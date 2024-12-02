Исторический день: Лещук — первый вратарь, забивший с игры в ЧР! Вы же видели это?
Программа 17-го тура РПЛ завершилась матчем в Грозном, где «Ахмат» принимал московское «Динамо». Развязка в этой встрече получилась огненной: в добавленное время гостей спас вратарь Игорь Лещук, подключившийся в штрафную соперника во время стандарта.
Как это было
На 90+5-й минуте при счете 1:0 в пользу грозненцев Бителло выполнил подачу с углового в ту зону, куда прибежал голкипер бело-голубых. Лещук выиграл борьбу в воздухе и запустил «свечку». Шелия, явно не ожидая такой траектории, ошибся, промахнувшись мимо мяча. Удивительный гол!
А затем вратарь «Динамо» еще и выручил свою команду за несколько секунд до финального свистка, отразив опасный удар лицом. И заслуженно получил награду лучшему игроку встречи.
«Все равно расстроен. Потому что нужно было выиграть. Обидно проделать такую дорогу в Грозный и потерять очки. Я считаю, что это наша бездарная игра. Мы вышли без агрессии и злости, думали, что все дастся легко. У «Ахмата» желания было больше, поэтому и игра сложилась настолько тяжело.
Мой гол? Мне Марцел сказал, чтобы я побежал [к воротам]. Некоторые игроки наши были против, сказали: вернись обратно. Конечно, [то, что забил] это больше случай — касался мяча, а он куда-то вверх полетел», — сказал Лещук в эфире «Матч Премьер».
Вошел в историю
Лещук — единственный голкипер в истории чемпионатов России, отличившийся голом с игры. До него в высшем дивизионе забивал только Андрей Новосадов, но он сделал это с пенальти: 22 сентября 2001 года во время матча 25-го тура чемпионата России против «Факела» вратарь, выступавший за «Торпедо-ЗИЛ», забил с 11-метровой отметки.
«Когда тренер на установке спросил, кто будет пробивать одиннадцатиметровой удар, почти все игроки опустили головы. Я сказал, что могу пробить без проблем. Судья показал на «точку», я подошел к мячу и забил», — рассказывал Новосадов журналистам.
Точное попадание Лещука действительно воспринимается как огромное событие. В соцсетях тут же пошли шутки на тему результативности форварда ЦСКА Сауля Гуарирапы и нападающего «Зенита» Александра Соболева. У них по-прежнему ноль в графе «Голы» в РПЛ.
После 17 туров «Динамо» располагается на 5-м месте в таблице премьер-лиги. Для Лещука этот матч был лишь четвертым в текущем чемпионате.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|1 : 0
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|4 : 0
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|1 : 3
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|2 : 3
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|0 : 0
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|0 : 3
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|1 : 1
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3