаты «народной любви» льются нескончаемым потоком.

Во многом заслуженно — есть ощущение, что уровень работы арбитров падает, и введение ВАР не исправило ситуацию, а только ее ухудшило. Потому что раньше мы думали: это я с замедленным повтором такой умный, а в режиме реального времени рефери мог не увидеть, у него другой ракурс, закрывали обзор футболисты и т.д. Теперь подобные оправдания не проходят — повторы есть и у судей, только выбирай.

Но у этой истории есть и другая сторона. Арбитры — самые беззащитные участники матчей. У них нет армий болельщиков, за ними не стоят клубные пресс-службы. Критиковать рефери — самое простое, хейт судей стал уже народной забавой.

Очевидно, что идеально работать невозможно. Мажут футболисты с пяти метров, пропускают вратари легкие мячи — почему арбитры не имеют права на ошибку? Разве эта проблема есть только в России? Порой в зарубежных лигах мы видим такие ляпы, что понимаем — за такое в РПЛ рефери просто сожрали бы с потрохами. Я уж не говорю о пограничных ситуациях, когда, условно, половина экспертов уверена, что пенальти стоило ставить, а другая — нет. В такой ситуации 50 процентов болельщиков промолчит, а другая назовет судью слепым и продажным. В какую бы сторону он ни свистнул.

Повторю: вовсе не хочу сказать, что российские арбитры всегда работают хорошо. Но при этом считаю, что, во-первых, градус критики выше, чем рефери того заслуживают. А во-вторых, не стоит всех грести под одну гребенку. Если, скажем, Евгений Кукуляк серьезно накосячил в двух встречах подряд, то это не означает автоматически «позор судьям РПЛ», а относится только к работе конкретного арбитра. Как и плохой материал одного автора вовсе не повод кричать: «Позор всем журналистам России!» (Далее можете подставить любую профессию.)

Критикуя одних, не стоит забывать хвалить других. Удачные игры футболистов мы отмечаем, а рефери — крайне редко. Действуем по принципу: или плохо, или ничего.

Чтобы сбалансировать ситуацию, «СЭ» решил возродить конкурс по определению лучшего судьи сезона, который когда-то назывался «Золотая мантия». Ведь были у нас за последние 12 месяцев не только двоечники, но и те, кто заслужил хотя бы четверку.

Для этого к нашей собственной версии (наименьшее число ошибок в сезоне по подсчетам «СЭ» — у Владислава Безбородова, Виталия Мешкова, Павла Шадыханова и Сергея Карасева) мы добавили опрос клубов (их тройка — Карасев (8 голосов), Павел Кукуян (5), Безбородов (3)) и читателей (Карасев, Безбородов, Кукуян). Представители РПЛ голосовали на анонимной основе, чтобы не давать лишнего повода для спекуляций.

В итоге Карасев и Безбородов набрали одинаковое количество баллов, а «наш Коллина» выиграл по дополнительному показателю — количеству первых мест, став лучшим у клубов и читателей.

Поздравляем Сергея! Карасев начинал еще в Турнире дворовых команд, который проводил «СЭ», часто судил журналистские турниры и всегда был максимально открытым и дружелюбным. В том числе, и это качество, уверен, помогает арбитру в работе. У него максимальный авторитет как на внутренней арене, так и на международной, где его назначали на плей-офф Евро-2020 и Суперкубок УЕФА.

Случались ли у него промахи в прошедшем сезоне? Конечно. Но уровень доверия к Карасеву по-прежнему высок, а его класс арбитра позволяет становиться лучшим даже не на самом пике формы.

Сергей Карасев и Валерий Баскаков на финале ТДК 2001 года. Фото Александр Федоров, «СЭ»

А вот для Безбородова сезон-2022/23, возможно, стал лучшим в карьере. В свои 50 лет Владислав по-прежнему в сумасшедшей физической форме, легко обгоняет молодых футболистов.

И судит все увереннее и увереннее. Никого не удивил выбор Безбородова на суперфинал Кубка России и хорошая работа в заполненных «Лужниках».

Третьим же стал Кукуян. На мой взгляд, это главное открытие. Да, была резонансная ошибка в матче «Спартака» с «Зенитом», но, опять же, один-два ляпа за сезон случаются у любого, тут вообще-то речь идет о пропущенном фоле в центре поля. Кукуян пока не дотянулся до Карасева и Безбородова, но уже уверенно вошел в тройку лучших.

Надеемся, что в розыгрышах следующих турниров открытий со знаком плюс среди рефери станет больше. Как и претендентов на звание «Лучший судья-2023/24».