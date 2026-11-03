«Карпину нужно найти подход к Глушенкову. Он же бразилец из Чертанова!» Орлов — о лидерстве «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов — о победе «Зенита» в Самаре (3:0) и отсутствии Максима Глушенкова в сборной России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

02 ноября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

Соболев не раскис после незабитого пенальти. Проявил характер!

— «Зенит» одержал победу на классе. Подопечные Семака объективно были сильнее. Счет на табло. Бросилось в глаза, что самарцы действовали излишне жестко. Часто двумя руками толкали гостей в спину — этого я не понял. Чувствовался запредельный настрой команды Булатова. Хозяева бились, проявляли характер. Другое дело, что эмоции у них порой зашкаливали...

Но класс есть класс. Когда в твоем распоряжении такие исполнители, как Глушенков, Соболев, Педро, можно решить исход встречи за счет индивидуального мастерства.

Отдельно хочу сказать о Соболеве. Надо понимать, что Александр только восстановился после болезни. Ему еще тяжеловато физически, это было заметно. Но он молодец! Проявил характер.

Мне понравилось, что он не уступил право пробить второй пенальти Луису Энрике. Взял мяч и отправился к «точке». Это говорит о его характере, о здоровом самолюбии. Он харизматичный парень, штатный пенальтист. Хотел сам забить, доказать, что способен взять на себя ответственность. Не раскис после первого нереализованного одиннадцатиметрового. И в итоге доказал свою правоту.

В первом случае он решил пробить на технику и прогадал — Кокарев парировал удар. А через несколько минут Соболев уже исполнил на силу — без шансов для голкипера.

Разговоры о том, что «Зенит» часто забивает с пенальти? Постойте. А «Реал», «Барселона» разве реже зарабатывают одиннадцатиметровые? Эти команды постоянно атакуют. Соперники просто за ними не успевают, потому и фолят.

И потом, какие вопросы к решениям арбитра в матче в Самаре? В обоих случаях мяч попал в отставленные руки игроков «Крыльев». Здесь не придерешься. Что тут обсуждать? Мы же видели повторы.

Глушенков — настоящий бразилец из Чертанова!

А как вам нынешний Глушенков?! Сколько у него выдумки появилось! Вы только посмотрите, как он действует на поле. Максим постоянно импровизирует. То пяткой мяч отбросит, то неожиданную передачу придумает, то найдет какое-то совершенно нестандартное продолжение атаки. Вот этот его пас в эпизоде со вторым голом Соболева — замечательный!

Мне очень нравится, что Глушенков сейчас не боится импровизировать. Он играет свободно, раскрепощенно. У него многое получается, потому что он не действует по шаблону. Это очень важно для футболиста атакующего плана. Такие исполнители всегда особенно интересны болельщикам.

Знаете, как я его называю? Бразилец из Чертанова! Ведь он действительно играет по-бразильски — как Луис Энрике, как Педро, как Вендел, когда тот в форме. В их стиле. Воспитанник российской футбольной школы, а сколько в его действиях фантазии, неожиданных решений!

И все это не исключительно ради красоты, а с пользой для команды. Вот что особенно ценно. Высокий КПД.

Артем Карпукас. Фото ФК «Зенит»

Карпукас раскрывается, а Джон Джон выпадал из игры

Все больше и больше раскрывается в «Зените» Карпукас. Очень полезен и в отборе, и в подыгрыше. Да еще и сам забил! По праву сейчас выходит в стартовом составе.

А вот Джон Джон выпадал из игры. Мало остроты от него на фланге. Единственное, что можно занести ему в актив, — заработанный первый пенальти. После его удара мяч угодил в руку самарскому футболисту. А в остальном... Пока что-то не то. Я все ждал, когда же вместо него выйдет Педро.

Теперь о голкипере Богдане Москвичеве. Действует в воротах спокойно, уверенно, хладнокровно. Никакой суеты. Подкупает его психологическая устойчивость. Неплох и в игре ногами.

Да, в одном эпизоде он, конечно, рискнул. Сделал опасную передачу через центр. Я такие вещи не приветствую. Вратарю в подобной ситуации лучше не рисковать. Малейшая неточность — и соперник может получить прекрасный момент. Так играть нельзя! Об этом ему наверняка скажут тренеры.

Но в остальном какие к нему претензии? Все, что нужно, поймал, забрал.

Валерий Карпин и Максим Глушенков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карпин должен найти ключ к Глушенкову. Возможно, Максим просто обиделся

Теперь о ситуации с Глушенковым и сборной России. Я не знаю всех подробностей отношений Максима с Валерием Георгиевичем Карпиным, поэтому не могу утверждать категорично.

Но давайте порассуждаем, вспомним одну историю. Товарищеский матч Россия — Нигерия (3:3). Глушенкова выпустили на поле только на 60-й минуте. Почему? Он же один из ведущих футболистов РПЛ. Звезда, лидер «Зенита», знает себе цену. Максим ведь хотел играть! Хотел себя показать, проверить свои силы. Почему нет? Для футболиста такого уровня это совершенно естественное желание. К нему нужно относиться с уважением.

Вполне допускаю, что подобное решение Карпина могло задеть Глушенкова. Мог и обидеться. У него ведь есть самолюбие, характер. Не исключаю, что после этого случая он сам не захотел выступать за сборную в следующей встрече. Все-таки речь о товарищеском матче. В принципе, Максим имел право отказаться от приглашения. Но это лишь мое предположение.

Я, кстати, задавал вопрос пресс-службе «Зенита»: может быть, клуб попросил сборную предоставить Глушенкову отдых? Мне четко ответили: нет, это решение Карпина.

Считаю, главный тренер национальной команды должен уметь находить подход к таким футболистам. Особенно к талантливым, неординарным. У каждого свой характер, свои особенности. И задача наставника — не просто объявлять состав или определять тактику, но и подбирать психологический ключик к игрокам.

В этом смысле, мне кажется, Карпин мог бы поговорить с Глушенковым. Найти какой-то компромисс, разобраться в ситуации. Потому что футболист такого уровня нужен сборной России.

Сергей Семак. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Семак заслуженно признан лучшим российским тренером октября

И еще хочу рассказать об одном нашем проекте. В программе «Футбольная столица» четверо авторитетных, заслуженных специалистов — Юрий Семин, Валерий Газзаев, Валерий Непомнящий и Михаил Гершкович — определяют лучшего российского тренера месяца.

В августе им стал Мурад Мусаев, в сентябре — Дмитрий Игдисамов, а по итогам октября — Сергей Семак. Причем учитывались не только матчи РПЛ, но и встречи Кубка России. В этих турнирах в прошлом месяце «Зенит» одержал пять побед! Так что все закономерно.

Для меня главное тренерское достоинство Сергея Богдановича заключается в том, что он умеет управлять большим, непростым коллективом, находить подход к звездным футболистам — в том числе к Глушенкову.