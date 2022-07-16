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Уникальное удаление у «Спартака»: Рыбус получил две желтые карточки в одной атаке. Это как?

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Ребров уводит Мацея Рыбуса после удаления.
Фото ФК «Спартак»
Мацей Рыбус получает красную карточку.
Фол Рыбуса на Дарко Тодоровиче.
Стычка в матче «Ахмат» — «Спартак».
Рыбус в подтрибунном помещении после удаления.
1/5
«СЭ» разбирает первое удаление в новом сезоне.

«Спартак» начинает сезон с тяжелейшего выезда в Грозный, где уже в первом тайме остался в меньшинстве.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:1
Спартак
Голы
Тимофеев, 45 (1:0), Мозес, 83 (1:1)
Ахмат
Шелия Тодорович Богосавац Семенов Журавлев Садулаев (Ильин, 55) Швец Трошечкин (Олейников, 90) Харин (Фольмер, 67) Тимофеев Конате (Агаларов, 56)
Спартак
Селихов Рыбус Джикия Чернов Зиньковский (Литвинов, 78) Умяров (Мартинс, 58) Зобнин (Мозес, 78) Хлусевич Денисов Промес Николсон (Соболев, 46)
Предупреждения
Тодорович 41’, Конате 44’, Швец 72’, Фольмер 79’, Шелия 90’  -  Рыбус 41’, Зиньковский 59’, Промес 72’, Соболев 90’
Удаления
Рыбус 41’ (вторая ж.к)
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Лунев (Новосибирск) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Турбин (Дмитров) Елеференко (Москва)

Все случилось на 40-й минуте. Мацей Рыбус сфолил на защитнике «Ахмата» Дарко Тодоровиче: Безбородов остановил встречу, чтобы показать игроку «Спартака» желтую карточку. Но пока арбитр шел к защитнику, тот сначала выбил мяч после свистка, а затем сцепился с Тодоровичем. Прямо на глазах у судьи.

Мацей Рыбус получает красную карточку.
Мацей Рыбус получает красную карточку.

За каждый эпизод Безбородов показал Рыбусу по желтой и отправил новичка красно-белых в раздевалку. В трансляции было отчетливо видно, как рефери объяснял группе спартаковцев, подбежавших спорить с судьей, что он оценил оба эпизода отдельно: первое предупреждение — за фол (задержка за майку и срыв атаки), второе — за неспортивное поведение (откидка мяча, участие в конфликте с соперником).

Фол Рыбуса на Дарко Тодоровиче.
Фол Рыбуса на Дарко Тодоровиче.

Кстати, Тодорович за стычку с Рыбусом тоже получил желтую.

Стычка в матче «Ахмат» — «Спартак».
Стычка в матче «Ахмат» — «Спартак».

Решение Безбородов принял в соответствии с правилами, пусть ситуация и нестандартная для российского футбола. Но в Европе аналогичные ситуации тоже случались. Например, в АПЛ таким же образом удалился Габриэль Мартинелли: в февральской встрече с «Вулверхэмптоном» бразилец дважды сфолил в одном эпизоде, получил две желтые и оставил «Арсенал» вдесятером.

В Англии удаление Мартинелли вызвало серьезный резонанс. А Микель Артета возмущался на пресс-конференции: «Я 18 лет в этой стране и никогда не видел ничего подобного!»

Рыбус в подтрибунном помещении после удаления.
Рыбус в подтрибунном помещении после удаления.

«Спартак» продержался в меньшинстве всего несколько минут: на 41-й Рыбус удалился, а на 45+4 «Ахмат» открыл счет.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

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Обе забьют - да

12%

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ТБ 2.5

11%

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Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
Мацей Рыбус
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Владислав Безбородов
47
11
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