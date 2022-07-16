Уникальное удаление у «Спартака»: Рыбус получил две желтые карточки в одной атаке. Это как?

«СЭ» разбирает первое удаление в новом сезоне.

«Спартак» начинает сезон с тяжелейшего выезда в Грозный, где уже в первом тайме остался в меньшинстве.

Все случилось на 40-й минуте. Мацей Рыбус сфолил на защитнике «Ахмата» Дарко Тодоровиче: Безбородов остановил встречу, чтобы показать игроку «Спартака» желтую карточку. Но пока арбитр шел к защитнику, тот сначала выбил мяч после свистка, а затем сцепился с Тодоровичем. Прямо на глазах у судьи.

Мацей Рыбус получает красную карточку.

За каждый эпизод Безбородов показал Рыбусу по желтой и отправил новичка красно-белых в раздевалку. В трансляции было отчетливо видно, как рефери объяснял группе спартаковцев, подбежавших спорить с судьей, что он оценил оба эпизода отдельно: первое предупреждение — за фол (задержка за майку и срыв атаки), второе — за неспортивное поведение (откидка мяча, участие в конфликте с соперником).

Фол Рыбуса на Дарко Тодоровиче.

Кстати, Тодорович за стычку с Рыбусом тоже получил желтую.

Стычка в матче «Ахмат» — «Спартак».

Решение Безбородов принял в соответствии с правилами, пусть ситуация и нестандартная для российского футбола. Но в Европе аналогичные ситуации тоже случались. Например, в АПЛ таким же образом удалился Габриэль Мартинелли: в февральской встрече с «Вулверхэмптоном» бразилец дважды сфолил в одном эпизоде, получил две желтые и оставил «Арсенал» вдесятером.

В Англии удаление Мартинелли вызвало серьезный резонанс. А Микель Артета возмущался на пресс-конференции: «Я 18 лет в этой стране и никогда не видел ничего подобного!»

Рыбус в подтрибунном помещении после удаления.

«Спартак» продержался в меньшинстве всего несколько минут: на 41-й Рыбус удалился, а на 45+4 «Ахмат» открыл счет.