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Исторический день: Лещук — первый вратарь, забивший с игры в ЧР! Вы же видели это?

Лещук стал первым вратарем в истории РПЛ, забившим с игры
Роман Кольцов
Корреспондент
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Игорь Лещук (справа) забивает головой гол в ворота «Ахмата» (1:1) в матче РПЛ.
Фото ФК «Динамо»
Максимально курьезный гол.

Программа 17-го тура РПЛ завершилась матчем в Грозном, где «Ахмат» принимал московское «Динамо». Развязка в этой встрече получилась огненной: в добавленное время гостей спас вратарь Игорь Лещук, подключившийся в штрафную соперника во время стандарта.

Как это было

На 90+5-й минуте при счете 1:0 в пользу грозненцев Бителло выполнил подачу с углового в ту зону, куда прибежал голкипер бело-голубых. Лещук выиграл борьбу в воздухе и запустил «свечку». Шелия, явно не ожидая такой траектории, ошибся, промахнувшись мимо мяча. Удивительный гол!

А затем вратарь «Динамо» еще и выручил свою команду за несколько секунд до финального свистка, отразив опасный удар лицом. И заслуженно получил награду лучшему игроку встречи.

«Все равно расстроен. Потому что нужно было выиграть. Обидно проделать такую дорогу в Грозный и потерять очки. Я считаю, что это наша бездарная игра. Мы вышли без агрессии и злости, думали, что все дастся легко. У «Ахмата» желания было больше, поэтому и игра сложилась настолько тяжело.

Мой гол? Мне Марцел сказал, чтобы я побежал [к воротам]. Некоторые игроки наши были против, сказали: вернись обратно. Конечно, [то, что забил] это больше случай — касался мяча, а он куда-то вверх полетел», — сказал Лещук в эфире «Матч Премьер».

Николас Маричаль, Вячеслав Грулев и&nbsp;Игорь Лещук радуются голу в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo; (1:1) в&nbsp;Грозном. Невероятный гол Лещука спас «Динамо» в Грозном! Шелия пропустил от коллеги из-за кошмарной ошибки

Вошел в историю

Лещук — единственный голкипер в истории чемпионатов России, отличившийся голом с игры. До него в высшем дивизионе забивал только Андрей Новосадов, но он сделал это с пенальти: 22 сентября 2001 года во время матча 25-го тура чемпионата России против «Факела» вратарь, выступавший за «Торпедо-ЗИЛ», забил с 11-метровой отметки.

«Когда тренер на установке спросил, кто будет пробивать одиннадцатиметровой удар, почти все игроки опустили головы. Я сказал, что могу пробить без проблем. Судья показал на «точку», я подошел к мячу и забил», — рассказывал Новосадов журналистам.

Точное попадание Лещука действительно воспринимается как огромное событие. В соцсетях тут же пошли шутки на тему результативности форварда ЦСКА Сауля Гуарирапы и нападающего «Зенита» Александра Соболева. У них по-прежнему ноль в графе «Голы» в РПЛ.

После 17 туров «Динамо» располагается на 5-м месте в таблице премьер-лиги. Для Лещука этот матч был лишь четвертым в текущем чемпионате.

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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Невероятный гол Лещука спас «Динамо» в Грозном! Шелия пропустил от коллеги из-за кошмарной ошибки
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Ростов – Пари НН
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Динамо Мх – Факел
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