После матча «Ахмат» — «Локомотив» (0:0) с журналистами пообщались главные тренеры команд.

— Результат закономерен, — заявил главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев. — Встречались две хорошие команды. Мы чуть больше подходили к воротам, но у «Локомотива» подходы были даже поострее. Виталий Гудиев дважды нас выручил. В середине второго тайма, примерно с 62-й по 75-ю минуту, «Ахмат» потерял нити, пропали моменты. Пришлось проводить замены. Но то же самое сделал соперник, поддержал свежесть. Мы увидели, что за 70 часов можно спокойно подготовить команду к матчу, для грамотного тренера и хорошей медицинской бригады это не проблема. Тут «Локомотив» надо отметить. Мне вообще очень нравится противостояние с тренерами, которые по ходу матча меняют схему.

Мы знали, что у «Локомотива» мощный правый фланг, с которого команда забила уже пять мячей, из них четыре — в быстрых атаках. Ждали там связку Живоглядов — Игнатьев и специально готовили Харина. Он должен был нейтрализовать самое опасное звено «Локомотива». Плюс на противоположный фланг перевели Беришу, чтобы поменьше оборонялся, ведь этот игрок ценен в первую очередь действиями в атаке. Но Игнатьев, который здорово выглядел в Мадриде с «Атлетико», в основе не вышел. Увидев стартовый состав «Локомотива», мы решили ничего в своей игре не менять.

— С чем связана замена Анхеля в первом тайме?

— Он почувствовал мышечный спазм. Решили не доводить до травмы. Правда, Пуцко не сразу попал в игру, какое-то время у нас ушло на перестроения. Из-за этого уменьшилось количество фланговых передач. Но в целом я доволен. Рад, что команда становится единой, играет без провалов. Каждый уже знает, что от него требуется на поле. Например, раньше у футболистов, которые выходили на замену, возникали проблемы при стандартах — и у своих ворот, и у чужих. Теперь этого нет. С «Локомотивом» нам не хватило остроты и реализации. Но я доволен, как ребята отнеслись к матчу и как его отыграли.

— Из четырех последних матчей три «Ахмат» проводил с командами, которые представляют Россию в Лиге чемпионов. И набрал пять очков.

— Мы перестали делить соперников на сильных и слабых, участников Лиги чемпионов, середняков и аутсайдеров. Пришло понимание, что можем противостоять любому клубу. Сложность в том, что сейчас не угадаешь, кто будет выглядеть ярче. Вот успели посмотреть матч «Химки» — «Краснодар». Могу честно сказать: на данный момент по качеству игры «Химки» — одна из сильнейших команд РПЛ.

Что касается «Ахмата», то у нас задача в каждом матче набирать три очка. Сегодня не получилось. Мне не понравилось, что в концовке ребята начали затягивать время — и вратарь, и центральные защитники. Опытным игрокам это свойственно, они чувствуют игровую аритмию, знают, как цепляться за результат. А мне хотелось бы, чтобы мы до последней секунды бежали вперед и стремились вырвать победу. Даже в матчах с такими соперниками, как «Локомотив». Это самое главное изменение в психологии, которое должно произойти в головах.

— Когда вернется Семенов?

— Он уже приступил к работе в тренажерном зале, на улице бегал. Надеюсь, с понедельника будет тренироваться в общей группе. В ближайшее время ждем возвращения и Садулаева, который повредил голеностоп. А вот возвращение Уциева, капитана «Ахмата», пока затягивается. Рисковать тут нельзя.

Марко Николич: «Игрой доволен, а результатом — нет»

Главный тренер «Локомотива» был краток:

— Игрой доволен, а результатом — нет. У нас в составе было много новых футболистов, но матч получился очень хороший. Интенсивный. Куча моментов, один раз в штангу попали. Могу только похвалить свою команду.