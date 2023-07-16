Любимая певица фанатов МакSим временно ушла со сцены: песни, по которым все скучают

Знаешь ли ты?

Популярная певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, объявила о приостановке своих выступлений из-за лечения в реабилитационном центре. Произошло это вскоре после срыва ее тура по городам России.

Исполнительница ушла со сцены во время концерта в Сочи, и ей даже пришлось вызвать скорую помощь. По словам зрителей, она едва стояла на ногах и не могла внятно говорить. Ее представители позже сообщили, что певица чувствовала слабость и головокружение.

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press

В последние годы певице пришлось пройти через множество испытаний: она попала в аварию и боролась за жизнь после перенесенного ковида. Долгое время она находилась в критическом состоянии в реанимации и чуть не погибла из-за осложнений после перенесенной болезни.

У исполнительницы также были проблемы в личной жизни и слишком плотный график выступлений, что и могло сказаться на здоровье артистки.

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press

В такой непростой период в жизни Марины огромную поддержку ей оказали болельщики «Спартака», чьим неофициальным гимном считается ее хит «Знаешь ли ты».

В первый раз фанаты исполнили эту песню в 2014 году на выездном матче с «Рубином» в Казани — на родине певицы. В перерыве матча на стадионе включили запись, и гостевой сектор сразу же запел хором знакомые слова.

По другой версии, первыми начали ее петь на стадионе болельщики ЦСКА. Но бешеную популярность в фанатских кругах она приобрела именно благодаря «Спартаку».

За столь важную моральную помощь во время своей болезни МакSим отблагодарила своих поклонников, выступив на финале Кубка России-2022. Это исполнение стало одним из самых эффектных и запоминающихся, ведь после победы «Спартака» певица вышла босиком на поле «Лужников» и спела свой главный хит вместе с заполненными трибунами и самими футболистами.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фото Global Look Press

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Выступала МакSим не только на футбольном, но и на хоккейном матче. В 2019 году певица исполнила «гимн» красно-белых на игре КХЛ против «Сочи».

А вот на матче «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок-2022 в Санкт-Петербурге ее выход фанаты сине-бело-голубых встретили без восторга. В то время как питерские болельщики старались перекричать слова песни, спартаковские же, наоборот, изо всех сил ей подпевали.

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press

После срыва сольного тура под названием «Я буду жить!» МакSим сообщила о приостановке карьеры на неопределенный срок.

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press

Сейчас певица проходит лечение от алкогольной зависимости в реабилитационной клинике и надеется, что скоро полностью восстановится и возобновит творческую деятельность. А преданные фанаты ждут ее возвращения.