Максимально курьезный гол.

Программа 17-го тура РПЛ завершилась матчем в Грозном, где «Ахмат» принимал московское «Динамо». Развязка в этой встрече получилась огненной: в добавленное время гостей спас вратарь Игорь Лещук, подключившийся в штрафную соперника во время стандарта.

Как это было

На 90+5-й минуте при счете 1:0 в пользу грозненцев Бителло выполнил подачу с углового в ту зону, куда прибежал голкипер бело-голубых. Лещук выиграл борьбу в воздухе и запустил «свечку». Шелия, явно не ожидая такой траектории, ошибся, промахнувшись мимо мяча. Удивительный гол!

А затем вратарь «Динамо» еще и выручил свою команду за несколько секунд до финального свистка, отразив опасный удар лицом. И заслуженно получил награду лучшему игроку встречи.

«Все равно расстроен. Потому что нужно было выиграть. Обидно проделать такую дорогу в Грозный и потерять очки. Я считаю, что это наша бездарная игра. Мы вышли без агрессии и злости, думали, что все дастся легко. У «Ахмата» желания было больше, поэтому и игра сложилась настолько тяжело.

Мой гол? Мне Марцел сказал, чтобы я побежал [к воротам]. Некоторые игроки наши были против, сказали: вернись обратно. Конечно, [то, что забил] это больше случай — касался мяча, а он куда-то вверх полетел», — сказал Лещук в эфире «Матч Премьер».

Вошел в историю

Лещук — единственный голкипер в истории чемпионатов России, отличившийся голом с игры. До него в высшем дивизионе забивал только Андрей Новосадов, но он сделал это с пенальти: 22 сентября 2001 года во время матча 25-го тура чемпионата России против «Факела» вратарь, выступавший за «Торпедо-ЗИЛ», забил с 11-метровой отметки.

«Когда тренер на установке спросил, кто будет пробивать одиннадцатиметровой удар, почти все игроки опустили головы. Я сказал, что могу пробить без проблем. Судья показал на «точку», я подошел к мячу и забил», — рассказывал Новосадов журналистам.

Точное попадание Лещука действительно воспринимается как огромное событие. В соцсетях тут же пошли шутки на тему результативности форварда ЦСКА Сауля Гуарирапы и нападающего «Зенита» Александра Соболева. У них по-прежнему ноль в графе «Голы» в РПЛ.

После 17 туров «Динамо» располагается на 5-м месте в таблице премьер-лиги. Для Лещука этот матч был лишь четвертым в текущем чемпионате.