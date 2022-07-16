Уникальное удаление у «Спартака»: Рыбус получил две желтые карточки в одной атаке. Это как?
«Спартак» начинает сезон с тяжелейшего выезда в Грозный, где уже в первом тайме остался в меньшинстве.
Все случилось на 40-й минуте. Мацей Рыбус сфолил на защитнике «Ахмата» Дарко Тодоровиче: Безбородов остановил встречу, чтобы показать игроку «Спартака» желтую карточку. Но пока арбитр шел к защитнику, тот сначала выбил мяч после свистка, а затем сцепился с Тодоровичем. Прямо на глазах у судьи.
За каждый эпизод Безбородов показал Рыбусу по желтой и отправил новичка красно-белых в раздевалку. В трансляции было отчетливо видно, как рефери объяснял группе спартаковцев, подбежавших спорить с судьей, что он оценил оба эпизода отдельно: первое предупреждение — за фол (задержка за майку и срыв атаки), второе — за неспортивное поведение (откидка мяча, участие в конфликте с соперником).
Кстати, Тодорович за стычку с Рыбусом тоже получил желтую.
Решение Безбородов принял в соответствии с правилами, пусть ситуация и нестандартная для российского футбола. Но в Европе аналогичные ситуации тоже случались. Например, в АПЛ таким же образом удалился Габриэль Мартинелли: в февральской встрече с «Вулверхэмптоном» бразилец дважды сфолил в одном эпизоде, получил две желтые и оставил «Арсенал» вдесятером.
В Англии удаление Мартинелли вызвало серьезный резонанс. А Микель Артета возмущался на пресс-конференции: «Я 18 лет в этой стране и никогда не видел ничего подобного!»
«Спартак» продержался в меньшинстве всего несколько минут: на 41-й Рыбус удалился, а на 45+4 «Ахмат» открыл счет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 4
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|1 : 1
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1